Texas high school shooting leaves four injured

By Tere Siqueira

Four people were wounded in a shooting Wednesday morning (Oct. 6) at Timberview High School in Arlington, Texas, multiple media outlets reported.

After authorities had arrived, one person was determined to have minor injuries and refused medical treatment. Three others were taken to the hospital.

At press time, their conditions remained unknown. Authorities believe two victims had gunshot wounds. According to a police news conference, three victims were believed to have been students, and the fourth might have been a teacher.

Media outlets also reported that Arlington police officers have identified the suspect as a student, 18-year-old Timothy George Simpkins, and are requesting citizens’ help in locating the young man. The suspect’s name was given during a 911 call, CNN and other outlets reported.

Authorities believe the shooting began with a fight.

“This is not a random act of violence,” Kevin Kolbye, Arlington assistant police chief, told reporters. “This is not somebody attacking our schools. This was a student who got into a fight and drew a weapon.”

The Mansfield Independent School District released a statement claiming the school was “on lockdown as the situation unfolded,” but that an “‘all clear’ has since been given.” Students were eventually escorted to school buses and taken to the performing arts center to reunite with their parents, it was reported. The district also said it would offer counseling services for students and parents at the center.

This is at least the second school shooting in less than a week in Texas. Multiple media outlets reported an Oct. 1 shooting in Houston. Troy Finner, Houston police chief, told reporters during a press conference that the suspected shooter, who had been armed with a rifle, surrendered when he was confronted that day by responding officers.

Múltiples medios de comunicación informaron que cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo por la mañana del miércoles (6 de octubre) en la Preparatoria Timberview en Arlington, Texas.

Tras la llegada de las autoridades, se confirmó que una persona tenía heridas leves y rechazó el tratamiento médico. Otras tres personas fueron trasladadas al hospital.

Al cierre de esta edición, se desconocía el estado de salud de las víctimas. Sine embargo, las autoridades creen que dos de ellas habían sufrido heridas de bala. Según una conferencia de prensa de la policía, se cree que tres de las víctimas eran estudiantes y la cuarta podría ser un profesor.

Los medios de comunicación también informaron de que los agentes de la policía de Arlington han identificado al sospechoso como un estudiante, Timothy George Simpkins, de 18 años, y están solicitando la ayuda de los ciudadanos para localizar al joven. CNN y otros medios informaron que el nombre del sospechoso se conoció gracias a una llamada al 911.

Las autoridades creen que el tiroteo comenzó con una pelea.

“Esto no es un acto de violencia al azar”, dijo a los periodistas Kevin Kolbye, jefe adjunto de la policía de Arlington. “No se trata de alguien qué ataca nuestras escuelas. Esto fue un estudiante que se metió en una pelea y sacó un arma”.

El Distrito Escolar Independiente de Mansfield emitió un comunicado en el que afirmaba que la escuela se encontraba “en confinamiento mientras la situación era investigada”, pero que todo estaba “bajo control”. Posteriormente se informó que los estudiantes fueron escoltados a los autobuses escolares y llevados al centro de artes escénicas para reunirse con sus padres. El distrito también dijo que ofrecería servicios psicológicos para los estudiantes y los padres en el punto de encuentro.

Este es el segundo tiroteo en una escuela de Texas en menos de una semana. Varios medios de comunicación informaron de un tiroteo en Houston el 1 de octubre. Troy Finner, jefe de la policía de Houston, indicó a los periodistas durante una conferencia de prensa que el presunto tirador, armado con un rifle, se entregó cuando fue confrontado ese día por los oficiales.