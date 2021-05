Drought emergency declared in most of California

By Roberta Pardo

California Gov. Gavin Newsom expanded a drought emergency on May 10 across most of the state, covering a vast stretch of the central and northern regions of the state as it endures its second major drought in less than a decade.

“With the reality of climate change abundantly clear in California, we’re taking urgent action to address acute water supply shortfalls in northern and central California while also building our water resilience to safeguard communities in the decades ahead,” Newson said in a statement, according to CNN.

About 98% of California is experiencing drought conditions, according to the U.S. Drought Monitor, with nearly 75% of the state experiencing extreme drought conditions.

The emergency declaration directs state agencies to take action to increase drought resilience, modify reservoir releases to conserve water and allows for more flexible water transfers between rights holders.

Newson also said his office is working with local officials and other partners to protect public health and safety and the environment and called on Californians to help. California Natural Resources Agency Secretary Wade Crowfoot joined in this last request, too.

“It’s time for Californians to pull together once again to save water,” Crowfoot said in a statement. “All of us need to find every opportunity to save water where we can: limit outdoor watering, take shorter showers, turn off the water while brushing your teeth or washing dishes. Homeowners, municipalities and water diverters can help by addressing leaks and other types of water loss, which can account for over 30% of water use in some areas.”

Se declara emergencia por sequía en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, expandió una emergencia por sequía el 10 de mayo en la mayor parte del estado, cubriendo un vasto tramo de las regiones central y norte del estado mientras soporta su segunda gran sequía en menos de una década.

“Con la realidad del cambio climático muy clara en California, estamos tomando medidas urgentes para abordar la aguda escasez de suministro de agua en el norte y en el centro de California, al mismo tiempo que construimos nuestra capacidad de recuperación del agua para salvaguardar las comunidades en las próximas décadas”, dijo Newson en un comunicado, según CNN.

Aproximadamente el 98% de California está experimentando condiciones de sequía, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos, y casi el 75% del estado experimenta condiciones de sequía extrema.

La declaración de emergencia ordena a las agencias estatales que tomen medidas para aumentar la resistencia a la sequía, modificar las liberaciones de los embalses para conservar el agua y permitir transferencias de agua más flexibles entre los titulares de derechos.

Newson también dijo que su oficina está trabajando con funcionarios locales y otros socios para proteger la salud y seguridad públicas y el medio ambiente y pidió ayuda a los californianos. El secretario de la Agencia de Recursos Naturales de California, Wade Crowfoot, también se unió a esta última solicitud.

“Es hora de que los californianos se unan una vez más para ahorrar agua”, dijo Crowfoot en un comunicado. “Todos necesitamos encontrar todas las oportunidades para ahorrar agua en las que podamos: limitar el riego al aire libre, tomar duchas más cortas, cerrar el agua mientras se cepilla los dientes o lava los platos. Los propietarios de viviendas, los municipios y los desviadores de agua pueden ayudar arreglando fugas y otros tipos de pérdidas de agua, que pueden representar más del 30% del uso de agua en algunas áreas”.