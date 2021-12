Financial aid is more complicated if you’re undocumented, but it’s still within reach (Part 2)

By Maria Benevento / Courtesy of The Kansas City Beacon

Can I receive scholarships from my college or university?

Once again, it depends.

Jessica Piedra, an immigration attorney based in Kansas City, has advocated for improved access to higher education and financial aid for immigrant students. She said Missouri law has sometimes been interpreted to exclude some undocumented students from enrolling in public colleges and universities regardless of their ability to pay.

Students in programs such as DACA can enroll, she said, but those students still have a hard time accessing institutional financial aid.

Missouri law doesn’t allow public institutions to provide monetary benefits to undocumented students, said Doug Swink, assistant vice provost for enrollment management at the University of Missouri-Kansas City. “We can’t provide any kind of scholarships or waivers that are tied to institutional dollars.”

Pérez, with the Greater Kansas City Hispanic Development Fund, said public colleges and universities in Missouri are sometimes able to find scholarship funds for undocumented students, especially if her organization, which also runs a Family College Prep Program, steps in to advocate.

“That requires us knowing the system, knowing our partners, where the students don’t know how to advocate for themselves,” she said. “If we don’t hear about some of these issues, it’s hard for us to help them.”

Sometimes, it can be easier for Missouri undocumented students to afford private schools or even go out of state, Pérez and Piedra said.

In Kansas, multiple state universities — including the University of Kansas, Kansas State, Emporia State and Fort Hays State — say on their websites that undocumented students can receive institutional aid.

Private universities can also offer support to undocumented students.

Donnelly College, a private Catholic college in Kansas City, Kansas, is designated a Hispanic-Serving Institution. It emphasizes support for students who can’t file the FAFSA.

“We have many scholarships that do not require you to be eligible for the FAFSA,” the college’s website says near the top of its main scholarship page.

“If a student is uneligible to receive funds from the federal government, we automatically give them a 50% off of their tuition,” said Nick Sutton, director of financial aid at Donnelly.

Pérez named Donnelly College, as well as Avila University and Rockhurst University in Kansas City, Missouri, and the College of Saint Mary in Omaha, Nebraska, as private colleges that have been especially supportive of undocumented students.

What private scholarships can I receive?

Sutton recommends undocumented students look at specialized scholarship lists, particularly the ones from My Undocumented Life and the Kansas Missouri Dream Alliance.

Other resources include:

*Immigrants Rising’s 2021 Scholarship and Fellowship Lists

*Scholarships.com’s Scholarships for Undocumented Students list

*Kansas State University’s list of scholarships that don’t require citizenship, permanent residency or a Social Security number

*Best Colleges Scholarships for Undocumented Students list

There are also local opportunities, including those offered by Pérez’s organization.

The Greater Kansas City Hispanic Development Fund, which in the past two years has awarded more than 15% of its scholarships to students who indicated they had DACA status or were otherwise undocumented, partners with local colleges and universities to match some of its awards, Pérez said. A list of partner colleges is near the bottom of the organization’s scholarship page.

Meanwhile, the KC Scholars program is not open to all undocumented students but does allow Dreamers/DACA recipients to apply.

What if I need more help?

Piedra recommended Latinos of Tomorrow as a college access program that is sensitive to the needs of undocumented students.

The Greater Kansas City Hispanic Development Fund also offers its Family College Prep Program to all students at Bishop Ward High School, East High School, Guadalupe Centers High School, Lincoln College Preparatory Academy, Olathe North High School and Wyandotte High School.

The program leads financial aid workshops for students who can’t file a FAFSA.

If you’re unsure whether you’re eligible for a specific scholarship or what your options are, you can always reach out to the financial aid offices of the college(s) you’re considering. High school counselors may also be able to offer guidance on how to find opportunities or meet eligibility requirements.

For Pérez, it’s about getting students to college, even if the future is uncertain: “I tell them what my mom told me: that nobody can take your education away from you,” she said. “If you can still be in school and make some progress towards that, like, you don’t know how your life is going to change once you have that degree.”

La ayuda financiera es más complicada si eres indocumentado, pero aún está a tu alcance (Parte 2)

¿Puedo recibir becas de mi universidad?

Una vez más, depende.

Jessica Piedra, abogada de inmigración con sede en Kansas City, ha abogado por un mejor acceso a la educación superior y ayuda financiera para los estudiantes inmigrantes. Dijo que a veces se ha interpretado que la ley de Missouri excluye a algunos estudiantes indocumentados de matricularse en universidades públicas, independientemente de su capacidad de pago.

Los estudiantes en programas como DACA pueden inscribirse, dijo, pero esos estudiantes todavía tienen dificultades para acceder a ayuda financiera institucional.

La ley de Missouri no permite que las instituciones públicas brinden beneficios monetarios a los estudiantes indocumentados, dijo Doug Swink, subdirector adjunto para la gestión de inscripciones en la Universidad de Missouri-Kansas City. “No podemos proporcionar ningún tipo de becas o exenciones que estén vinculadas a dólares institucionales”.

Pérez, del Fondo de Desarrollo Hispano del Área Metropolitana de Kansas City, dijo que las universidades públicas en Missouri a veces pueden encontrar fondos para becas para estudiantes indocumentados, especialmente si su organización, que también administra un Programa de Preparación Universitaria Familiar, interviene para abogar.

“Eso requiere que conozcamos el sistema, conozcamos a nuestros socios, donde los estudiantes no saben cómo defenderse a sí mismos”, dijo. “Si no nos enteramos de algunos de estos problemas, nos resultará difícil ayudarlos”.

A veces, puede ser más fácil para los estudiantes indocumentados de Missouri pagar las escuelas privadas o incluso salir del estado, dijeron Pérez y Piedra.

En Kansas, varias universidades estatales, incluidas la Universidad de Kansas, Kansas State, Emporia State y Fort Hays State, dicen en sus sitios web que los estudiantes indocumentados pueden recibir ayuda institucional.

Las universidades privadas también pueden ofrecer apoyo a estudiantes indocumentados.

Donnelly College, una universidad católica privada en Kansas City, Kansas, está designada como una institución que sirve a los hispanos. Enfatiza el apoyo a los estudiantes que no pueden presentar el FAFSA.

“Tenemos muchas becas que no requieren que seas elegible para el FAFSA», dice el sitio web de la universidad cerca de la parte superior de la página principal de becas.

“Si un estudiante no es elegible para recibir fondos del gobierno federal, automáticamente le damos un 50% de descuento en su matrícula”, dijo Nick Sutton, director de ayuda financiera de Donnelly.

Pérez mencionó a Donnelly College, así como a Avila University y Rockhurst University en Kansas City, Missouri, y al College of Saint Mary en Omaha, Nebraska, como universidades privadas que han apoyado especialmente a los estudiantes indocumentados.

¿Qué becas privadas puedo recibir?

Sutton recomienda a los estudiantes indocumentados que consulten las listas de becas especializadas, en particular las de My Undocumented Life y Kansas Missouri Dream Alliance.

Otros recursos incluyen:

*Listas de becas y becas de Immigration Rising 2021

*Lista de becas de Scholarships.com para estudiantes indocumentados

*Lista de becas de Kansas State University que no requieren ciudadanía, residencia permanente o un número de seguro social

*Lista de las mejores becas universitarias para estudiantes indocumentados

También hay oportunidades locales, incluidas las que ofrece la organización de Pérez.

El Fondo de Desarrollo Hispano del Área Metropolitana de Kansas City, que en los últimos dos años ha otorgado más del 15% de sus becas a estudiantes que indicaron que tenían el estatus DACA o eran indocumentados, se asocia con colegios y universidades locales para igualar algunos de sus premios, Pérez dijo. Una lista de universidades asociadas se encuentra casi al final de la página de becas de la organización.

Mientras tanto, el programa KC Scholars no está abierto a todos los estudiantes indocumentados, pero permite que los beneficiarios de Dreamers/DACA se postulen.

¿Y si necesito más ayuda?

Piedra recomendó Latinos of Tomorrow como un programa de acceso a la universidad que es sensible a las necesidades de los estudiantes indocumentados.

El Fondo de Desarrollo Hispano del Área Metropolitana de Kansas City también ofrece su Programa de Preparación Universitaria Familiar a todos los estudiantes de Bishop Ward High School, East High School, Guadalupe Centers High School, Lincoln College Preparatory Academy, Olathe North High School y Wyandotte High School.

El programa dirige talleres de ayuda financiera para estudiantes que no pueden presentar una FAFSA.

Si no está seguro de si es elegible para una beca específica o cuáles son sus opciones, siempre puede comunicarse con las oficinas de ayuda financiera de las universidades que está considerando. Los consejeros de escuelas secundarias también pueden ofrecer orientación sobre cómo encontrar oportunidades o cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Para Pérez, se trata de llevar a los estudiantes a la universidad, aunque el futuro sea incierto: “Les digo lo que me dijo mi mamá: que nadie te puede quitar la educación”, dijo. “Si todavía puedes estar en la escuela, no sabes cómo va a cambiar tu vida una vez que obtengas ese título”.