El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha informado a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, también conocida como AILA, que van a emitir Solicitudes de Evidencia (RFE) para el Formulario I-693 a todos los solicitantes de Ajuste de Estatus a través de texto, correo electrónico y comunicación telefónica.

Están avisando con anterioridad del asunto para que los solicitantes puedan responder con médicos completos al recibir el RFE. También es importante considerar que el RFE proporcionará las instrucciones adecuadas para presentar el Formulario I-693 a USCIS. No obstante, debe presentarse lo antes posible para que el caso pueda ser adjudicado antes del 30 de septiembre.

Informes médicos

Además, USCIS también ha detectado que algunos solicitantes de Ajuste de Estatus basado en el empleo no cuentan con una autorización médica válida (Formulario I-693, Informe Médico y Registro de Vacunas), razón por la cual recibirán un RFE pronto. Una vez recibido el RFE, el solicitante debe responder a él lo antes posible

Certificados de nacimiento

Por otra parte, AILA también ha sabido de RFEs erróneos que piden certificados de nacimiento en ciertos casos pendientes, a pesar de que los solicitantes de estos casos han incluido sus certificados de nacimiento con la presentación inicial. Esta es una información que está pendiente de confirmación, ya que AILA está tratando de evaluar la extensión total del problema antes de llevar este asunto a la atención de los funcionarios apropiados del USCIS para su resolución.

Aunque parezcan instrucciones fáciles de seguir, pueden surgir dudas en el camino. Precisamente por eso ponemos a tu disposición nuestra línea telefónica de apoyo en caso de que tengas alguna duda sobre tu caso: 816-895-6363. ¡Llámanos ahora!

(La elección de un abogado es una decisión importante y no debe basarse únicamente en la publicidad. No se hace ninguna declaración de que la calidad de los servicios legales que se prestarán sea mayor que la calidad de los servicios legales prestados por otros abogados. Los resultados anteriores no arrojan garantía de resultados futuros y que cada caso es diferente y debe ser juzgado por sus propios méritos).

USCIS is requesting information from Green Card applicants before the Fiscal Year ends

The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has informed the American Immigration Lawyers Association, also known as AILA, that they will be issuing Request for Evidence (RFE) for Form I-693 to all Adjustment of Status applicants through text, email, and phone call communication.

They are providing advance notice of the matter so that applicants may respond with completed medicals upon receipt of the RFE. It is also important to consider that the RFE will provide the proper instructions for filing Form I-693 to USCIS. Nevertheless, it should be filed as quickly as possible so that the case can be adjudicated prior to September 30.

Medical Exams

As a matter of fact, USCIS has also spotted that some applicants for adjustment of status don’t count on a valid medical clearance (Form I-693, Report of Medical Examination and Vaccination Record), the reason for which they will be receiving an RFE soon. Once the RFE is received, the applicant should respond to it as soon as possible

Birth Certificates

Besides, AILA has also known about erroneous RFEs asking for birth certificates in certain pending cases, despite the applicants having included their birth certificates with the initial filing. This is a piece of information that is pending confirmation, as AILA is seeking to assess the full extension of the problem before bringing this issue to the attention of the appropriate USCIS officials for resolution.

Although it may appear as easy-following instructions, doubts might come up along the way. This is exactly why we provide you our phone line for support if you have any questions regarding your case: 816-895-6363. Call us now!

(The choice of a lawyer is an important decision and should not be based solely upon advertisements. No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers. Past results afford no guarantee of future results, and that every case is different and must be judged on its own merits.)