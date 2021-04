CDC eases COVID guidelines for fully vaccinated people

Story by Chara and photo cortesy by Joel Blocker, for UCHealth.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has eased COVID protocols for fully vaccinated people.

“Today, I hope, is a day when we can take another step back to the normalcy of before,” CDC Director Dr. Rochelle Walensky said Tuesday (April 27), as quoted by multiple media outlets. “Over the past year, we have spent a lot of time telling Americans what you can’t do. Today, I am going to tell you some of the things you can do, if you are fully vaccinated.”

According to the CDC, it is O.K. for people who are fully vaccinated to gather indoors with people who are fully vaccinated without wearing a mask or staying 6 feet apart. People who attend events indoors with strangers, however, should wear a mask and avoid large indoor gatherings.

People who are fully vaccinated can gather or conduct activities outdoors without wearing a mask, except at certain crowded events.

Liliana Gonzalez of Kansas City, Kansas, is among the area residents who are elated over the revised guidelines.

“These new guidelines bring new hope to all of us. It is a step closer of getting close to our ‘normality,’” Gonzalez said. “I’m excited because now I will be able to see my family.”

__________________________________________________________________________________________________________

CDC relaja pautas de COVID para personas completamente vacunadas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han relajado los protocolos COVID para personas completamente vacunadas.

“Hoy, espero, sea un día en el que podamos dar un paso más hacia la normalidad de antes”, dijo el martes (27 de abril) la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, según lo citado por varios medios de comunicación. “Durante el año pasado, pasamos mucho tiempo diciéndoles a los estadounidenses lo que no pueden hacer. Hoy les voy a contar algunas de las cosas que pueden hacer si están completamente vacunados”.

Según los CDC, está bien que las personas que están completamente vacunadas se reúnan en interiores con personas que están completamente vacunadas sin usar una máscara o sin estar separados por 6 pies. Sin embargo, las personas que asisten a eventos en interiores con extraños deben usar una máscara y evitar grandes reuniones en interiores.

Las personas que están completamente vacunadas pueden reunirse o realizar actividades al aire libre sin usar una máscara, excepto en ciertos eventos concurridos.

Liliana González de Kansas City, Kansas, se encuentra entre los residentes del área que están entusiasmados con las pautas revisadas.

“Estas nuevas pautas nos brindan una nueva esperanza a todos. Es un paso más cerca de acercarnos a nuestra ‘normalidad’”, dijo González. “Estoy emocionado porque ahora podré ver a mi familia”.