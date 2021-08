Hendrick Toyota entrega camioneta llena de suministros

By Roberta Pardo

El 16 de agosto, Hendrick Toyota entregó útiles escolares a la Escuela Primaria Guadalupe Centers, culminando la campaña de regreso a la escuela Llena un Tundra.

Desde el 16 de julio al 14 de agosto, Hendrick Toyota en su concesionario de Merriam, Kansas, aceptó donaciones de varios útiles escolares, incluidos crayones, lápices, cuadernos, marcadores y tizas. En asociación con Reyes Media Group (RMG), la empresa matriz de Dos Mundos, la gente también podía dejar donaciones en las oficinas de RMG.

“Aquí en Hendrick Toyota, nos gusta la oportunidad de retribuir”, dijo el gerente de concesionario Mike Neyman en un correo electrónico. “Somos parte de una empresa, pero vivimos aquí, trabajamos aquí y adoramos aquí. Somos parte de la comunidad y sentimos que es importante (ayudamos)”.

April Soberón, directora de Guadalupe Centers Elementary, dijo que la donación significa mucho para la escuela, especialmente en tiempos de COVID, ya que ayuda a garantizar que todos los estudiantes tengan sus propios útiles.

“Queremos asegurarnos de que nuestros niños estén lo más seguros posible porque nuestra prioridad es que nuestros estudiantes puedan estar seguros aquí en la escuela; y para hacer eso, estamos tomando muchas precauciones, y una de ellas es que necesitamos que cada estudiante tenga sus propios útiles escolares”, dijo. “Es mucho pedir eso a nuestras familias, por lo que esta donación permite a los maestros de nuestras aulas proporcionar algunos de esos suministros a sus estudiantes sin pedirles a sus padres que compren más cosas”.

Soberón dijo que las donaciones beneficiarán a unas 34 aulas.

“Fue un momento de orgullo ver ese camión lleno de donaciones de nuestra comunidad”, dijo.

Neyman confía en que el evento crecerá cada año y ayudará a más escuelas.

“Qué sentimiento es ser parte de la comunidad y retribuir”, dijo.

Hendrick Toyota delivers truckload of supplies to elementary school



On Aug. 16, Hendrick Toyota dropped off school supplies to Guadalupe Centers Elementary School, culminating the school’s Fill A Tundra Back to School Drive.

From July 16 to Aug. 14, Hendrick Toyota at its Merriam, Kansas, dealership accepted donations of various school supplies, including crayons, pencils, notebooks, markers and chalks. In partnership with Reyes Media Group (RMG), Dos Mundos’ parent company, people also could leave donations at RMG’s offices.

“Here at Hendrick Toyota, we like the opportunity to give back,” dealership manager Mike Neyman stated in an email. “We are part of a company, but we live here, work here and worship here. We are part of the community and we feel (it) is important (we help).”

April Soberon, Guadalupe Centers Elementary principal, said the donation means a lot to the school, especially in times of COVID, by helping ensure that all students have their own supplies.

“We want to ensure that our kids are as safe as possible because our priority is for our students to be able to be here safely at school; and in order to do that, we are taking a lot of precautions – and one of those is that we need every single student to have their own school supplies,” she said. “That is a lot to ask of our families, so this donation enables our classroom teachers to provide some of those supplies to their students without asking their parents to get more things.”

Soberon said the donations will benefit about 34 classrooms.

“It was a proud moment to see that truck full of donations from our community,” she said.

Neyman is confident the event will grow each year and help more schools.

“What a feeling it is to be a part of the community and give back,” he said.