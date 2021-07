Carmona’s Creations offers personalized home decor

By Angie Baldelomar

In 2020, before the pandemic hit, sisters Elizabeth and Linda Carmona decided to try a new endeavor: making personalized shirts for their families.

“We never really thought of making it as a business; we kind of started showing off our work, and so by word of mouth, people would reach out to us to order shirts here and there,” Elizabeth said.

That led the sisters to take the plunge and make it a business, Carmona’s Creations. Their business specializes in personalized home decor. Recently, they opened a shop located at 1021 Pacific Ave., No. 15 in Kansas City, Kansas.

At first, one of the biggest challenges was juggling multiple obligations like full-time jobs and families with the new business.

“I don’t think that the business ever suffered,” Linda said. “It was just that we had so much work and it was hard to meet the demand of getting everything completed for our customers on time and still maintain our job and maintain our households.”

The sisters have developed a system that works.

For Linda Carmona, working with Elizabeth has brought the sisters closer.

“I think because, when we were younger, we weren’t very close in age so we never did a lot of things together, but now that we’re older and we’re doing this, it’s made us closer,” she said.

Elizabeth has always been crafty, Linda remembers, always making friendship bracelets and similar trinkets. Linda attributes that as one reason why they started the business.

Carmona’s Creations allows them to be more creative, one aspect that Elizabeth enjoys.

“My favorite part is just the creativity, coming up with ideas and how you can make something out of nothing,” she said.

Beyond making home decor and custom orders for it, the sisters have started offering small classes.

“We offer design classes, where we come together to create projects,” Elizabeth said. “We supply all of the material for a small fee.”

At the shop, the sisters also sell art supplies for those who would like to create their own artwork.

For more information, visit http://www.facebook.com/carmonascreations/ or find the store on Instagram at carmonas_creations.

Carmona’s Creations ofrece decoraciones personalizada para el hogar

En 2020, antes de que azotara la pandemia, las hermanas Elizabeth y Linda Carmona decidieron probar un nuevo emprendimiento: hacer camisas personalizadas para sus familias.

“En realidad, nunca pensamos en convertirlo en un negocio; empezamos a mostrar nuestro trabajo, así que, de boca en boca, la gente comenzó a acercarse a nosotros para pedir camisas aquí y allá”, dijo Elizabeth.

Eso llevó a las hermanas a dar el paso y convertirlo en un negocio, Carmona’s Creations. Su negocio se especializa en la decoración personalizada del hogar. Recientemente, abrieron una tienda ubicada en 1021 Pacific Ave., No. 15 en Kansas City, Kansas.

Al principio, uno de los mayores desafíos fue hacer malabarismos con múltiples obligaciones, como trabajos de tiempo completo y familias, con el nuevo negocio.

“No creo que el negocio haya sufrido alguna vez”, dijo Linda. “Era sólo que teníamos mucho trabajo y era difícil satisfacer la demanda de completar todo para nuestros clientes a tiempo y aún así mantener nuestro trabajo y mantener nuestros hogares”.

Las hermanas han desarrollado un sistema que funciona.

Para Linda Carmona, trabajar con Elizabeth las ha acercado.

“Creo que porque, cuando éramos más jóvenes, no teníamos una edad muy cercana, así que nunca hacíamos muchas cosas juntas, pero ahora que somos mayores y estamos haciendo esto, nos ha acercado más”, dijo.

A Elizabeth siempre le han interesado las manualidades, recuerda Linda, siempre haciendo pulseras de la amistad y cosas similares. Linda atribuye eso como una de las razones por las que comenzaron el negocio.

Carmona’s Creations les permite ser más creativos, un aspecto del que Elizabeth disfruta.

“Mi parte favorita es sólo la creatividad, la creación de ideas y cómo se puede hacer algo de la nada”, dijo.

Más allá de hacer decoraciones para el hogar y encargos personalizados, las hermanas han comenzado a ofrecer clases pequeñas.

“Ofrecemos clases de diseño, donde nos reunimos para crear proyectos”, dijo Elizabeth. “Suministramos todo el material por una pequeña tarifa”.

En la tienda, las hermanas también venden material de arte para quienes quieran crear su propia obra de arte.

Para obtener más información, visite http://www.facebook.com/carmonascreations/ o busque la tienda en Instagram en @carmonas_creations.