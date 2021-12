Deportes y más deportes….

Salvador Pérez, el mejor del año

Salvador Pérez fue galardonado con el premio Les Milgram Player of the Year que otorgan los Kansas City Royals, por segunda temporada consecutiva.

El receptor venezolano conectó 48 jonrones en la temporada, igualando el récord de Jorge Soler, quien hiciera lo mismo con la franquicia en 2019.

Los otros galardonados de los Royals fueron Scot Barlow, quien ganó el premio Bruce Rite Pitcher of the Year y Nicky López, quien se llevó el Joe Burke Special Achievement Award.

Salvador Pérez es el quinto jugador de la franquicia que repite el premio al jugador del año y el primero desde que lo hiciera Erik Hosmer en 2016-17.

No hay otro como Messi

Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2021 por séptima vez en su carrera ubicándose como el máximo ganador de ese galardón, dejando a Cristiano Ronaldo con cinco.

Messi, quien ganó la Copa América 2021 en julio con Argentina, le ganó en la votación a Robert Lewandowski, quien era el favorito de todos por el gran año que tuvo en el 2020.

Alexia Putellas, mediocampista del Barcelona, se llevó el Balón de Oro Femenino por sus logros obtenidos este año con su club donde destacan LaLiga y la UEFA Champions League.

Los otros galardonados fueron Pedri, quien ganó el Kopa Trophy, al mejor jugador menor de 21 años; y Gianluigi Donnarumma, como mejor portero.

Listas las finales de Conferencia de la MLS

Sporting Kansas City no pudo contra Real Salt Lake en las semifinales de la Conferencia Oeste y tendrá que esperar un año más para seguir intentado buscar el máximo trofeo de la MLS.

De esta manera, Real Salt Lake buscará su 2do título de MLS Cup, pero antes tendrá que medirse ante Portland Timbers en las Finales de la Conferencia del Oeste.

Por el otro lado, New York City FC dejó en el camino en penales al favorito New England Revolution y enfrentará al Philadelphia Union en las Finales de la Conferencia Este.

De estos cuatro equipos, solo Real Salt Lake y Portland Timbers han ganado la MLS Cup.

Los Chiefs no se olvidan de la comunidad

Los Kansas City Chiefs se preparan para recibir esta semana a los Denver Broncos en Arrowhead Stadium, y a pesar de no haber jugado la semana pasada por que les tocó descanso, llegan con la moral en subida luego de los cuatro triunfos consecutivos que llevan.

A pesar de estar concentrados en la temporada, los jugadores se han tomando un tiempo para escoger una organización a quién apoyar en la campaña “Mi causa, mis tacos” (My Cause My Cleats, su nombre en inglés) donde les permite diseñar sus propios tacos que estarán usando en la cancha. Algunos jugadores tienen sus propias fundaciones, como Patrick Mahomes o Travils Kelce, pero los demás escogieron diferentes organizaciones en la comunidad.