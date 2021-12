Our Lady of Guadalupe: History and celebrations

By Chara



Many Catholics are honoring Our Lady of Guadalupe this week.

On Dec. 12 every year, millions of people attend church to honor her and bring her flowers. In addition, in Mexico, many Mexican celebrities sing mananitas (mañanitas in Spanish).

The tributes stem from the story of Our Lady of Guadalupe appearing in 1531 to Juan Diego. According to the story, Our Lady of Guadalupe asked him to tell his archbishop she wanted a church built on the Hill of Tepeyac. Fray Juan de Zumarraga, the archbishop, asked Juan Diego to prove she had appeared to him and Juan Diego came back with an image of her printed on his tunic.

Juan Diego’s tunic is displayed at the Basilica, Our Lady of Guadalupe Church in Mexico City.

In the Kansas City area, there are several churches hosting Our Lady of Guadalupe celebrations, including the following:

*All Saints Parish: Located at 811 Vermont Ave. in Kansas City, Kansas, the parish will host a rosary at 6 p.m. Thursday and Friday (Dec. 9-10), followed by a Mass at 6:30. At 5 p.m. Saturday (Dec. 11), there will be a community dinner. The celebration for Our Lady of Guadalupe will start at 6 and there will be a Mass at 9.

*Blessed Sacrament Catholic Church: Located at 2203 Parallel Ave. in Kansas City, Kansas, the church started hosting novenas last week. This week’s novenas will run at 7 p.m. Thursday and Friday, and 5 p.m. Saturday.

There also will be a 6 p.m. Mass Saturday. After the Mass, there will be music and dancing, with the festivities ending at midnight.

*Our Lady of Peace: The church is hosting novenas at 7 p.m. It is located at 1029 Bennington Ave. in Kansas City, Missouri.

On Saturday, there will be a serenade to Our Lady of Guadalupe. The celebration will start with a rosary at 5:30 p.m., followed by a Mass at 6. After the Mass, area musicians will sing to Our Lady of Guadalupe. The festivities will end at midnight with the traditional mananitas.

*Sacred Heart-Guadalupe: The church is hosting a rosary at 5:45 p.m. through Friday. The rosary will be followed by a 6:30 Mass.

On Saturday, there will be a rosary, Mass and serenade, with the activities starting at 5:30 p.m. After the serenade, there will be food.

There will be mananitas at 5 a.m. Sunday (Dec. 12), followed by a 6 a.m. Mass, an English mass at 9 a.m. and dancing. The last Mass will take place at 1:30 p.m.

The church is located at 2544 Madison Ave. in Kansas City, Missouri.

*Sacred Heart Catholic Church: A celebration will start with an 8 a.m. Mass Saturday. In addition, there will be a procession at 10:30, followed by a noon Mass to honor Our Lady of Guadalupe. After the Mass, there will be matachines dancing and a 5:30 p.m. procession.

Artists will perform during the celebration. The traditional mananitas will start at midnight.

Sacred Heart is located at 2646 S. 34th St. in Kansas City, Kansas.

*St. John Francis Regis Catholic Church: The church will host a celebration starting at 12:30 p.m. Saturday with a serenade, followed by a Mass, a procession and food. The church is located at 8941 James A. Reed Road in Kansas City, Missouri.

*St. John The Evangelist Catholic Church: At 10:30 am Sunday, there will be a procession starting on 42nd Street in Kansas City, Kansas, outside the Dollar Tree store. The procession will go to St. John at 2910 Strong Ave. Once the procession reaches the church, people will pray the last rosary to Our Lady of Guadalupe.

Celebrando a la Virgen de Guadalupe

Muchos católicos están honrando a la Virgen de Guadalupe esta semana.

El 12 de diciembre de cada año, millones de personas asisten a la iglesia para honrarla y llevarle flores. Además, en México, muchas celebridades mexicanas cantan las mañanitas.

Los homenajes provienen de la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 a Juan Diego. Según la historia, la Virgen de Guadalupe le pidió que le dijera a su arzobispo que quería que se construyera una iglesia en el Cerro del Tepeyac. El fray Juan de Zumarraga, el arzobispo, le pidió a Juan Diego que probara que ella se le había aparecido y Juan Diego regresó con una imagen de ella impresa en su túnica.

La túnica de Juan Diego se exhibe en la Basílica, la Iglesia de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México.

En el área de Kansas City, hay varias iglesias que organizan celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe, incluidas las siguientes:

*Parroquia de Todos los Santos: Ubicada en 811 Vermont Ave. en Kansas City, Kansas, la parroquia organizará un rosario a las 6 p.m. el jueves y viernes (9-10 de diciembre), seguidos de una misa a las 6:30. A las 5 pm. del sábado (11 de diciembre) habrá una cena comunitaria. La celebración de la Virgen de Guadalupe comenzará a las 6 y habrá una misa a las 9.

*Iglesia Católica del Santísimo Sacramento: Ubicada en 2203 Parallel Ave. en Kansas City, Kansas, la iglesia comenzó a organizar novenas la semana pasada. Las novenas de esta semana se desarrollarán a las 7 p.m. el jueves y viernes, y a las 5 p.m. el sábado.

También habrá una misa a las 6 p.m. el sábado. Después de la Misa, habrá música y baile, y las festividades finalizarán a la medianoche.

*Nuestra Señora de la Paz: La iglesia está organizando novenas a las 7 p.m. Está ubicado en 1029 Bennington Ave. en Kansas City, Missouri.

El sábado habrá una serenata a la Virgen de Guadalupe. La celebración comenzará con un rosario a las 5:30 p.m., seguido de una misa a las 6. Después de la misa, los músicos del área cantarán a la Virgen de Guadalupe. Las fiestas finalizarán a la medianoche con las tradicionales mañanitas.

*Sagrado Corazón-Guadalupe: La iglesia llevará a cabo un rosario a las 5:45 p.m. hasta el viernes. El rosario será seguido por una misa a las 6:30.

El sábado habrá rosario, misa y serenata, con las actividades a partir de las 5:30 p.m. Después de la serenata, habrá comida.

Habrá mañanitas a las 5 a.m. del domingo (12 de diciembre), seguido de una misa a las 6 a.m., una misa en inglés a las 9 a.m. y baile. La última misa tendrá lugar a las 1:30 p.m.

La iglesia está ubicada en 2544 Madison Ave. en Kansas City, Missouri.

*Iglesia Católica del Sagrado Corazón: La celebración comenzará con una misa a las 8 a.m. el sábado. Además, habrá una procesión a las 10:30, seguida de una misa al mediodía en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Después de la misa, habrá baile de matachines y una procesión a las 5:30 p.m.

Los artistas actuarán durante la celebración. Las tradicionales mañanitas comenzarán a la medianoche.

El Sagrado Corazón está ubicado en 2646 S. 34th St. en Kansas City, Kansas.

*Iglesia Católica de San John Francis Regis: La iglesia organizará una celebración a partir de las 12:30 p.m. Sábado con serenata, seguida de misa, procesión y comida. La iglesia está ubicada en 8941 James A. Reed Road en Kansas City, Missouri.

*Iglesia Católica de San Juan, El Evangelista: El domingo a las 10:30 am, habrá una procesión que comenzará en la calle 42 en Kansas City, Kansas, afuera de la tienda Dollar Tree. La procesión irá a St. John en 2910 Strong Ave. Una vez que la procesión llegue a la iglesia, la gente rezará el último rosario a la Virgen de Guadalupe.