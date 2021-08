El Covid, los niños y el mensaje

Los niños toman sus propias señales de lo que los adultos que los rodean dicen y cómo lo dicen y de su comportamiento, nos dicen los expertos. Aprenden de lo que ven que sucede a su alrededor: cómo nosotros, como adultos, respondemos a las experiencias y situaciones. Cuando se trata de la amenaza siempre presente del Covid-19 y la variante Delta, los adultos tienen la responsabilidad crucial de moderar el lenguaje y los mensajes relacionados con los problemas y precauciones relacionados con la pandemia. Si bien queremos fomentar prácticas en los jóvenes para mantenerlos a salvo del coronavirus y sus variantes, debemos evitar el uso de lenguaje y mensajes que aterroricen a los niños y les hagan odiar, desconfiar o temer a las personas que los rodean.

Los niños tienen una necesidad fundamental de seguridad y conexión. El papel de los adultos en sus vidas es satisfacer esas necesidades. Desde marzo de 2020, la pandemia ha interrumpido la escuela y otras actividades normales. Ahora, es vital para el desarrollo académico, social y psicológico de los jóvenes que regresen a las clases presenciales y reanuden sus actividades normales. Es fundamental para su salud en general y para evitar una mayor pérdida de aprendizaje.

La cobertura de noticias sin escalas proporciona un recordatorio constante de que la crisis del coronavirus es omnipresente y potencialmente mortal. Los niños no son capaces de filtrar noticias para que sean menos amenazantes o molestas. Pueden sentir que están en peligro inmediato y que todos los que los rodean representan una amenaza.

Los padres pueden asegurarles a sus hijos que mucha gente está trabajando duro para mantenerlos a salvo, sugieren los expertos; señale que las personas se están ayudando unas a otras durante la pandemia, compartiendo actos de bondad y generosidad; y sea honesto y comuníquese usando un lenguaje mesurado y apropiado para su edad.

Explíqueles a los niños que tienen cierto control sobre su propia seguridad frente al coronavirus: pueden lavarse las manos a fondo y con frecuencia y usar una máscara. Las máscaras para niños, y personas de todas las edades, pueden ser distintivos, personalizados y divertidos. Incluso para aquellos que encuentran que usar una máscara es un poco inconveniente o incómodo, es mejor que enfermarse con una enfermedad potencialmente fatal.

El propósito de los padres al hablar con sus hijos sobre el coronavirus no es asustarlos. Más bien, el objetivo es impartir cautela, que da poder, no miedo, que es inmovilizador, peligroso e improductivo.

Covid, kids & messaging

