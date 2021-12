Area food pantries ready to help

Compilation by Chara

The COVID-19 pandemic has affected many Kansas City area families.

One way it has done so is with the increase in food insecurity. Because of job losses and other factors, many area residents find it more difficult to obtain enough food.

Here is a list of food pantries that offer help to area residents:

Jackson County, Missouri

Harvesters Community Food Network

Harvesters serves multiple area agencies. To find its food pantry locations, visit https://www.harvesters.org.

Location: 2801 Topping Ave.; Kansas City, Missouri.

For more information, call (816) 929-3000.

Seton Center

Signing up for the center’s food pantry requires proof of address and identification, including Social Security cards for everyone in the household.

Location: 2816 E. 23rd St.; Kansas City, Missouri.

For more information, call (816) 474-5211.

Blue Hills Community Church Food Pantry

Photo identification is required for access to the food pantry. The food distribution is from 10 a.m. to noon Tuesdays.

Location: 10306 Blue Ridge Blvd.; Kansas City, Missouri.

For more information, call (816) 523-2833.

Community Assistance Council

For food distribution, call (816) 763-3277, Ext. 100 to make an appointment.

Wyandotte County, Kansas

Salvation Army-Wyandotte County

The programs offered at this location include a food pantry and aid for heating bills.

Location: 6721 State Ave.; Kansas City, Kansas.

For more information, call (913) 232-5400.

Bridge of Hope Community Church

The church has a direct line for its emergency food pantry. Call (913) 481-6820.

Bethel Neighborhood Center

The center’s services include an after-school program, community meals and worship, and a food pantry. The food pantry is open 9 a.m.-2:30 p.m. Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays to Wyandotte County residents.

Location: 14 S. Seventh St. Trafficway; Kansas City, Kansas.

For more information, call (913) 371-8218.

Johnson County, Kansas

Leawood Presbyterian Church Food Pantry

Everyone is welcome to the food pantry. No documentation is needed.

Location: 2715 W. 83rd St.; Leawood, Kansas.

For more information, call (913) 649-1144.

Central Church of the Nazarene

The church serves Johnson County residents, and requires a photo ID and proof of residency.

Location: 12600 W. 87th St.; Lenexa, Kansas.

For more information, call (913) 541-2600.

Catholic Charities

A photo ID and proof of address are required. Intake forms also must be completed.

Location #1: 333 E. Poplar St.; Olathe, Kansas.

For more information, call (913) 782-4077.

Location #2: 9806 W. 87th St.; Overland Park, Kansas.

For more information, call (913) 384-6608.

Shawnee Community Services

The food pantry is available to Johnson County and Wyandotte County residents. An appointment is required.

Location: 11110 W. 67th St.; Shawnee, Kansas.

To make an appointment, call (913) 268-7746.

Salvation Army

Accessing the food pantry requires a photo ID and proof of residency.

Location: 420 E. Santa Fe St.; Olathe, Kansas.

For more information, call (913) 782-3640.

Despensas de alimentos listas para ayudar

La pandemia de COVID-19 ha afectado a muchas familias del área de Kansas City.

Una de las formas en que lo ha hecho es con el aumento de la inseguridad alimentaria. Debido a la pérdida de puestos de trabajo y otros factores, a muchos residentes del área les resulta más difícil obtener suficientes alimentos.

Aquí hay una lista de despensas de alimentos que ofrecen ayuda a los residentes del área:

Condado de Jackson, Missouri

Red alimentaria comunitaria Harvesters

Harvesters sirve a varias agencias del área. Para encontrar las ubicaciones de su despensa de alimentos, visite https://www.harvesters.org.

Ubicación: 2801 Topping Ave.; Kansas City, Missouri.

Para obtener más información, llame al (816) 929-3000.

Seton Center

Registrarse en la despensa de alimentos del centro requiere un comprobante de dirección e identificación, incluidas las tarjetas del Seguro Social de todos los miembros del hogar.

Ubicación: 2816 E. 23rd St.; Kansas City, Missouri.

Para obtener más información, llame al (816) 474-5211.

Despensa de alimentos de la iglesia comunitaria de Blue Hills

Se requiere identificación con foto para acceder a la despensa de alimentos. La distribución de alimentos es de 10 a.m. a 12 p.m. los martes.

Ubicación: 10306 Blue Ridge Blvd.; Kansas City, Missouri.

Para obtener más información, llame al (816) 523-2833.

Consejo de Asistencia Comunitaria

Para distribución de alimentos, llame al (816) 763-3277, Ext. 100 para concertar una cita.

Condado de Wyandotte, Kansas

Salvation Army-Condado de Wyandotte

Los programas que se ofrecen en este lugar incluyen una despensa de alimentos y ayuda para las facturas de calefacción.

Ubicación: 6721 State Ave.; Kansas City, Kansas.

Para obtener más información, llame al (913) 232-5400.

Iglesia Comunitaria Bridge of Hope

La iglesia tiene una línea directa para su despensa de alimentos de emergencia. Llame al (913) 481-6820.

Bethel Neighborhood Center

Los servicios del centro incluyen un programa extracurricular, comidas comunitarias y adoración, y una despensa de alimentos. La despensa de alimentos está abierta de 9 a.m. a 2:30 p.m. lunes, martes, jueves y viernes para los residentes del condado de Wyandotte.

Ubicación: 14 S. Seventh St. Trafficway; Kansas City, Kansas.

Para obtener más información, llame al (913) 371-8218.

Condado de Johnson, Kansas

Despensa de alimentos de la iglesia presbiteriana de Leawood

Todos son bienvenidos a la despensa de alimentos. No se necesita documentación.

Ubicación: 2715 W. 83rd St.; Leawood, Kansas.

Para obtener más información, llame al (913) 649-1144.

Iglesia Central del Nazareno

La iglesia sirve a los residentes del condado de Johnson y requiere una identificación con foto y prueba de residencia.

Ubicación: 12600 W. 87th St.; Lenexa, Kansas.

Para obtener más información, llame al (913) 541-2600.

Caridades Católicas

Se requiere una identificación con foto y comprobante de domicilio. También se deben completar los formularios de admisión.

Ubicación #1: 333 E. Poplar St.; Olathe, Kansas.

Para obtener más información, llame al (913) 782-4077.

Ubicación #2: 9806 W. 87th St.; Overland Park, Kansas.

Para obtener más información, llame al (913) 384-6608.

Servicios comunitarios de Shawnee

La despensa de alimentos está disponible para los residentes del condado de Johnson y del condado de Wyandotte. Se requiere cita previa.

Ubicación: 11110 W. 67th St.; Shawnee, Kansas.

Para programar una cita, llame al (913) 268-7746.

Salvation Army

Para acceder a la despensa de alimentos se requiere una identificación con foto y un comprobante de residencia.

Ubicación: 420 E. Santa Fe St.; Olathe, Kansas.

Para obtener más información, llame al (913) 782-3640.