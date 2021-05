Editorial: Shots for everyone most anytime

Most of us are now familiar with the term, herd immunity, but a year or so ago, the expression wasn’t a normal part of everyday speech. Now it is, and we’re aware that it’s a universal goal when it comes to stopping the spread of highly contagious Covid-19 and ending the pandemic. Herd immunity is achieved when enough people become immune to the coronavirus to reduce the likelihood of its spreading. This occurs through vaccination or natural immunity because of past Covid-19 infection.

To reach herd immunity through vaccination, at least 80 percent of the adult population must be fully vaccinated. Because of the emergence of highly contagious Covid-19 variants, a percentage of 90 percent or more would provide the most protection, say epidemiologists. Since the onset of the pandemic, the crucial baseline percentage for achieving herd immunity has been dynamic as scientists continue to learn more about the coronavirus.

The U.S. is about a third of the way toward the desired vaccination threshold. As of Monday, 34.8 percent of the U.S. adult population was fully vaccinated; 31.2 percent of adults in Missouri; and 32.8 percent in Kansas. Everyone age 16 and older is now eligible to get the coronavirus vaccine, but demand for vaccinations is slowing as vaccine supplies proliferate.

The next few months could be the most difficult in terms of administering the requisite percentage of vaccinations to reach herd immunity, public health officials warn. About 30 percent of the adult population doesn’t want the Covid-19 vaccine; a small percentage can’t get vaccinated because of a potential for severe allergic reactions; millions of adults have reportedly skipped the second dose of the vaccine, required for immunity; a significant number of older adults lack mobility to get to vaccination sites; and, access to vaccinations remains erratic in some communities and parts of the country, especially for the working class.

The stumbling block for the nation’s Latino population isn’t vaccine hesitancy; it’s access to vaccinations, say health officials. According to a Pew Research study (https://www.pewresearch.org/science/2021/03/05/growing-share-of-americans-say-they-plan-to-get-a-covid-19-vaccine-or-already-have/), 70 percent of Latinos plan to be vaccinated or have already received shots.

There now are multiple stationary and mobile vaccination sites with extended hours across the metro to reach everyone, including workers in salaried jobs who don’t have paid time off for medical appointments. For instance, the Mattie Rhodes Center will be providing Covid-19 vaccinations on Saturday, May 15 from 9 a.m. to 2 p.m. The KC Shepherd’s Center (816-444-1121) with the help of the Kansas City, Missouri Fire Department has been providing vaccinations to homebound seniors.

Heart to Heart International is one of the locally-based organizations partnering to make vaccinations accessible to everyone who’s eligible. The group, Vaccinate KC operates a “vaccine van” available to organizations interested in hosting vaccination events. Organizations can book the vaccine van online at https://www.vaccinatekc.org/en/vaccine-van. The Website (https://www.vaccinatekc.org/) also has a regional vaccine finder tool.

Some agencies, like the Unified Government of Wyandotte County Public Health Department are offering Covid-19 vaccinations to anyone in the metro age 16 or older. The UGPHD offers three sites, local transportation when needed and a mobile vaccination unit available by request to eligible organizations. Evening and Saturday appointments are available. For more information in English or Spanish, go to https://wyandotte-county-covid-19-vaccines-unifiedgov.hub.arcgis.com/ or phone 913-573-5311.

Jackson County, Mo., lists on its Website regional Covid-19 vaccine information covering the metro area on both sides of the state line. (https://www.jacksongov.org/1251/Vaccine-Information).

Area vaccination sites include retailers such as Balls Food Pharmacy, CVS, Costco, Hy-Vee, Sam’s Club, Walgreens and Walmart locations; medical centers and public health departments.

In order to reach population or herd immunity here, Vaccinate KC means to fully vaccinate two million Greater Kansas City region residents. We’re nearly a third of the way. As of Monday, 548,471 metro area residents were fully vaccinated.

Vacunas para todos casi en cualquier momento

La mayoría de nosotros ahora estamos familiarizados con el término inmunidad colectiva, pero hace aproximadamente un año, la expresión no era una parte normal del habla cotidiana. Ahora lo es, y somos conscientes de que es un objetivo universal cuando se trata de detener la propagación del altamente contagioso Covid-19 y poner fin a la pandemia. La inmunidad colectiva se logra cuando suficientes personas se vuelven inmunes al coronavirus para reducir la probabilidad de que se propague. Esto ocurre mediante vacunación o inmunidad natural debido a una infección anterior por Covid-19.

Para alcanzar la inmunidad colectiva a través de la vacunación, al menos el 80 por ciento de la población adulta debe estar completamente vacunada. Debido a la aparición de variantes de Covid-19 altamente contagiosas, un porcentaje del 90 por ciento o más proporcionaría la mayor protección, dicen los epidemiólogos. Desde el inicio de la pandemia, el porcentaje de referencia crucial para lograr la inmunidad colectiva ha sido dinámico a medida que los científicos continúan aprendiendo más sobre el coronavirus.

Estados Unidos está aproximadamente a un tercio del camino hacia el umbral de vacunación deseado. Hasta el lunes, el 34,8 por ciento de la población adulta de Estados Unidos estaba completamente vacunada; 31,2 por ciento de los adultos en Missouri; y 32,8 por ciento en Kansas. Todas las personas mayores de 16 años ahora son elegibles para recibir la vacuna contra el coronavirus, pero la demanda de vacunas se está desacelerando a medida que proliferan los suministros de vacunas.

Los próximos meses podrían ser los más difíciles en términos de administrar el porcentaje requerido de vacunas para alcanzar la inmunidad colectiva, advierten los funcionarios de salud pública. Aproximadamente el 30 por ciento de la población adulta no quiere la vacuna contra el Covid-19; un pequeño porcentaje no puede vacunarse debido a la posibilidad de reacciones alérgicas graves; según reportes, millones de adultos se han saltado la segunda dosis de la vacuna, necesaria para la inmunidad; un número significativo de adultos mayores carece de movilidad para llegar a los lugares de vacunación; y el acceso a las vacunas sigue siendo errático en algunas comunidades y partes del país, especialmente para la clase trabajadora.

El obstáculo para la población latina de la nación no es la vacilación a las vacunas; es el acceso a las vacunas, dicen los funcionarios de salud. Según un estudio de Pew Research (https://www.pewresearch.org/science/2021/03/05/growing-share-of-americans-say-they-plan-to-get-a-covid-19-vaccine-o-ya-tiene/), el 70 por ciento de los latinos planean vacunarse o ya las han recibido.

Ahora hay varios sitios de vacunación fijos y móviles con horarios extendidos en el metro para llegar a todos, incluidos los trabajadores en trabajos asalariados que no tienen tiempo libre pagado para citas médicas. Por ejemplo, el Mattie Rhodes Center brindará las vacunas Covid-19 el sábado 15 de mayo de 9 a.m. a 2 p.m. El KC Shepherd’s Center (816-444-1121) con la ayuda del Departamento de Bomberos de Kansas City, Missouri, ha estado proporcionando vacunas a las personas mayores confinadas en sus hogares.

Heart to Heart International es una de las organizaciones locales que se asocia para hacer que las vacunas sean accesibles para todos los que son elegibles. El grupo Vaccinate KC opera una “camioneta de vacunas” disponible para organizaciones interesadas en organizar eventos de vacunación. Las organizaciones pueden reservar la camioneta de vacunas en línea en https://www.vaccinatekc.org/en/vaccine-van. El sitio web (https://www.vaccinatekc.org/) también tiene una herramienta regional de búsqueda de vacunas.

Algunas agencias, como el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte, están ofreciendo vacunas contra el Covid-19 a cualquier persona en el área metropolitana de 16 años o más. El UGPHD ofrece tres sitios, transporte local cuando sea necesario y una unidad móvil de vacunación disponible a solicitud de las organizaciones elegibles. Hay citas disponibles por la noche y los sábados. Para obtener más información en inglés o español, visite https://wyandotte-county-covid-19-vaccines-unifiedgov.hub.arcgis.com/ o llame al 913-573-5311.

El condado de Jackson, Missouri, enumera en su sitio web información regional sobre la vacuna Covid-19 que cubre el área metropolitana a ambos lados de la línea estatal. (https://www.jacksongov.org/1251/Vaccine-Information).

Los sitios de vacunación del área incluyen minoristas como Balls Food Pharmacy, CVS, Costco, Hy-Vee, Sam’s Club, Walgreens y Walmart; centros médicos y departamentos de salud pública.

Para alcanzar la inmunidad de la población o colectiva aquí, Vaccinate KC significa vacunar completamente a dos millones de residentes de la región del Gran Kansas City. Estamos a casi un tercio del camino. Hasta el lunes, 548,471 residentes del área metropolitana estaban completamente vacunados.