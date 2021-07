Independence Day: celebrating freedom safely

On Sunday, the U.S. marks its 245th birthday. Nationwide, Americans are planning to celebrate the Fourth of July with a vengeance, recalling that until recently, the pandemic prevented holiday congregating and travel. Now, the Centers for Disease Control and Prevention has given the green light for those who are fully vaccinated to resume normal activities, including socializing and recreational travel. We’re all breathing a sigh of relief over declining numbers of Americans hospitalized or dying from Covid-19 and escalating numbers of vaccinations. It’s allowed officials to lift stringent restrictions with the predictable effect of generating heavy Independence Day traffic. Expect “record-breaking” numbers of “travel-starved” revelers – as many as 48 million-plus — to hit the roads and airports, advise industry analysts.

After a year of isolating and forgoing vacations and holiday get-togethers, we’re all understandably eager to break loose. Here’s the caveat — resist the intoxicatingly tempting post-pandemic urge to throw caution to the wind in honor of Independence Day and newfound freedom. There’s nothing wrong with cutting loose as long as we’re smart, responsible and careful.

Fireworks are a time-honored part of the holiday, and area fireworks stands are doing a booming business after the yearlong shutdown. But fire and safety specialists warn against merrymakers buying their own pyrotechnics. Instead, they recommend attending public fireworks displays handled by professionals. It’s significantly safer and far less expensive.

In a typical year, hospital emergency rooms across the country treat some 11,000 fireworks-related injuries on the Fourth of July alone. Sparklers and bottle rockets typically account for most of the burns and injuries. And about half of all fires reported in the U.S. on the Fourth can be attributed to fireworks, according to the National Fire Protection Association.

Actually, do-it-yourself fireworks aren’t legal everywhere. Fireworks rules and regulations vary across area municipalities. Most local TV stations have posted on their Websites a guide to what fireworks are legal and where and when. Residents can also check their own city’s Website for guidance on setting off fireworks. Happily, there are about two dozen public fireworks displays planned across the bi-state metro on Sunday. Several include food sales, live musical entertainment and additional amusements and activities leading up to the fireworks.

For those who choose to set off their own fireworks where it’s legal, fire and safety experts offer suggestions. Purchase fireworks from a licensed fireworks dealer. Read labels before igniting fireworks. Ensure that a responsible adult sets off fireworks and keeps children at a safe distance. Wear safety glasses and light only one firework at a time. Have a garden hose or bucket of water nearby. Set off fireworks outdoors, well away from people, pets, buildings and vehicles. Soak in water any firework that doesn’t ignite.

Being able to celebrate this Fourth of July in person in public and with family and friends is welcome and well-deserved. By taking this historic emotional release and translating it into planning our holiday with care and good sense, it’ll be wonderfully memorable and blessedly safe.

Nota bene:

See the list of public Fourth of July events online at https://www.visitkc.com/visitors/events/everything-you-need-know-about-fourth-july-kansas-city.

Día de la Independencia: celebrando la libertad de forma segura

El domingo, Estados Unidos cumple 245 años. En todo el país, los estadounidenses planean celebrar el 4 de julio con fuerza, recordando que hasta hace poco, la pandemia impedía que hubieran fiestas y se viajara. Ahora, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han dado luz verde para que aquellos que están completamente vacunados reanuden sus actividades normales, incluida la socialización y los viajes recreativos. Todos estamos respirando aliviados por la disminución del número de estadounidenses hospitalizados o que mueren a causa del Covid-19 y el aumento del número de vacunas. Ha permitido a los funcionarios levantar estrictas restricciones con el efecto predecible de generar un tráfico intenso en el Día de la Independencia. Se espera que un número “récord” de juerguistas “hambrientos de viajes” (hasta más de 48 millones) lleguen a las carreteras y aeropuertos, dicen los analistas de la industria.

Después de un año de aislarnos y renunciar a las vacaciones y las reuniones festivas, es comprensible que todos estemos ansiosos por soltarnos. Aquí está la advertencia: resista la tentación embriagadora y tentadora post-pandémica de dejar de lado la precaución en honor al Día de la Independencia y la libertad recién descubierta. No hay nada de malo en relajarnos siempre que seamos inteligentes, responsables y cuidadosos.

Los fuegos artificiales son una parte consagrada de las vacaciones, y los puestos de fuegos artificiales del área están haciendo un negocio en auge después del cierre de un año. Pero los especialistas en incendios y seguridad advierten contra los juerguistas que compran sus propios artículos pirotécnicos. En cambio, recomiendan asistir a exhibiciones públicas de fuegos artificiales manejados por profesionales. Es significativamente más seguro y mucho menos costoso.

En un año típico, las salas de emergencia de los hospitales de todo el país tratan unas 11,000 lesiones relacionadas con los fuegos artificiales sólo el 4 de julio. Las luces de bengala y los cohetes de botella suelen representar la mayoría de las quemaduras y lesiones. Y aproximadamente la mitad de todos los incendios reportados en Estados Unidos el día 4 se pueden atribuir a los fuegos artificiales, según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

En realidad, los fuegos artificiales de bricolaje no son legales en todas partes. Las reglas y regulaciones de los fuegos artificiales varían según los municipios del área. La mayoría de las estaciones de televisión locales han publicado en sus sitios web una guía sobre qué fuegos artificiales son legales y dónde y cuándo. Los residentes también pueden consultar el sitio web de su propia ciudad para obtener orientación sobre cómo encender fuegos artificiales. Afortunadamente, hay alrededor de dos docenas de exhibiciones públicas de fuegos artificiales planificadas en todo el metro biestatal el domingo. Varios incluyen ventas de comida, entretenimiento musical en vivo y entretenimientos y actividades adicionales previas a los fuegos artificiales.

Para aquellos que eligen encender sus propios fuegos artificiales donde sea legal, los expertos en incendios y seguridad ofrecen sugerencias. Compre fuegos artificiales en un distribuidor autorizado de fuegos artificiales. Lea las etiquetas antes de encender fuegos artificiales. Asegúrese de que un adulto responsable encienda los fuegos artificiales y mantenga a los niños a una distancia segura. Use anteojos de seguridad y encienda sólo un fuego artificial a la vez. Tenga cerca una manguera de jardín o un balde de agua. Encienda los fuegos artificiales al aire libre, lejos de personas, mascotas, edificios y vehículos. Remoje en agua los fuegos artificiales que no se enciendan.

Poder celebrar este 4 de julio en persona en público y con familiares y amigos es bienvenido y bien merecido. Al tomar esta histórica liberación emocional y traducirla en la planificación de nuestro feriado con cuidado y buen sentido, será maravillosamente memorable y benditamente seguro.

Nota bene:

Consulte la lista de eventos públicos del 4 de julio en línea en https://www.visitkc.com/visitors/events/everything-you-need-know-about-fourth-july-kansas-city.