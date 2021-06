Clara y Manuel Reyes afuera del antiguo edificio de Dos Mundos

By Angie Baldelomar

Dos Mundos is in celebration mode.

This June, the largest Hispanic newspaper in the Kansas City area is celebrating 40 years of serving the area’s Hispanic community.

In 1981, Dos Mundos began as a four-page, biweekly newspaper in the basement of founder Clara Reyes and husband Manuel Reyes out of a desire to bring news in Spanish to the Hispanic community in the Kansas City area.

However, Clara Reyes, who also is the newspaper’s editor, never imagined it would last this long.

“Every Thursday, I thought, ‘That’s it. We’re done,’” Clara recalled.

From its conception, Reyes knew the newspaper’s mission would be to bridge cultures and explore Hispanic culture in English and Spanish. Gradually, Dos Mundos grew to be considered one of the Midwest’s most important Hispanic newspapers, giving a hand in growing many of the area’s Hispanic organizations and businesses.

“Businesses realized the Hispanic community was a valuable target market,” Reyes said.

In 2005, the National Association of Hispanic Publishers named Clara Reyes as the 2005 Latina Publisher of the Year. Dos Mundos also received the Lifetime Achievement Award.

After a challenging year marked by a pandemic that continues to disrupt lives worldwide, Dos Mundos has continued serving the community, bringing the most relevant information to its readers. And in times where misinformation is ramping up, Dos Mundos is reaffirming its commitment to the Hispanic community to bring fact-checked information on issues relevant to Latinos, including immigration, elections and the pandemic.

Dos Mundos celebra aniversario no. 40

Dos Mundos está en modo celebración.

Este junio, el periódico hispano más grande del área de Kansas City celebra 40 años de servicio a la comunidad hispana del área.

En 1981, Dos Mundos comenzó como un periódico quincenal de cuatro páginas en el sótano de la fundadora Clara Reyes y su esposo Manuel Reyes con el deseo de llevar noticias en español a la comunidad hispana en el área de Kansas City.

Sin embargo, Clara Reyes, quien también es la editora del periódico, nunca imaginó que duraría tanto.

“Todos los jueves pensaba: ‘Eso es todo. Hemos terminado’”, recordó Clara.

Desde su concepción, Reyes sabía que la misión del periódico sería unir culturas y divulgar la cultura hispana en inglés y español. Poco a poco, Dos Mundos se convirtió en uno de los periódicos hispanos más importantes del Midwest, contribuyendo al crecimiento de muchas de las organizaciones y negocios hispanos del área.

“Las empresas se dieron cuenta de que la comunidad hispana era un mercado objetivo valioso”, dijo Reyes.

En 2005, la Asociación Nacional de Editores Hispanos nombró a Clara Reyes como la Editora Latina del Año 2005. Dos Mundos también recibió el Premio a la Trayectoria.

Después de un año desafiante marcado por una pandemia que continúa afectando vidas en todo el mundo, Dos Mundos ha continuado sirviendo a la comunidad, brindando la información más relevante a sus lectores. Y en momentos en los que aumenta la desinformación, Dos Mundos reafirma su compromiso con la comunidad hispana de brindar información verificada sobre temas relevantes para los latinos, incluida la inmigración, las elecciones y la pandemia.