More than 8,000 vaccinated during two-day event at Arrowhead

By Roberta Pardo

More than 8,000 individuals were vaccinated March 19 and 20 during the first “mega-vaccination” event in the state held at Arrowhead Stadium, according to the Kansas City Chiefs.

Missouri Gov. Mike Parson touted the event.

“It’s a proud day for me as governor to be here at Arrowhead today and see good things happening right here in the state of Missouri,” Parson told reporters, according to The Kansas City Star.

Vaccinators used the one-shot Johnson & Johnson vaccine for the event. The Kansas City Area Transportation Authority made buses available for free at various parts of the city for those who did not have a vehicle.

The event came after weeks of local outrage over Parson’s approach to vaccination, with local authorities claiming Parson was neglecting urban areas. City residents on waiting lists were driving hours to reach mass vaccination sites, where demand was lower and doses were frequently left over, according to records.

Kansas City, Missouri, Mayor Quinton Lucas even sought help from federal agencies. On March 18, ahead of the event at Arrowhead, Lucas said the event was overdue but welcome.

“What I would ask is how can we get consistent events long-term? How can we set up the kind of mass vaccination opportunities or mega vaccination opportunities … that you’ve seen in other American cities,” he said, according to The Star. “And I’m not even looking all around America. I want us to be as good as KCK.”

In Wyandotte County, which includes Kansas City, Kansas, residents 65 and older can get vaccines on a walk-in basis.

Más de 8,000 vacunados durante un evento de dos días en Arrowhead

Más de 8,000 personas fueron vacunadas el 19 y 20 de marzo durante el primer evento de “megavacunación” en el estado que se llevó a cabo en el Arrowhead Stadium, según los Kansas City Chiefs.

El gobernador de Missouri, Mike Parson, promocionó el evento.

“Es un día de orgullo para mí, como gobernador, estar hoy aquí en Arrowhead y ver que suceden cosas buenas aquí en el estado de Missouri”, dijo Parson a los periodistas, según The Kansas City Star.

Los vacunadores utilizaron la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis para el evento. La Autoridad de Transporte del Área de Kansas City puso autobuses a disposición de forma gratuita en varias partes de la ciudad para quienes no tenían un vehículo.

El evento se produjo después de semanas de indignación local por el enfoque de Parson hacia la vacunación, y las autoridades locales afirmaron que Parson estaba descuidando las áreas urbanas. Los residentes de la ciudad en listas de espera conducían horas para llegar a los lugares de vacunación masiva, donde la demanda era menor y las dosis sobraban con frecuencia, según los registros.

El alcalde de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, incluso buscó la ayuda de agencias federales. El 18 de marzo, antes del evento en Arrowhead, Lucas dijo que el evento estaba retrasado pero era bienvenido.

“Lo que preguntaría es cómo podemos lograr eventos consistentes a largo plazo. ¿Cómo podemos establecer el tipo de oportunidades de vacunación masiva o mega oportunidades de vacunación … que ha visto en otras ciudades estadounidenses?”, dijo, según The Star. “Y ni siquiera estoy mirando por todo Estados Unidos. Quiero que seamos tan buenos como KCK”.

En el condado de Wyandotte, que incluye Kansas City, Kansas, los residentes de 65 años o más pueden recibir vacunas sin cita previa.