Charlie’s House working to save children’s lives

By Tere Siqueira

A Kansas City area non-profit organization looks to end the No. 1 cause of death among children 5 years old and younger: in-home accidents.

The organization is called Charlie’s House, created to honor the life of Charlie Horn, a 2-year-old area boy who was killed from attempting to climb a 30-inch dresser in his home. The Horn family established the organization as a resource for families seeking safety and injury prevention information.

According to Stuart Hoffman, CFRE executive director, Charlie’s House built America’s first simulation safety home. Opened on May 6, when Charlie would have turned 16, it resembles a typical residential home. A free room-by-room tour is provided.

During the tour, interactive displays show illustrations of potential dangers to children and recommend preventive measures to mitigate those risks. The venue also serves as a meeting space for community partners for activities including educational workshops, parenting classes, infant CPR instruction, babysitting courses and safety fairs.

“For Charlie’s House, it means a lot to provide this resource in our community,” Hoffman said.

But the simulation safety home is one component of the organization’s outreach, Hoffman stressed.

“Supporting our mission includes individuals going to our website and signing up for the safety demonstration house tour,” he said. “Offering this resource to the community means nothing if it is not utilized.”

Hoffman encourages individuals to support Charlie’s House by informing others about the organization.

“Our marketing efforts rely greatly on ‘word of mouth’ – parents sharing with other parents, community groups informing their clients and healthcare professionals encouraging families to visit our safety demonstration house,” he said.

Developing a model program that does not exist in any community has been the organization’s biggest challenge, Hoffman acknowledged. As Charlie’s House has focused on home, fire, water, vehicle and seasonal safety, it has been careful about not duplicating other organizations’ efforts as it focuses on ways to prevent home accidents and keep children safe, he said. It also has worked to develop a model program that can be duplicated elsewhere.

The services offered by Charlie’s House are free. Thus, financial gifts and volunteers remain essential for growing the organization’s mission to reach households and develop new programs, Hoffman said.

Hoffman added that the occurrence of accidents involving children is an issue spanning geographic areas, socioeconomic status, ethnicity/race and genders. With that and the organization’s mission in mind, Hoffman has a message for the area’s Hispanic community.

“The solution to reducing injuries and death is the same – increased awareness,” he said. “At Charlie’s House, we reach a wide range of families living in the five-county area of Kansas City, providing parents with safety education materials and devices to make their homes safe. Take time to schedule a tour, go to our website, charlieshouse.org, and download information, request safety devices.”

Charlie’s House trabaja para salvar la vida de los niños

Una organización sin fines de lucro del área de Kansas City busca poner fin a la principal causa de muerte entre niños de 5 años o menos: los accidentes en el hogar.

La organización se llama Charlie’s House, creada para honrar la vida de Charlie Horn, un niño del área que murió a los 2 años al intentar subir a un tocador de 30 pulgadas en su casa. La familia Horn estableció la organización como un recurso para aquellos que buscan información sobre seguridad y prevención de lesiones.

Según Stuart Hoffman, director ejecutivo de CFRE, Charlie’s House construyó la primera casa de simulación de seguridad de Estados Unidos. Inaugurado el 6 de mayo, cuando Charlie habría cumplido 16 años, se asemeja a una típica casa residencial. En ella se ofrece un recorrido gratuito que incluye cada una de las habitaciones.

Durante el recorrido, pantallas interactivas muestran ilustraciones de peligros potenciales para los niños y recomiendan medidas preventivas para mitigar esos riesgos. El lugar también sirve como un espacio de reunión para colaboradores de la comunidad en el que pueden realizar actividades como lo son talleres educativos, clases para padres, instrucción de RCP para bebés, cursos de cuidado de niños y ferias de seguridad.

«Para Charlie›s House, significa mucho proporcionar este recurso en nuestra comunidad», dijo Hoffman.

Hoffman enfatizó que la instalación de la casa de simulación de seguridad es solo una parte del alcance que la organización busca tener.

“El apoyo a nuestra misión incluye que las personas visiten nuestro sitio web y se inscriban en el recorrido para la demostración de seguridad”, dijo. “Ofrecer este recurso a la comunidad no significa nada si no se utiliza”.

Hoffman anima a las personas a que apoyen a Charlie’s House informando a otros sobre la organización.

“Nuestros esfuerzos de marketing se basan en gran medida en el ‹boca a boca›: padres que comparten con otros padres, grupos comunitarios que informan a sus clientes y profesionales de la salud que alientan a las familias a visitar nuestra casa de demostración de seguridad”, mencionó.

Desarrollar un programa que no existe en ninguna comunidad ha sido el mayor desafío de la organización, reconoció Hoffman. Charlie’s House se enfoca en la seguridad del hogar, el fuego, el agua, los vehículos y los desastres naturales, pero al mismo tiempo han tenido cuidado de no duplicar los esfuerzos de otras organizaciones, centrándose en formas de prevenir accidentes en el hogar y mantener seguros a los niños. También han trabajado para desarrollar un programa que pueda duplicarse en otros lugares.

Los servicios que ofrece Charlie’s House son gratuitos. Por lo tanto, Hoffman indico que las donaciones financieras y los voluntarios siguen siendo esenciales para hacer crecer la misión de la organización de llegar a los hogares y desarrollar nuevos programas.

Hoffman agregó que la ocurrencia de accidentes que involucran a niños es un problema que abarca todas las áreas geográficas, estatus socioeconómico, razas y géneros. Con eso y la misión de la organización en mente, Hoffman tiene un mensaje para la comunidad hispana del área.

“La solución para reducir las lesiones y las muertes es la misma: mayor conciencia”, indicó. “En Charlie›s House, llegamos a una amplia gama de familias que viven en el área de los cinco condados de Kansas City, brindando a los padres materiales y dispositivos educativos sobre seguridad para que sus hogares sean seguros. Tómese el tiempo para programar un recorrido, visite nuestro sitio web, charlieshouse.org, descargue información y solicite dispositivos de seguridad”.