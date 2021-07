J&J claims vaccine protects against Delta variant

By Chara

Johnson & Johnson has issued a statement saying its single-shot COVID-19 vaccine protects against the Delta variant and other highly prevalent SARS-CoV-2 viral variants.

“We believe that our vaccine offers durable protection against COVID-19 and elicits neutralizing activity against the Delta variant,” Paul Stoffels, M.D., vice chairman of the Executive Committee and chief scientific officer at Johnson & Johnson, said in a company statement. “This adds to the robust body of clinical data supporting our single-shot vaccine’s ability to protect against multiple variants of concern.”

In a press release, the company claimed that the vaccine’s immune response lasts at least eight months. An eight-month study of data shows that the vaccine generates a strong neutralizing antibody response against the virus, Johnson & Johnson stated.

“A single dose of the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine generated neutralizing antibodies against a range of SARS-CoV-2 variants of concern which increased over (time), including against the increasingly prevalent and more transmissible Delta (B.1.617.2) variant, the partially neutralization-resistant Beta (B.1.351), the Gamma (P.1) variants and others, including the Alpha (B.1.1.7), Epsilon (B.1.429), Kappa (B.1.617.1) and D614G variants, as well as the original SARS-CoV-2 strain (WA1/2020),” the company stated.

The company advises anyone who receives its vaccine to tell his or her provider about any medical conditions that might cause a reaction. They include allergies, fever, bleeding disorders, use of blood thinners, use of medicine that affects the immune system, breastfeeding, pregnancy or plans to become pregnant, or vaccination from another COVID-19 vaccine.

In other vaccination news, The New York Times has published an article in which scientists claim that other vaccines, like those offered by Pfizer and Moderna, produce a persistent immune reaction that might protect against the virus for years.

J&J afirma que su vacuna protege contra la variante Delta

Johnson & Johnson ha emitido un comunicado diciendo que su vacuna contra el COVID-19 de inyección única protege contra la variante Delta y otras variantes virales del SARS-CoV-2 de alta prevalencia.

“Creemos que nuestra vacuna ofrece una protección duradera contra el COVID-19 y provoca una actividad neutralizante contra la variante Delta”, dijo el Dr. Paul Stoffels, vicepresidente del Comité Ejecutivo y director científico de Johnson & Johnson, en un comunicado de la compañía. “Esto se suma al sólido conjunto de datos clínicos que respaldan la capacidad de nuestra vacuna de inyección única para proteger contra múltiples variantes preocupantes”.

En un comunicado de prensa la empresa afirmó que la respuesta inmunitaria de la vacuna dura al menos ocho meses. Un estudio de datos de ocho meses muestra que la vacuna genera una fuerte respuesta de anticuerpos neutralizantes contra el virus, afirmó Johnson & Johnson.

“Una sola dosis de la vacuna Johnson & Johnson contra el COVID-19 generó anticuerpos neutralizantes contra una variedad de variantes preocupantes del SARS-CoV-2 que aumentaron con el (tiempo), incluso contra la cada vez más prevalente y más transmisible Delta (B.1.617.2), la parcialmente resistente a la neutralización Beta (B.1.351), las variantes Gamma (P.1) y otras, incluidas las variantes Alpha (B.1.1.7), Epsilon (B.1.429), Kappa (B.1.617.1) y variantes D614G, así como la cepa original del SARS-CoV-2 (WA1/2020)”, afirmó la compañía.

La compañía aconseja a cualquier persona que reciba su vacuna que informe a su proveedor sobre cualquier condición médica que pueda causar una reacción. Incluyen alergias, fiebre, trastornos hemorrágicos, uso de anticoagulantes, uso de medicamentos que afecten el sistema inmunológico, lactancia, embarazo o planes de quedar embarazada, o vacunación con otra vacuna contra el COVID-19.

En otras noticias sobre vacunas, The New York Times ha publicado un artículo en el que los científicos afirman que otras vacunas, como las que ofrecen Pfizer y Moderna, producen una reacción inmune persistente que podría proteger contra el virus durante años.