Voces Consulares: Let’s move for a cause!

By Alfonso Navarro Bernachi

This week I would like to invite you to move for a cause.

From your home, around your block, or in a park or trail; with family, friends or on your own, everyone is invited to the “Virtual Race for Migrant Equality”.

This race-walk is carried out in favor of equality of all Mexican people abroad and in support of the LGBT + communities; indigenous people from towns and communities, natives and Afro-Mexicans; people with disabilities, and women, girls and adolescents.

You can ride a bike, accompany a person in a wheelchair, or run or walk: one, three, five or ten kilometers. Each participant must complete the distance they select at the time of registration (see graphic for more details).

“The important thing is to participate with some kind of physical activity,” as explained by the Institute of Mexicans Abroad (IME) and the Technical Council for Diplomacy and Sports Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of Mexico, organizers of the event.

Registration for the “Virtual Race for Migrant Equality” is now open. If you are thinking of exercising these days now that weather has improved while supporting our diverse communities at the same time, you have this October and until November 20th to perform your activity and submit your entry.

Don’t forget to wear a green t-shirt alluding to Mexico! Also take a photo or record a video of your route and remember to take a screenshot of the time it took you to complete it.

If you record a video, you can share a message in favor of equality of people who do not reside in their country of origin and say what motivates you to support the equality of people and the pride of being Mexican.

Always follow the health recommendations for COVID-19 prevention in the city or county where you will be participating.

If you already exercise regularly, take this opportunity and dedicate a walk or run to this cause. If you don’t practice sports yet, this may be a good time to start a routine that will help you take care of your health and promote the well-being of our communities.

Spread the word

No effort is little to promote our rights and strengthen our communities. The practice of sports helps personal health and to build healthy societies. Dare to participate and let’s move for a cause!

¡A movernos por una causa!

Esta semana quiero invitarle a movernos por una causa.

Desde su casa, alrededor de su cuadra o en un parque o sendero; con familia, amistades o por su cuenta, toda persona está invitada a la “Carrera Virtual por la Igualdad Migrante”.

Esta carrera-caminata se realiza en favor de la igualdad de todas las personas mexicanas en el exterior y en apoyo a las comunidades LGBT+; pueblos y comunidades originarios, indígenas y afro-mexicanos; personas con discapacidad, y mujeres, niñas y adolescentes.

Usted puede andar en bicicleta, acompañar a una persona en silla de ruedas o correr o caminar: uno, tres, cinco o diez kilómetros. Cada participante deberá completar la distancia que seleccione al momento de su registro (ver gráfico para más detalles).

“Lo importante es participar con alguna actividad física”, nos explican el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, organizadores del evento.

El registro para la “Carrera Virtual por la Igualdad Migrante” ya está abierto. Si está pensando hacer ejercicio en estos días en que el clima ha mejorado y apoyar al mismo tiempo a nuestras diversas comunidades, tiene este mes de octubre y hasta el 20 de noviembre para realizar y enviar su participación.

¡No olvide utilizar una playera verde alusiva a México! Tómese también una foto o grabe un video de su recorrido y recuerde realizar una captura del tiempo realizado.

Si graba un video puede compartir un mensaje en favor de la igualdad de las personas que no residen en su país de origen y decir qué le motiva a apoyar la igualdad de las personas y el orgullo de ser mexicana o mexicano.

Siga siempre las recomendaciones sanitarias relativas a la prevención contra COVID-19 de la ciudad o condado donde vaya a participar.

Si usted ya realiza ejercicio de manera regular, aproveche esta oportunidad y dedique una caminata o carrera a esta causa. Si todavía no practica deporte, este puede ser un buen momento para comenzar con una rutina que le ayudará a cuidar su salud y a promover el bienestar de nuestras comunidades.

Pase la voz

Ningún esfuerzo es poco para promover nuestros derechos y fortalecer a nuestras comunidades. La práctica del deporte ayuda a la salud personal y a tener sociedades sanas. ¡Anímese a participar y movámonos por una causa!