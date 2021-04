Take precautions after receiving COVID-19 vaccine

Commentary by Chara

The availability of the COVID-19 vaccine in the United States is growing.

Recently, President Biden announced that 90% of the adult U.S. population would be eligible for vaccination and 90% would have a vaccination site within 5 miles of home by April 19. Still, it is important that you take precautions when and after you are vaccinated.

On the day or days you are vaccinated, it is important to avoid drinking alcohol. Although there is no evidence that alcohol affects the effectiveness of COVID vaccines, experts advise not drinking on vaccination days.

Following your shot or shots, keep observing social distancing guidelines, avoid crowds and wear a mask, particularly for two weeks after your final shot and when you are around anyone who is unvaccinated. According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, you will be considered fully vaccinated two weeks after your second dose in a two-dose series. If you receive the Johnson & Johnson shot, you are fully vaccinated two weeks after your shot.

Once you receive your vaccine, avoid sharing your vaccination card on social media. According to the Federal Trade Commission, your information can be used against you to open accounts under your name, claim tax refunds, or commit other acts of fraud and/or identity theft.

Take care. Stay safe. Even after being vaccinated.

Tome precauciones después de recibir la vacuna COVID-19

La disponibilidad de la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos está creciendo

Recientemente, el presidente Biden anunció que el 90% de la población adulta de Estados Unidos sería elegible para la vacunación y el 90% tendría un sitio de vacunación dentro de las 5 millas de su hogar para el 19 de abril.

El día o los días en que se vacune, es importante evitar beber alcohol. Aunque no hay evidencia de que el alcohol afecte la efectividad de las vacunas contra el COVID, los expertos aconsejan no beber los días de vacunación.

Después de su inyección o inyecciones, siga observando las pautas de distanciamiento social, evite las multitudes y use una máscara, especialmente durante dos semanas después de su última inyección y cuando esté cerca de alguien que no esté vacunado. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se considerará que está completamente vacunado dos semanas después de su segunda dosis en una serie de dos dosis. Si recibe la vacuna de Johnson & Johnson, estará completamente vacunado dos semanas después de su inyección.

Una vez que reciba su vacuna, evite compartir su tarjeta de vacunación en las redes sociales. Según la Comisión Federal de Comercio, su información puede usarse en su contra para abrir cuentas a su nombre, reclamar reembolsos de impuestos o cometer otros actos de fraude y/o robo de identidad.

Cuídese. Tenga cuidado. Incluso después de haber sido vacunado.