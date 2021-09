Cómo prevenir la soledad y el aislamiento en tiempos de COVID

Commentary by Roberta Pardo

El suicidio es la décima causa principal de muerte en los Estados Unidos.

Más de 47,500 personas murieron por suicidio en 2019, el equivalente a una muerte cada 11 minutos, según estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Entre las personas de 10 a 34 años, es la segunda causa principal de muerte y la cuarta entre las personas de 35 a 44 años.

Con el distanciamiento social y el aislamiento convirtiéndose en parte de la vida diaria durante la pandemia de COVID-19, muchas personas han sentido la carga del aislamiento, particularmente en su bienestar mental. Las tasas de suicidio han aumentado constantemente durante las últimas dos décadas, pero los proveedores de atención médica temen que se produzca un aumento adicional debido a la pandemia.

Las investigaciones han encontrado que la soledad y el aislamiento se asociaron con el intento de suicidio y el suicidio consumado, por lo que aquí hay algunos consejos sobre cómo prevenir la soledad:

*Mantenga conexiones sociales a través de la tecnología: La comunicación regular a través de programas en línea o por teléfono mejora las conexiones y disminuye la soledad.

*Estruture sus días: Tenga un horario y un plan para el día y sígalo.

*Establezca un límite en el consumo de medios: eso incluye noticias nacionales y locales.

*Realice actividades al aire libre mientras mantiene la distancia social: las actividades breves al aire libre suelen ser posibles y beneficiosas para su salud. Puede sentirse mucho mejor después de un poco de luz solar y la exposición al aire libre.

*Preste atención a los síntomas de salud del comportamiento: la pandemia es estresante para todos y un estrés significativo puede provocar la aparición o recurrencia de problemas de salud del comportamiento en algunas personas. Busque ayuda profesional, especialmente si tiene ideas suicidas.

Nota: Si usted o alguien que conoce está en crisis, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-(800)-273-TALK (8255) o use el chat en línea en https://suicidepreventionlifeline.org/chat/.

How to prevent loneliness and isolation in times of COVID

Suicide is the 10th leading cause of death in the United States.

More than 47,500 people died by suicide in 2019 — the equivalent of one death every 11 minutes — according to statistics from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Among people ages 10-34, it is the second leading cause of death and the fourth among people ages 35-44.

With social distancing and isolation becoming part of daily life during the COVID-19 pandemic, many people have felt the burden of isolation, particularly their mental well-being. Suicide rates have steadily increased over the past two decades, but health care providers fear an additional increase might occur because of the pandemic.

Research has found that loneliness and isolation were associated with both attempted and completed suicide, so here is some advice on how to prevent loneliness:

*Maintain social connections through technology: Regular communication through online programs or phone improves connections and decreases loneliness.

*Structure every day: Have a schedule and a plan for the day and follow it.

*Set a limit on media consumption: That includes national and local news.

*Pursue outdoor activities while social distancing: Brief outdoor activities are usually still possible and beneficial to your health. You can feel much better after some sunlight and exposure to the outdoors.

*Pay attention to behavioral health symptoms: The pandemic is stressful for everyone and significant stress can prompt the occurrence or recurrence of behavioral health conditions in some people. Seek professional assistance, especially if you are experiencing suicidal ideation.

Note: If you or someone you know is in crisis, call the National Suicide Prevention Lifeline at 1-(800)-273-TALK (8255) or use the online chat at https://suicidepreventionlifeline.org/chat/.