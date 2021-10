Abarca persigue deseo de ayudar a los latinos a través del trabajo político

By Chara

Desde que era joven, una de las principales prioridades de Manuel Abarca IV ha sido ayudar a la comunidad latina del área de Kansas City, y ese deseo ha impulsado su trabajo relacionado con la política.

Nacido en Kansas City, Kansas, y criado en Kansas City, Missouri, Abarca es la cuarta generación de una familia mexicoamericana que buscaba una vida mejor en los Estados Unidos. Comenzó a ayudar a la comunidad cuando se mudó al área noreste de Kansas City, Missouri, dijo.

“Me uní a la asociación de vecinos y luego me convertí en presidente de la asociación”, recuerda Abarca. “Siempre quise hacer cosas para la comunidad”.

Abarca es el subdirector del representante federal Emanuel Cleaver II. Parte de su trabajo consiste en ayudar a las personas en casos de inmigración, incluidos los casos de deportación, dijo.

También es tesorero de la junta de las Escuelas Públicas de Kansas City (Missouri). Como tesorero, puede representar a la comunidad y darle voz, dijo.

“Trato de abogar por ser sabios con el dinero de nuestros impuestos y gastarlos sabiamente en la educación de nuestros hijos”, dijo.

Para Abarca, ser latino ha tenido “diferentes significados en diferentes etapas de mi vida”, dijo. Pero independientemente de los cambios de significado, “también me ha motivado a ayudar a los demás y representar a la comunidad”, dijo.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la comunidad latina es la falta de representación, dijo Abarca.

“La población latina está creciendo, pero la representación no”, dijo. “Tenemos que tener una presencia más fuerte donde se toman las decisiones”.

Abarca anima a la gente a hablar con él sobre los problemas que están enfrentando.

“Me gustaría decir que la gente debe hablar con nosotros (los funcionarios electos) y hacernos saber sus problemas”, dijo. “Como comunidad, la comunidad latina es humilde, pero realmente quiero escuchar de todos los desafíos que enfrentan en las Escuelas Públicas de Kansas City, Missouri”.

Abarca, quien asistió a la Missouri State University en Springfield, tiene una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Central Missouri en Warrensburg. Tiene una maestría en administración de seguridad ocupacional con énfasis en ciencias ambientales y está cursando su doctorado en liderazgo educativo y análisis de políticas en la Universidad de Missouri, Columbia. Sus pasatiempos incluyen juntas y comisiones y su familia.

“Siempre que no estoy en las reuniones de la junta, trato de pasar el mayor tiempo posible con mi familia”, dijo. “Tengo una hija de 2 años y la dejo pintarme las uñas o disfruto llevándola al parque”.

Cualquier persona interesada en comunicarse con Abarca puede hacerlo a través de las redes sociales en Twitter @MannyforKC. También está disponible por correo electrónico en mabarca@kcpublicschools.org.

Abarca pursues desire to help Latinos through political work

By Chara

Since he was young, one of Manuel Abarca IV’s top priorities has been to help the Kansas City area’s Latino community – and that desire has fueled his political-related work.

Born in Kansas City, Kansas, and raised in Kansas City, Missouri, Abarca is the fourth generation of a Mexican-American family that sought a better life in the United States. He started helping the community when he moved to Kansas City, Missouri’s Northeast area, he said.

“I joined the neighborhood association, and then, I became president of the association,” Abarca recalled. “I always wanted to do things for the community.”

Abarca is U.S. Rep. Emanuel Cleaver II’s deputy director. Part of his job involves assisting people in immigration cases, including deportation cases, he said.

Abarca also is treasurer of the board for the Kansas City (Missouri) Public Schools. As treasurer, he gets to represent the community and give it a voice, he said.

“I try to advocate to be wise with our tax dollars and spend them wisely in the education of our children,” he said.

For Abarca, being Latino has had “different meanings through different phases of my life,” he said. But regardless of the changes in meaning, it “also has motivated me to help others and represent the community,” he said.

One of the biggest issues the Latino community is facing is a lack of representation, Abarca said.

“The Latino population is growing, but representation is not,” he said. “We have to have a stronger presence where decisions are made.”

Abarca encourages people to talk to him about the issues they are facing.

“I would like to say that people must talk to us (elected officials) and let us know about their problems,” he said. “As a community, the Latino community is humble, but I really want to hear from everyone about the challenges they are facing in the Kansas City, Missouri, Public Schools.”

Abarca, who attended Missouri State University in Springfield, has a bachelor’s degree in political science from the University of Central Missouri in Warrensburg. He has a master’s degree in occupational safety management with an emphasis in environmental science and is pursuing his doctorate in educational leadership and policy analysis at the University of Missouri, Columbia. His hobbies include boards and commissions and his family.

“Whenever I’m not in board meetings, I try to spend time with my family as much time as I can,” he said. “I have a 2-year-old daughter and I let her paint my nails or I enjoy taking her to the park.”

Anyone interested in reaching out to Abarca may do so via social media on Twitter @MannyforKC. He also is available by e-mail at mabarca@kcpublicschools.org.