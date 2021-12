Voces Consulares: Dreamers Leaders Forum

Ernestor De La Rosa and Karla Juarez are two of the 77 community representatives who participated in the IV Dreamers Leaders Forum 2021, held in the United States capital on November 20 and 21.



Coming from almost all regions where there is a Mexican consulate, the participants were in Washington, D.C. for two days of dialogue and work, under the auspices of the Institute for Mexicans Abroad (IME).



Originally from Mexico and a beneficiary of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), Ernestor is a public servant in Kansas, where he promotes social and political participation of the Hispanic community, from his position as Assistant City Manager in Dodge City.



Karla Juarez, executive director of Advocates for Immigrant Rights and Reconciliation (AIRR), promotes and defends the rights of migrants in the Greater Kansas City area. She was born in Chihuahua and raised in New Mexico and has put her experience navigating the immigration process at the service of the community.



Karla and Ernestor were together with tens of other participants from 22 states of the country at the historic building of the Mexican Cultural Center, where there was a rich exchange of life experiences and community work.



Through four panels, a diagnosis of the current situation in the United States was made, including cases of men and women who for any reason wish or have to return to Mexico.

Speaking of opportunities and ties, IME director Luis Gutiérrez explained the actions and services that the government of Mexico provides through the consular network in the United States in matters of education, health, financial inclusion, culture and civic rights.

In another session, they learned details about voting abroad and how Dreamers leaders can participate in the 2021-2022 elections, in the revocation of mandate and in the process to request a Mexican voter’s card at the consulates.



Another novelty in these forums was meeting with federal deputies Ma. Elena Serrano, Olga Chávez, Elvia Martínez and Alejandro Robles, who spoke about the importance of migrant representatives to the Mexican congress and the law initiatives in favor of Mexican communities abroad.



Through daily work, the relationship with community partners, and the participation of our population, we continue to strengthen the collaborative network between the vibrant Mexican diaspora and the Mexican government institutions at their service.

