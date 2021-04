Now Anyone Living in Wyandotte County Age 16 + is Eligible for Free COVID-19 Vaccination

Wyandotte County (along with the rest of Kansas) has officially moved into Phase 5 of the COVID-19 Vaccination Rollout! That means that now, all people living in Wyandotte County aged 16 and over are eligible for free COVID-19 vaccinations.

Two Ways to Get Vaccinated

People living in Wyandotte County 16 years of age and older can get vaccinated either by walking into one of the Unified Government Public Health Department’s (UGPHD) three vaccination facilities, or by appointment. In addition, now you can schedule your vaccination appointment using the new Self-Scheduling Tool at WycoVaccines.org.

Just fill out pertinent contact information, and select which vaccination site you want to use and which date you prefer. The application will show open appointment times from which you can choose. Once the vaccination appointment is scheduled, the application gives you a confirmation, along with any additional instructions.

Please note that when you book an appointment using the Self-Scheduling Tool, that means you’ll be vaccinated within the hour of your appointment time. For example, if you select a “10 a.m.” appointment time, you will be vaccinated between 10 a.m. and 11 a.m. on the selected date.

If you don’t have an internet connection, just call 3-1-1 for assistance in scheduling your vaccination appointment time and date. You can choose any of the three UGPHD vaccination centers for their appointment or walk-in vaccination. These sites are open Monday through Friday, 9 a.m. to 2:30 p.m.

Please note: While walk-in patients are welcomed at any of the sites, walk-in patients will not be accepted after 2:30 p.m.

What to Bring With You

All Wyandotte County residents who want a vaccination (whether by appointment or walk-in) must bring proof that they live in Wyandotte County, such as a piece of mail addressed to them, driver’s license, or similar.

Minors (ages 16 or 17)

*Must be accompanied by a parent or guardian

*Parent or guardian must bring proof of guardianship (birth certificate, legal court records, insurance card with names list, or similar)

*Parents/guardians must bring a picture ID such as a drivers’ license, passport or similar

*Minors must be able to verify their age (ID, birth certificate, insurance card, passport or similar

For more information about getting vaccinated in Wyandotte County, visit WycoVaccines.org. For information about COVID-19 in Wyandotte County visit wycokck.org/COVID-19 or call 3-1-1.

¡El condado de Wyandotte (junto con el resto de Kansas) ha pasado oficialmente a la Fase 5 del Lanzamiento de Vacunación contra el COVID-19! Eso significa que ahora, todas las personas que viven en el condado de Wyandotte de 16 años o más son elegibles para las vacunas contra el COVID-19 gratuitas.

Dos formas de vacunarse

Las personas que viven en el condado de Wyandotte a partir de los 16 años de edad pueden vacunarse entrando en una de las tres instalaciones de vacunación del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) o con cita previa. Además, ahora puede programar su cita de vacunación utilizando la nueva herramienta de autoprogramación en WycoVaccines.org.

Simplemente complete la información de contacto pertinente y seleccione qué sitio de vacunación desea usar y qué fecha prefiere. La aplicación mostrará horarios de citas abiertas entre los que puede elegir. Una vez programada la cita de vacunación, la aplicación le da una confirmación, junto con las instrucciones adicionales.

Tenga en cuenta que cuando reserva una cita con la herramienta de autoprogramación, eso significa que será vacunado dentro de la hora de su cita. Por ejemplo, si selecciona un “10 a.m.” como la hora de la cita, se le vacunará entre las 10 a.m. y las 11 a.m. en la fecha seleccionada.

Si no tiene una conexión a Internet, simplemente llame al 3-1-1 para obtener ayuda para programar la fecha y hora de su cita de vacunación. Puede elegir cualquiera de los tres centros de vacunación de la UGPHD para su cita o vacunación sin cita previa. Estos sitios están abiertos de lunes a viernes, de 9 a.m. a 2:30 p.m.

Tenga en cuenta: Si bien los pacientes sin cita previa son bienvenidos en cualquiera de los sitios, no se aceptarán pacientes sin cita previa después de las 2:30 p.m.

Qué traer consigo

Todos los residentes del condado de Wyandotte que deseen una vacuna (ya sea con cita previa o sin cita previa) deben traer prueba de que viven en el condado de Wyandotte, como un correo dirigido a ellos, licencia de conducir o algo similar.

Menores (16 o 17 años)

*Debe estar acompañado por un padre o tutor

*El padre o tutor debe traer prueba de la tutela (certificado de nacimiento, registros judiciales legales, tarjeta de seguro con lista de nombres o similar)

*Los padres o tutores deben traer una identificación con foto, como una licencia de conducir, pasaporte o algo similar

*Los menores deben poder verificar su edad (DNI, partida de nacimiento, tarjeta de seguro, pasaporte o similar).

Para obtener más información sobre cómo vacunarse en el condado de Wyandotte, visite WycoVaccines.org. Para obtener información sobre el COVID-19 en el condado de Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19 o llame al 3-1-1.