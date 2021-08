El reverendo Michael Hermes está ocupando un nuevo puesto dentro de la Arquidiócesis de Kansas City en Kansas.

Como informó The Leaven en julio, el arzobispo Joseph F. Naumann ha creado el puesto de vicario del ministerio hispano para ayudar a fortalecer y solidificar el ministerio de la arquidiócesis para los hispanos y ha recurrido a Hermes para que ocupe el puesto.

Hermes ha pasado gran parte de su sacerdocio ministrando a los hispanos, celebrando bautismos, primeras comuniones, fiestas de quince años, bodas y funerales para muchas familias. Él dijo que todos esos momentos especiales han creado un vínculo único entre Hermes y la comunidad hispana.

“Estos momentos importantes nos han unido a todos”, dijo Hermes a Dos Mundos. “¡Me siento muy honrado y bendecido de haber sido parte de la comunidad hispana durante tantos años!”

La arquidiócesis ha expandido el ministerio hispano durante los últimos 25 años hasta alcanzar muchas más parroquias, dijo Hermes. Durante la década de 1990, el ministerio se centró en una parroquia. Cuando el reverendo Pat Murphy se convirtió en director del ministerio hispano, la expansión comenzó.

Aún así, Naumann quiere que el ministerio hispano se integre más con todos los ministerios arquidiocesanos. De ahí la creación del puesto.

Para ocupar ese puesto, Hermes trabajará con el reverendo Mark Mertes, pastor de la Iglesia Católica St. Patrick en Kansas City, Kansas, y el nuevo moderador de la curia. Al igual que Hermes, Mertes tiene una larga trayectoria de servicio a los hispanos.

“El padre Mark y yo somos buenos amigos y hemos trabajado juntos en el ministerio hispano durante muchos años”, dijo Hermes. “Continuaremos trabajando juntos a nivel de los ministerios arquidiocesanos para brindar aún más apoyo para que el ministerio hispano se fortalezca y florezca”.

Hermes confía en que se logrará un progreso significativo en el ministerio hispano cuando todos en la comunidad se involucren en sus parroquias locales y asuman roles de liderazgo.

“Queremos que todos sigan yendo a misa y celebrando los sacramentos”, dijo el vicario. “Pero también, que se unan a los comités y ayuden al pastor a llevar adelante a la comunidad en el seguimiento de Cristo y en el servicio a los solitarios y necesitados. Me gustaría que todos supieran el gran honor y privilegio que es ser el nuevo vicario del ministerio hispano, y haré todo lo posible para servir a la comunidad hispana católica de la Arquidiócesis de Kansas City en Kansas. ¡Dios los bendiga a todos!”

Hermes becomes vicar for Hispanic ministry in archdiocese

The Rev. Michael Hermes is filling a new post within the Archdiocese of Kansas City in Kansas.

As The Leaven reported in July, Archbishop Joseph F. Naumann has created the position of vicar for Hispanic ministry to help strengthen and solidify the archdiocese’s ministry to Hispanics and has tapped Hermes to fill the job.

Hermes has spent much of his priesthood ministering to Hispanics, celebrating baptisms, first communions, quinceaneras (quinceañeras in Spanish), weddings and funerals for many families. All those special moments have created a unique bond between Hermes and the Hispanic community, he said.

“These important moments have brought us all together,” Hermes told Dos Mundos. “I feel very honored and blessed to have been a part of the Hispanic community for so many years!”

The archdiocese has grown its Hispanic ministry over the past 25 years or so at many parishes, Hermes said. During the 1990s, the ministry was centered at one parish. When the Rev. Pat Murphy became the director of Hispanic ministry, expansion took root.

Still, Naumann wants the Hispanic ministry to become more integrated with all the archdiocesan ministries. Hence, the creation of the position.

In filling that position, Hermes will work with the Rev. Mark Mertes, pastor of St. Patrick Catholic Church in Kansas City, Kansas, and the new moderator of the curia. Like Hermes, Mertes has a long history of serving Hispanics.

“Father Mark and I are good friends and have worked together in the Hispanic ministry for many years,” Hermes said. “We will continue to work together at the level of the archdiocesan ministries to provide even more support so the Hispanic ministry will strengthen and flourish.”

Hermes is confident significant progress will be made in the Hispanic ministry when everyone in the community gets involved at their local parishes and takes on leadership roles.

“We want everyone to continue to go to Mass and celebrate the sacraments,” the vicar said. “But also, (we want them) to get on committees and help the pastor lead the community forward in following Christ and serving the lonely and needy. I would like everyone to know what a great honor and privilege it is to be the new vicar for Hispanic ministry, and I will do my best to serve the Catholic Hispanic community of the Archdiocese of Kansas City in Kansas. God bless you all!”