Black fungus cases spreading in India

By Chara

The Indian government has reported thousands of cases of black fungus over the past few months, according to multiple media outlets.

Known in the medical community as mucormycosis, black fungus is a serious fungal infection. According to Healthline, it occurs when the immune system is weakened from health conditions or illness, generally appearing in people with skin or respiratory infections.

When black fungus appears as a respiratory infection, the symptoms include coughing, a fever and nasal congestion. When it appears as a skin infection, the symptoms include blisters, a fever, redness, tenderness and blackened skin tissue.

Black fungus results from exposure to mucormyete molds. Infections can result from breathing affected mold spores or by being cut or burned. It is not contagious.

Mucormycosis, however, can spread to different parts of the body, according to the Indian Health Ministry.

“Treatment involves surgically removing all dead and infected tissue,” the Indian Health Ministry states, as quoted by The Times of India. “In some patients, this may result in loss of (the) upper jaw or sometimes even the eye. Cure may also involve a 4-6 week course of intravenous anti-fungal therapy. Since it affects various parts of the body, treatment requires a team of microbiologists, internal medicine specialists, intensivist neurologists, ENT (ear, nose, throat) specialists, ophthalmologists, dentists, surgeons and others.”

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), mucormycosis is rare, but the exact number of cases in America is difficult to determine because there is no national study of black fungus.

“Population-based incidence estimates for mucormycosis were obtained from laboratory surveillance in the San Francisco Bay area during 1992-1993 and suggested a yearly rate of 1.7 cases per 1 million population,” the CDC states.

According to research done in India, people with COVID-19, diabetics, steroid users, cancer patients and the recipients of organ transplants are more susceptible to infection than the rest of the population.

_______________________________________________________________________________________________________

Casos de hongos negros se propagan en la India

El gobierno hindú ha informado de miles de casos de hongo negro en los últimos meses, según varios medios de comunicación.

Conocido en la comunidad médica como mucormicosis, el hongo negro es una infección fúngica grave. Según Healthline, ocurre cuando el sistema inmunológico se debilita debido a problemas de salud o enfermedades, que generalmente aparecen en personas con infecciones cutáneas o respiratorias.

Cuando el hongo negro aparece como una infección respiratoria, los síntomas incluyen tos, fiebre y congestión nasal. Cuando aparece como una infección de la piel, los síntomas incluyen ampollas, fiebre, enrojecimiento, sensibilidad y tejido cutáneo ennegrecido.

El hongo negro es el resultado de la exposición a mohos mucormyete. Las infecciones pueden resultar de respirar las esporas de moho afectadas o por cortarse o quemarse. No es contagioso.

La mucormicosis, sin embargo, puede extenderse a diferentes partes del cuerpo, según el Ministerio de Salud de la India.

“El tratamiento implica la extirpación quirúrgica de todo el tejido muerto e infectado”, afirma el Ministerio de Salud de la India, citado por The Times of India. “En algunos pacientes, esto puede resultar en la pérdida de (la) mandíbula superior o, a veces, incluso del ojo. La curación también puede implicar un curso de 4-6 semanas de terapia antifúngica intravenosa. Dado que afecta a varias partes del cuerpo, el tratamiento requiere un equipo de microbiólogos, especialistas en medicina interna, neurólogos intensivistas, especialistas en ONG (oído, nariz, garganta), oftalmólogos, dentistas, cirujanos y otros”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la mucormicosis es poco común, pero es difícil determinar el número exacto de casos en Estados Unidos porque no existe un estudio nacional sobre el hongo negro.

“Las estimaciones de incidencia de mucormicosis basadas en la población se obtuvieron de la vigilancia de laboratorio en el área de la Bahía de San Francisco durante 1992-1993 y sugirieron una tasa anual de 1.7 casos por 1 millón de habitantes”, afirma el CDC.

Según una investigación realizada en India, las personas con COVID-19, los diabéticos, los usuarios de esteroides, los pacientes con cáncer y los receptores de trasplantes de órganos son más susceptibles a la infección que el resto de la población.