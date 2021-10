Vuelven las festividades del Día de Muertos de Mattie Rhodes

By Tere Siqueira

Durante la primera semana de noviembre, el Mattie Rhodes Center en Kansas City, Missouri, celebrará nuevamente las vidas de aquellos que ya no están con nosotros.

Mattie Rhodes está organizando sus festividades anuales del Día de los Muertos, una tradición del área que lleva más de 20 años e incluye exhibiciones de artistas, comida local, vendedores y música. El 1 de octubre, Mattie Rhodes organizó una recepción de apertura para la celebración que dura un mes. Durante la recepción, se develaron altares comunitarios y se inauguró una exhibición de arte.

Kiki Serna, coordinadora de la galería de artes visuales de Mattie Rhodes, dijo que la recepción sirvió para celebrar y apoyar a los vendedores y artistas locales. Es por eso que la organización ofreció un lugar para dos food trucks, creadores de joyas locales, artistas y personas de la comunidad que traen arte de México, dijo Serna.

La exhibición de arte presenta a artistas que han trabajado con la organización durante mucho tiempo y al mismo tiempo ofrece una plataforma para artistas más jóvenes. Aproximadamente 15 artistas están exhibiendo su trabajo y poniéndolo a la venta.

La exhibición del altar comunitario permite a las personas honrar a seres queridos que han fallecido. Según Jenny Mendez, directora de artes culturales de Mattie Rhodes, debido a tantas pérdidas durante la pandemia de coronavirus, la exhibición del altar de este año ya ha creado un gran impacto en la comunidad a través de su sentido de conexión.

“La gente ha hecho altares más impactantes e interpersonales este año”, dijo Méndez. Además de honrar a los seres queridos, están honrando a las personas de la comunidad que no formaban parte de sus familias, dijo.

“Este año, si no conocías a alguien en la comunidad que falleció, eras pariente de alguien”, dijo Méndez. “La gente (en la recepción) estaba haciendo comentarios como, ‘Wow, no me di cuenta de que la fotografía de mi madre estaba puesta en el altar de otra persona que yo conozco’. Y creo que la gente fue muy considerada al crear los altares. Fue un cambio extraordinario”.

Otros eventos programados en el festival incluyen el Desfile de Calaveras, agendado para el 5 de noviembre. Durante el desfile, las personas pueden andar en bicicleta, poner a sus hijos en una carreta decorada y traer fotografías de sus seres queridos para caminar dentro del desfile. La comida, la música, las compras y el arte estarán disponibles durante la fiesta de clausura.

Según Serna, las festividades ofrecen un espacio para unir a las familias y la comunidad mientras se practica o incluso se recupera su cultura. Además, agrego que los altares y los talleres del Día de Muertos brindan una forma para que las personas lloren a los seres queridos que han fallecido.

La galería está abierta para visitas de lunes a martes con cita previa, del mediodía a las 5 p.m. Miércoles a viernes y sábados con cita previa. Para obtener más información, llame al (816) 221-2349 o visite el sitio web de Mattie Rhodes, https://www.mattierhodes.org/.

Mattie Rhodes Day of the Dead festivities return

Through the first week of November, the Mattie Rhodes Center in Kansas City, Missouri, is again celebrating the lives of those who are no longer with us.

Mattie Rhodes is staging its annual Day of the Dead festivities – an area tradition for 20-plus years that includes displays by artists, local food, vendors selling their wares and music. On Oct. 1, Mattie Rhodes staged an opening reception for the month-long celebration. During the reception, community altars were unveiled and an art exhibit opened.

Kiki Serna, Mattie Rhodes visual arts gallery coordinator, said the reception served to celebrate and support local vendors and artists. That is why the organization offered a spot for two food trucks, local jewelry creators, artists and people from the community bringing art from Mexico, Serna said.

The diverse art exhibit features artists who have worked with the organization for a long time while also offering a platform for younger artists. About 15 artists are showcasing their work and putting it out for sale.

The community altar exhibit allows people to honor loved ones who have died. Because of so many losses during the coronavirus pandemic, this year’s altar exhibit has already created a big impact in the community through its sense of connection, according to Jenny Mendez, Mattie Rhodes cultural arts director.

People have made more impactful and interpersonal altars this year, Mendez said. In addition to honoring loved ones, they are honoring individuals from the community who were not part of their families, she said.

“This year, if you didn’t know somebody in the community that passed away, you were related to someone,” Mendez said. “People (at the reception) were making comments like, ‘Wow, I didn’t realize that my mother’s photograph was put on someone else’s altar that I know.’ And I think people were so thoughtful when creating the altars. It was an extraordinary shift.”

Other events scheduled include the Calaca Parade, slated for Nov. 5. During the parade, people are welcome to ride a bike, put their children in a decorated wagon and bring photographs of their loved ones to walk within the parade. Food, music, shopping and art will be available during the closing festivity.

According to Serna, the festivities offer a space for bringing families and the community together while practicing or even reclaiming their culture. In addition, the altars and Day of the Dead workshops provide a way for people to mourn their loved ones who have died, she said.

The gallery is open for visits Monday-Tuesday by appointment, noon-5 p.m. Wednesday-Friday and Saturdays by appointment. For more information, call (816) 221-2349 or visit the Mattie Rhodes website, https://www.mattierhodes.org/.