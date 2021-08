Distrito escolar de KCK reúne a la comunidad para apoyar a los estudiantes y prevenir muertes

Cortesy by The Beacon by Maria Benevento

El programa “Enough is Enough” busca crear conciencia, conectar a las familias con los recursos y elevar la voz de los estudiantes

Sharita Hutton dijo que dejó el periodismo porque era difícil cubrir las muertes con tanta frecuencia.

Pero durante el año escolar 2019-20, el primero en un nuevo trabajo en el departamento de comunicaciones de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas, Hutton escribió 23 cartas a la comunidad escolar para decirles que otro estudiante había muerto. Once de las muertes fueron causadas por violencia armada.

La respuesta del distrito, lanzada en octubre de 2020, se llama Enough is Enough, o Ya Basta en español. La iniciativa busca crear conciencia sobre los problemas y los recursos, recopilar comentarios de los estudiantes y la comunidad en general, y abordar algunos de los factores de riesgo que conducen a las muertes.

El KCKPS está ubicado en el condado de Wyandotte, un área que el distrito escolar y los representantes de la comunidad dicen que todavía está lidiando con los efectos de las desigualdades históricas y el trauma, como la línea roja.

Hutton cree que habría más indignación pública si una serie de muertes de jóvenes ocurriera en otro lugar.

“Si esto sucediera en cualquier otro lugar, si esto sucediera en algunas de nuestras otras ciudades … la gente se enojaría porque nuestros bebés están muriendo”, dijo Hutton.

Ya Basta es un esfuerzo para informar al público de lo que está sucediendo y “motivar a la comunidad a unirse para asegurarse de que nuestros estudiantes tengan un futuro exitoso o incluso un futuro”, dijo.

Las causas de las muertes de jóvenes

Las estadísticas más recientes disponibles, de 2019, muestran que Wyandotte tiene la tasa de homicidios más alta de todos los condados de Kansas, dijo Hannah Conner. Conner es la epidemióloga de prevención de la violencia en el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado.

Las estadísticas de 2019 también muestran que el homicidio es la causa más común de muerte entre los jóvenes en el condado de Wyandotte, dijo Conner.

Si bien no se dispone de datos sobre otras causas de muerte en 2020, los datos policiales proporcionados al Departamento de Salud muestran un aumento en los homicidios de jóvenes ese año, dijo Conner. El departamento incluye las edades de 1 a 24 en la definición de juventud porque el rango de edad de 18 a 24 es “un grupo de edad muy vulnerable a la violencia”, dijo.

El homicidio no es la única amenaza para la vida de los estudiantes. En el año escolar 2019-20, tres estudiantes murieron por suicidio, dos se ahogaron en incidentes no relacionados con una semana de diferencia entre sí y otros murieron por causas naturales, dijo Hutton. Los recursos de Enough is Enough también destacan el abuso de drogas y alcohol como un peligro.

El número de muertes en el año escolar 2020-21, durante el cual los estudiantes estaban en gran parte en aprendizaje remoto, no fue tan alto.

Pero en una reunión de la junta escolar del 8 de junio, el presidente de la junta, Randy López, abrió la reunión con un momento de silencio para un estudiante que acababa de ser asesinado.

Más adelante en la reunión, justo antes de una presentación sobre Enough is Enough, López pidió a la comunidad que se uniera para detener la violencia.

“No podemos tener una muerte más de estudiantes, especialmente a causa de la violencia armada, en nuestra comunidad”, dijo. “Nos duele a todos cuando perdemos a un estudiante. … Sólo estoy suplicando a todos los que miran, escuchan, por favor, trabajemos juntos. No podemos seguir haciéndole esto a nuestra comunidad. Tenemos que amarnos unos a otros”.

En una entrevista con The Kansas City Beacon a fines de julio, López dijo que el distrito está trabajando con muchos socios comunitarios y le gustaría continuar expandiendo sus esfuerzos.

Está interesado en contratar personal dedicado solo a Enough is Enough, pero también está abierto a que otro grupo encabece la iniciativa mientras el distrito asume un papel de apoyo. “Sé que no podemos ser la única fuerza impulsora en torno a esto”, dijo.

Pero por ahora, dijo López, KCKPS está entusiasmado con tomar la iniciativa durante el tiempo que sea necesario.

“Creo que es necesario que hagamos esto ahora mismo”, dijo. “No es normal que una comunidad tenga más de 20 muertes de estudiantes, muchas debido a la violencia con armas de fuego. Eso nunca debería ser algo aceptado”.

KCK school district rallies community to support students, prevent deaths

The Enough is Enough program seeks to raise awareness, connect families to resources and elevate student voices

Sharita Hutton said she left journalism because it was difficult to cover deaths so often.

But during the 2019-20 school year, her first in a new job with the Kansas City, Kansas Public Schools communications department, Hutton wrote 23 letters to the school community to tell them that yet another student had died. Eleven of the deaths were caused by gun violence.

The district’s response, launched in October 2020, is called Enough is Enough, or Ya Basta in Spanish. The initiative seeks to raise awareness of problems and resources, gather input from students and the broader community, and address some of the risk factors leading to deaths.

KCKPS is located in Wyandotte County, an area that school district and community representatives say is still dealing with the effects of historic inequities and trauma, such as redlining.

Hutton thinks there would be more of a public outcry if a spate of youth deaths happened elsewhere.

“If this happened anywhere else, if this happened in some of our other cities … people would be mad that our babies are dying,” Hutton said.

Enough is Enough is an effort to inform the public of what is happening and “motivate the community to come together to make sure that our students have a successful future or even have a future,” she said.

The causes of youth deaths

The most recent statistics available, from 2019, show Wyandotte has the highest homicide rate of any county in Kansas, said Hannah Conner. Conner is the violence prevention epidemiologist at the Unified Government Public Health Department.

2019 statistics also show homicide as the most common cause of death for youth in Wyandotte County, Conner said.

While data on other causes of death in 2020 is not available, police data provided to the Health Department shows a spike in youth homicides that year, Conner said. The department includes ages 1-24 in the definition of youth because the 18-24 age range is “a very vulnerable age group for violence,” she said.

Homicide isn’t the only threat to students’ lives. In the 2019-20 school year, three students died by suicide, two drowned in unrelated incidents a week apart from each other and others died from natural causes, Hutton said. Enough is Enough resources also highlight drug and alcohol abuse as a danger.

The number of deaths in the 2020-21 school year — during which students were largely in remote learning — was not as high.

But at a June 8 school board meeting, Board President Randy Lopez opened the meeting with a moment of silence for a student who had just been killed.

“We can’t have one more student death, especially to gun violence, in our community,” he said. “It hurts all of us when we lose one student. … I’m just pleading with everyone watching, listening, please, let’s work together. We can’t keep doing this to our community. We have to love each other.”

In an interview with The Kansas City Beacon in late July, Lopez said the district is working with many community partners and would like to continue expanding its efforts.

He’s interested in hiring staff dedicated only to Enough is Enough but is also open to having another group spearhead the initiative while the district takes a supporting role. “I know we can’t be the only driving force around this,” he said.

But for now, Lopez said, KCKPS is enthusiastic about taking the lead for as long as it needs to.

“I think it’s necessary for us to do this right now,” he said. “It’s not normal for a community to have 20-plus student deaths, many due to gun violence. That should never be an accepted thing.”