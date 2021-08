Las lluvias torrenciales en algunas áreas del metro provocaron pequeñas inundaciones la semana pasada. La precipitación llegó con un frente frío que rompió una ola de calor que registró temperaturas máximas durante el día acercándose a 100 grados e índices de calor superiores a 100. Los voluntarios y las autoridades locales se apresuraron a ayudar a la población de más de 2,000 personas sin hogar de la zona, protegiéndose de las tormentas y el calor en débiles refugios improvisados, edificios vacíos y debajo de puentes.

Los funcionarios de obras públicas han estado despejando los campamentos de personas sin hogar en lugares muy visibles, como las afueras del Ayuntamiento y la intersección de Southwest Trafficway y Westport Road en Kansas City, Missouri, y transfiriéndolos a otros sitios.

Mover a los que no tienen vivienda de un lugar público a otro no es una solución para nuestra área metropolitana ni para el resto del país. Hay alrededor de 600,000 personas en Estados Unidos que se encuentran sin hogar, según la Alianza Nacional para Poner Fin a las Personas sin Hogar. Y el número está aumentando.

Entre la población sin hogar de nuestra nación se encuentran padres con hijos, veteranos de guerra estadounidenses y personas de edad avanzada o discapacitadas. Es una vergüenza nacional que no estemos abordando nuestra crisis de vivienda.

Parece que estamos eludiendo nuestra responsabilidad de cuidar a algunas de nuestras propias personas más vulnerables. Al mismo tiempo, no estamos logrando detener o desacelerar un “número sin precedentes” de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. En julio, las autoridades de inmigración arrestaron a 212,000 personas que cruzaban la frontera, dijo a los periodistas el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la semana pasada. Eso es un 12 por ciento más que en junio y un máximo de 20 años. Entre los detenidos se encontraban cerca de 19.000 menores no acompañados.

Entre enero de 2021 y finales de julio, agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas realizaron más de un millón de arrestos a lo largo de nuestra frontera sur. Ese número de siete meses excede el total de un año completo desde 2005, y no representa el número total de migrantes que han ingresado al país ilegalmente. No se incluyen los inmigrantes que cruzaron la frontera sin ser detenidos.

¿Cuántos de esos más de un millón de migrantes terminarán viviendo en las calles de Estados Unidos, agravando nuestro ya crítico problema de personas sin hogar? La afluencia ejercerá aún más presión sobre los programas de vivienda temporal y de emergencia ya tensos. Y amenaza la seguridad pública: un número cada vez mayor de migrantes dan positivo por Covid-19, según Mayorkas.

Los migrantes no han causado el empeoramiento de nuestra crisis de personas sin hogar, pero su presencia sobrecarga potencialmente un sistema ya inadecuado y sobrecargado.

Unhoused population, domestic & foreign

Torrential rain in some areas in the metro caused minor flooding last week. The precipitation came with a cold front breaking a heat wave that saw daytime high temperatures closing in on 100 degrees and heat indices exceeding 100. Volunteers and local authorities scrambled to help the area’s 2,000-plus homeless population, taking cover from the storms and heat in flimsy makeshift shelters, vacant buildings and under bridges.

Public works officials have been clearing out homeless encampments in highly visible spots, such as outside City Hall and the intersection of Southwest Trafficway and Westport Road in Kansas City, Mo. and transferring them to other sites.

Moving the unhoused from one public place to another isn’t a solution for our metro area or for the rest of the country. There are around 600,000 people in the U.S. experiencing homelessness, according to the National Alliance to End Homelessness. And the number is rising.

Among our nation’s homeless population are parents with children, U.S. combat veterans and elderly or disabled individuals. It’s a national shame that we’re failing to address our housing crisis.

We appear to be shirking our responsibility to care for some of our own most vulnerable people. At the same time, we’re failing to stop or slow an “unprecedented number” of migrants spilling across the U.S.-Mexico border. In July, immigration authorities arrested 212,000 people crossing the border, Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas told reporters last week. That’s 12 percent more than in June and a 20-year-high. Among those apprehended were nearly 19,000 unaccompanied minors.

Between January 2021 and the end of July, Customs and Border Patrol agents made more than a million arrests along our southern border. That seven-month number exceeds any full-year total since 2005, and it doesn’t represent the total number of migrants that have entered the country illegally. Not included are the immigrants who made it across the border without being apprehended.

How many of those million-plus migrants will end up living on America’s streets, compounding our already critical homelessness problem? The influx will exert even more pressure on already strained emergency and temporary housing programs. And it threatens the public safety – an ever-growing number of migrants are testing positive for Covid-19, according to Mayorkas.

Migrants haven’t caused our worsening homelessness crisis, but their presence potentially overloads an already inadequate, overburdened system.