Voces Consulares: PALE, fortaleciendo la protección de derechos de mexicanos

En los próximos tres años un grupo de tres abogadas y dos abogados fortalecerán los servicios de asistencia y protección consular para la población mexicana en Kansas y Missouri, mediante un programa legal especializado del consulado de México en Kansas City.

Este grupo es parte del Programa de Asistencia Jurídica por medio de Asesorías Legales Externas (PALE) 2021-2024, que trabajan bajo coordinación del consulado para brindar orientación, asesoría o representación legal a personas mexicanas, sin importar su condición migratoria.

Quienes integran el PALE cuentan con reconocida trayectoria, entienden las necesidades particulares de nuestra población y ofrecen servicio en español.

Además, su contrato con el consulado les obliga a evaluar las posibilidades de un caso –por ejemplo, si puede lograr regularización migratoria- y a informar de los avances si deciden representar a una persona mexicana. Esto da tranquilidad al propio cliente y transparencia sobre el uso de los recursos del gobierno de México que financian al PALE.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, la red PALE atendió mil 986 casos en Estados Unidos, incluyendo los del consulado en Kansas City en materia migratoria, penal o familiar.

Muchos casos se detectan durante diagnósticos migratorios, talleres informativos sobre derechos laborales o clínicas sobre acción diferida (DACA) organizados por los consulados.

Otras actividades novedosas como el “Miércoles de Abogado/a,” permiten a nuestra comunidad hacer preguntas a través de sesiones de Facebook Live desde Kansas City y de ser necesario concertar una cita para atención del programa PALE.

También ocurre que al atender un trámite (pasaporte, por ejemplo) nuestro personal detecta alguna necesidad específica de protección consular de una persona, ya sea víctima de violencia de género o de un delito grave, entre otras.

Muchas personas de nuestra comunidad han constatado el impacto positivo de nuestros servicios integrales –documentación, asistencia y protección consular, y actividades comunitarias.

¡Consúltenos si tiene dudas en materia legal! Acérquese a su consulado o llame las 24 horas del día, los siete días de la semana, al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) al 520-6237874.

Pase la voz

Más de 100 mil casos de protección fueron atendidos por la red consular de México en EUA entre septiembre de 2020 y junio de 2021, de acuerdo con el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

PALE, strengthening the protection of the rights of Mexicans

In the next three years, a group of three female lawyers and two male lawyers will strengthen our consular assistance and protection services for the Mexican population in Kansas and Missouri, through a specialized legal program of the Mexican consulate in Kansas City.

This group is part of the Program of Legal Assistance through External Legal Advice in the USA (PALE) 2021-2024, which work under the coordination of the consulate to provide guidance, advice or legal representation to Mexican nationals, regardless of their immigration status.

Those who are an integral part of PALE have a recognized track record, understand the particular needs of our population and offer services in Spanish.

In addition, their contract with the consulate requires them to evaluate the possibilities of a case – for example, if someone is eligible for immigration relief or regularization – and to report on a case progress if they decide to represent a Mexican national. This gives the client peace of mind and transparency about the use of the Mexican government resources that finance PALE.

Between September 2020 and June 2021, the PALE network handled 1,986 cases in the United States, including those of the consulate in Kansas City on immigration, criminal or family matters.

Many cases are detected during immigration diagnostics, information workshops on labor rights, or deferred action clinics (DACA) organized by the consulates.

Other new activities such as “Wednesday with a lawyer,” allow our community to ask questions through Facebook Live sessions from Kansas City and, if necessary, to make an appointment to be included in the PALE program.

It also happens that when issuing a document (passport, for example) our staff detects a specific need for consular protection of a person, whether he/she might be a victim of gender violence or a serious crime, among others.

Many people in our community have bear witness of the positive impact of our comprehensive services – documentation, consular assistance and protection, and community activities.

Ask us if you have questions about legal matters! Visit your consulate or call the Center for Information and Assistance to Mexicans (CIAM) at 520-623-7874, 24 hours a day, seven days a week.

Spread the word

Over 100,000 protection cases were handled by the Mexican consular network in the US between September 2020 and June 2021, according to the Third Work Report of the Ministry of Foreign Affairs of Mexico.