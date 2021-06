Voces Consulares: Patrimony: It is best to be prepared (I)

By Alfonso Navarro Bernachi

Patrimony refers to the goods and rights of an individual or a family that, in general terms, includes our household and effects.

To look after those belongings, we must carefully take care of our money, our financial capacity for important purchases such as a car or a house, and to prepare for economic emergencies.

During the pandemic, some people had to resort to their savings to cover their needs. Others were able to tap to the funds of the United States government. Small entrepreneurs like owners of minimarkets and restaurants adjusted their operations to keep their business and employee payrolls going. Some others have been rehired and some have sent remittances to Mexico.

There are also those who have had to return to our country, either as a result of a removal process or by free choice, after having worked in the United States.

Here in Voces Consulares we have discussed that the Mexican community in Kansas, Missouri and the western half of Oklahoma is large and diverse: they are half a million people residing in a vast geographical area.

These diversities of origins, ages, occupations and gender also reflects in the needs of assistance and financial services for our community.

The Consulate of Mexico can help:

From information on what to do if you are late in your payments during a crisis, or purchasing a car in the United States, and how to make your money grow; to contacting Mexican institutions, including retirement related ones (AFORES), sending remittances to Mexico or enrolling in the Mexican Social Security Institute (IMSS).

Also, the “Guía Más vale estar preparado” advises you with strategies to navigate unforeseen situations, and to take care of the rights of your children, and your money.

Take a look at this information and the frequently asked questions in our website

(consulmex.sre.gob.mx/Kansascity) or email our Community Outreach Department at imekan@sre.gob.mx

Spread the word.

During June we will keep informing on education and financial literacy for migrant persons.

Follow us in Facebook, YouTube, Instagram and Instagram: we are @ConsulMexKan

Patrimonio: Más vale estar preparado (I)

El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos de una persona o de una familia que, en general, se compone por nuestra casa y nuestras cosas.

Para protegerlos se requiere cuidar el manejo de nuestro dinero, calcular nuestra capacidad de pago para compras importantes, como un automóvil o una casa, y estar preparados para imprevistos.

Durante la pandemia, algunas personas tuvieron que emplear sus ahorros para cubrir sus necesidades; otras tuvieron acceso a apoyo económico del gobierno estadounidense; pequeños empresarios –como dueños de marketas o restaurantes–, ajustaron su operación para mantenerse a flote junto con sus empleados; unos más han recuperado su empleo. Muchos mandan remesas a México.

También hay quienes tienen que retornar a nuestro país, ya sea como resultado de procesos de deportación o por decisión propia, luego de haber trabajado en Estados Unidos.

Aquí, en Voces Consulares, hemos comentado que la comunidad mexicana en Kansas, Missouri y el oeste de Oklahoma es diversa y amplia: medio millón de personas que viven en una zona geográfica muy extensa.

Esa variedad de orígenes, edades, ocupaciones y género también se refleja en las necesidades de asesoría y servicios financieros para nuestra comunidad.

En el Consulado de México puede encontrar ayuda:

Desde información sobre qué hacer si se atrasa en los pagos durante una crisis; cómo comprar un automóvil en Estados Unidos; y cómo hacer que su dinero gane rendimientos; hasta contactar a instituciones mexicanas, incluidas las administradoras de fondos de retiro (AFORES); hacer envíos de dinero a México; o afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por su parte, la “Guía Más vale estar preparado” le orienta con estrategias para actuar ante imprevistos y proteger los derechos de sus hijas o hijos, sus bienes y dinero.

Consulte esta información y las preguntas más frecuentes en nuestra página web

(consulmex.sre.gob.mx/Kansascity) o escriba a imekan@sre.gob.mx de nuestra área de Asuntos Comunitarios.

Pase la voz.

Durante junio estaremos informando sobre temas de educación y finanzas para personas migrantes.

Síganos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter: Somos @ConsulMexKan