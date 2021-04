KCK heralded as America’s taco capital by Forbes

By Roberta Pardo

When asked to name what city has the best taco scene, most people outside the Kansas City area might think of somewhere like Los Angeles or San Antonio – cities that are famous for raising the humble taco stop to destination-worthy status.

However, a recent Forbes article heralded Kansas City, Kansas, as the true taco capital of the United States.

Kansas City, Kansas, is home to more than 50 taco spots. Many of them are family businesses. According to the article, something that sets the city’s tacos apart from better-known cities is how diverse its Mexican population is.

“Unlike other U.S. cities, Kansas City’s Mexican population comes from nearly all of Mexico’s cultural regions, which means KCK doesn’t specialize in carnitas, mole or sopes, but is home to masters of all Mexican dishes,” the article reads. “If you can find it in Mexico, there’s a family in Kansas City serving it today.”

The Kansas City, Kansas, Convention & Visitors Bureau is aware of the quality of the city’s Mexican food. In 2020, it launched the KCK Taco Trail, an online pass that includes nearly 50 local taquerias, to promote those local businesses. As people visit more places, they unlock prizes, including taco decals, jars of salsa and T-shirts.

The KCK Taco Trail will continue indefinitely, but consumers can win prizes until Oct. 31. For more information on it, visit https://www.visitkansascityks.com/tacotrail/.

________________________________________________________________________________________________________________________

KCK nombrada la capital de taco de Estados Unidos por Forbes

Cuando se les pide que nombren qué ciudad tiene la mejor escena de tacos, la mayoría de las personas fuera del área de Kansas City podrían pensar en algún lugar como Los Ángeles o San Antonio, ciudades que son famosas por elevar la humilde parada de tacos a un estado digno de destino.

Sin embargo, un artículo reciente de Forbes anunció a Kansas City, Kansas, como la verdadera capital del taco de Estados Unidos.

Kansas City, Kansas, alberga más de 50 lugares de tacos. Muchos de ellos son empresas familiares. Según el artículo, algo que distingue a los tacos de la ciudad de las ciudades más conocidas es la diversidad de su población mexicana.

“A diferencia de otras ciudades de Estados Unidos, la población de Kansas City proviene de casi todas las regiones culturales de México, lo que significa que KCK no se especializa en carnitas, mole o sopes, pero es el hogar de maestros de todos los platos mexicanos”, se lee en el artículo. “Si puede encontrarlo en México, hay una familia en Kansas City que lo sirve hoy”.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Kansas City, Kansas, conoce la calidad de la comida mexicana de la ciudad. En 2020, lanzó KCK Taco Trail, un pase en línea que incluye casi 50 taquerías locales, para promover esos negocios locales. A medida que las personas visitan más lugares, desbloquean premios, que incluyen calcomanías para tacos, frascos de salsa y camisetas.

El KCK Taco Trail continuará indefinidamente, pero los consumidores pueden ganar premios hasta el 31 de octubre. Para obtener más información al respecto, visite https://www.visitkansascityks.com/tacotrail/.