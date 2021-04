KCI’s new terminal reaches halfway point

By Roberta Pardo

Construction of Kansas City International Airport’s $1.5-billion new terminal has surpassed the halfway mark and officials have confirmed it remains on schedule and on budget.

Officials showed off progress on the construction to the media during an April 6 onsite tour.

“I couldn’t be more proud of where we are,” said Dan Moylan, senior development manager at Edgemoor Infrastructure & Real Estate, the lead developer on the project, according to The Kansas City Star. “We’re on budget and on track just coming out of winter. The construction season is opening up in front of us. We’ve got a lot of work to do, but we’re right on track.”

The terminal will include two concourses attached by a 634-foot connection with moving walkways above and baggage handling systems below. In addition, the facility will have 39 gates to provide more space for travelers than the existing terminal by providing more than 130 seats in 2,500 square feet per gate area, on average, according to Justin Meyer, Kansas City Aviation Department deputy director of marketing and air service development.

Meyer said the overhaul is all about improving the passenger experience, particularly for those waiting out delays or making connections in Kansas City. In related to that, the terminal will include dozens of retail and restaurant options beyond security checkpoints, and will double the number of restroom facilities available, with 120 toilets spread throughout.

The four-year project — the largest single infrastructure project in Kansas City history — broke ground on March 25, 2019. About 850 people are on site each day, working on the new terminal, which is expected to open March 3, 2023.

La nueva terminal de KCI llega a la mitad del camino

La construcción de la nueva terminal de $1.5 mil millones del Aeropuerto Internacional de Kansas City ha superado la mitad del camino y los funcionarios han confirmado que se mantiene dentro del cronograma y el presupuesto.

Los funcionarios mostraron el progreso de la construcción a los medios de comunicación durante un recorrido in situ el 6 de abril.

“No podría estar más orgulloso de dónde estamos”, dijo Dan Moylan, gerente senior de desarrollo de Edgemoor Infrastructure & Real Estate, el desarrollador líder del proyecto, según The Kansas City Star. “Estamos dentro del presupuesto y en el buen camino recién saliendo del invierno. La temporada de construcción se abre ante nosotros. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero vamos por buen camino”.

La terminal incluirá dos vestíbulos unidos por una conexión de 634 pies con pasillos móviles arriba y sistemas de manejo de equipaje debajo. Además, la instalación tendrá 39 puertas para proporcionar más espacio para los viajeros que la terminal existente al proporcionar más de 130 asientos en 2,500 pies cuadrados por área de puerta, en promedio, según Justin Meyer, subdirector de marketing y desarrollo del servicio aéreo del Departamento de Aviación de Kansas City.

Meyer dijo que la construcción se trata de mejorar la experiencia de los pasajeros, particularmente de aquellos que esperan retrasos o hacen conexiones en Kansas City. En relación con eso, la terminal incluirá docenas de opciones de tiendas y restaurantes más allá de los puntos de control de seguridad, y duplicará el número de instalaciones sanitarias disponibles, con 120 retretes repartidos por todas partes.

El proyecto de cuatro años, el proyecto de infraestructura individual más grande en la historia de Kansas City, comenzó el 25 de marzo de 2019. Aproximadamente 850 personas están en el sitio cada día, trabajando en la nueva terminal, que se espera que abra el 3 de marzo de 2023.