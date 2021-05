Unified Public Health Department Also Offering Clinics for Additional Childhood Vaccines on Wednesdays

The Unified Government Public Health Department reports that children ages 12-15 are now okayed to get the Pfizer-BioNTech vaccine to protect them against COVID-19. No insurance is required to get the vaccine.

COVID-19 Vaccines Monday-Friday

Adolescents age 12-15 can get a COVID-19 vaccination during any of the UGPHD’s Monday through Friday vaccination hours at its three mass vaccination sites. They must be accompanied by a parent or guardian. A reminder – COVID-19 vaccines are provided for free, and patients do not have to have health insurance to be vaccinated.

UGPHD Announces Clinics for Additional Childhood Vaccinations

In addition to these free COVID-19 vaccinations, the UGPHD is also offering clinics for additional childhood vaccinations on Wednesdays, from 1:00 p.m. to 6:30 p.m. at the former Kmart site. These free childhood immunizations are for children who are uninsured or who are insured through Kansas Medicaid (KanCare). If a child has private insurance, families should follow up with their primary care doctor or pediatrician about childhood vaccinations. These clinics are intended to help students catch up on vaccines that are required in Kansas schools before the 2021-2022 school year. Kids and teens must be accompanied by a parent or guardian. For general childhood vaccinations, families should bring the child’s Vaccination Record or a letter from the school nurse saying which vaccine the child needs. This is not required for children receiving only the COVID-19 vaccine.

Kids and teens age 12 and up may receive the COVID-19 vaccine at the same time as their other vaccinations. If parents and guardians also want a COVID-19 vaccine, they are welcome to receive that at the same time as their children. Different childhood vaccines (required for different ages or grade levels) will be available on different dates. See schedule below:

Help for Those Who Need Transportation

The UGPHD also offers free transportation to a vaccination site for individuals, families, and groups. To submit a request, go to WycoVaccines.org. Residents with no internet connection can call 3-1-1 to make their transportation or homebound vaccination request.

Additionally, bus access has been expanded for Saturday vaccine clinics in May at the Armory. Bus Routes 102, 103, and 118 now provide service to The Armory on Saturdays, every 30 minutes. There is also a special transfer stop between Route 106 and Route 118 at 18th & Quindaro, Kansas City, KS. Please note: Saturday vaccine clinics are for people age 18 and older.

¡Vacunas contra el COVID-19 gratis ahora disponibles para adolescentes de 12 a 15 años en el condado de Wyandotte!

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado también ofrece clínicas para vacunas infantiles adicionales los miércoles

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado informa que los niños de 12 a 15 años ahora están autorizados a recibir la vacuna Pfizer-BioNTech para protegerlos contra el COVID-19. No se requiere seguro para recibir la vacuna.

Vacunas contra el COVID-19 de lunes a viernes

Los adolescentes de 12 a 15 años pueden recibir la vacuna COVID-19 durante cualquiera de los horarios de vacunación del UGPHD de lunes a viernes en sus tres sitios de vacunación masiva. Deben estar acompañados por un padre o tutor. Un recordatorio: las vacunas COVID-19 se proporcionan de forma gratuita y los pacientes no tienen que tener seguro médico para vacunarse.

El UGPHD anuncia clínicas para vacunas infantiles adicionales

El UGPHD también ofrece clínicas para vacunas infantiles adicionales los miércoles, a partir de la 1:00 p.m. a las 6:30 p.m. en el ex edificio de Kmart. Estas vacunas infantiles gratuitas son para niños que no tienen seguro o que están asegurados a través de Kansas Medicaid (KanCare). Si un niño tiene un seguro privado, las familias deben hacer un seguimiento con su médico de atención primaria o pediatra sobre las vacunas infantiles. Estas clínicas están destinadas a ayudar a los estudiantes a ponerse al día con las vacunas que se requieren en las escuelas de Kansas antes del año escolar 2021-2022. Los niños y adolescentes deben estar acompañados por un padre o tutor. Para las vacunas infantiles generales, las familias deben traer el Registro de Vacunación del niño o una carta de la enfermera de la escuela que indique qué vacuna necesita el niño. Esto no es obligatorio para los niños que reciben sólo la vacuna contra el COVID-19.

Los niños y adolescentes de 12 años en adelante pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 al mismo tiempo que sus otras vacunas. Si los padres y tutores también quieren una vacuna COVID-19, pueden recibirla al mismo tiempo que sus hijos. Las diferentes vacunas infantiles (requeridas para diferentes edades o grados) estarán disponibles en diferentes fechas. Ver calendario a continuación:

Ayuda para quienes necesitan transporte

El UGPHD también ofrece transporte gratuito a los sitios de vacunación para individuos, familias y grupos. Para enviar una solicitud, vaya a WycoVaccines.org. Los residentes que no tengan conexión a Internet pueden llamar al 3-1-1 para realizar su solicitud de transporte o de vacunación en el hogar.

Además, el acceso de autobús se ha ampliado para las clínicas de vacunación de los sábados en mayo en el Armory. Las rutas de autobús 102, 103 y 118 ahora brindan servicio a The Armory los sábados, cada 30 minutos. También hay una parada de transferencia especial entre la Ruta 106 y la Ruta 118 en 18th & Quindaro, Kansas City, KS. Tenga en cuenta: las clínicas de vacunación de los sábados son para personas mayores de 18 años.