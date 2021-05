Missouri ending federal pandemic-related unemployment benefits

By Roberta Pardo

Kansas and Missouri are planning changes to pandemic-related unemployment programs.

On May 11, Missouri Gov. Mike Parson announced that Missouri will stop participating in all six federal pandemic-related unemployment programs, starting June 12, in hopes of pushing people back to work and addressing workforce shortages.

“From conversations with business owners across the state, we know that they are struggling not because of COVID-19 but because of labor shortages resulting from these excessive federal unemployment programs,” Parson said in a news release.

The termination applies to the pandemic unemployment assistance, emergency unemployment relief for government entities and nonprofit organizations, federal pandemic unemployment compensation, pandemic emergency unemployment compensation, 100% reimbursement of short-time compensation benefits costs paid under state law and mixed-earner unemployment compensation.

Missouri joins Iowa, Arkansas, Mississippi, Montana and South Carolina in cutting federal unemployment aid.

In response, Kansas Gov. Laura Kelly said May 12 that she has no intention of ending pandemic-related federal unemployment benefit programs in the state early.

“While the governor will monitor this situation closely over the coming months, her primary focus remains on continuing her administration’s record-setting efforts recruiting new businesses and jobs to Kansas,” Kelly’s office said in a statement to KMBC-TV (Channel 9).

Kelly encouraged Kansans seeking work to visit the state’s job recruitment website (https://www.kansasworks.com/) for job opportunities and assistance.

Missouri pone fin a los beneficios federales de desempleo relacionados con la pandemia

Kansas y Missouri están planeando cambios en los programas de desempleo relacionados con la pandemia.

El 11 de mayo, el gobernador de Missouri, Mike Parson, anunció que Missouri dejará de participar en los seis programas federales de desempleo relacionados con la pandemia, a partir del 12 de junio, con la esperanza de hacer que las personas vuelvan a trabajar y abordar la escasez de mano de obra.

“De las conversaciones con los dueños de negocios en todo el estado, sabemos que están teniendo dificultades no debido al COVID-19 sino a la escasez de mano de obra resultante de estos excesivos programas federales de desempleo”, dijo Parson en un comunicado de prensa.

La terminación se aplica a la asistencia por desempleo pandémico, alivio de emergencia por desempleo para entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, compensación federal por desempleo pandémico, compensación por desempleo de emergencia pandémica, reembolso del 100% de los costos de beneficios de compensación a corto plazo pagados según la ley estatal y compensación por desempleo de ingresos mixtos.

Missouri se une a Iowa, Arkansas, Mississippi, Montana y Carolina del Sur para recortar la ayuda federal por desempleo.

En respuesta, la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, dijo el 12 de mayo que no tiene intención de poner fin a los programas federales de beneficios por desempleo relacionados con la pandemia en el estado antes de tiempo.

“Si bien la gobernadora supervisará de cerca esta situación durante los próximos meses, su enfoque principal sigue siendo continuar los esfuerzos récord de su administración para reclutar nuevos negocios y empleos en Kansas”, dijo la oficina de Kelly en un comunicado a KMBC-TV (Canal 9).

Kelly alentó a los habitantes de Kansas que busquen trabajo a visitar el sitio web de contratación de empleo del estado (https://www.kansasworks.com/) para obtener oportunidades laborales y asistencia.