Americans urged to get boosters to fight Omicron variant

By Tere Siqueira

Two doses of COVID-19 vaccine are not enough to stop the spread of the Omicron variant of the coronavirus, Dr. Anthony Fauci said.

Fauci, President Biden’s chief medical adviser and the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, made that comment during a recent virtual briefing at the White House.

A booster shot can make the body’s resistance to the virus more effective, Fauci said.

“The one thing that’s very clear – and there’s no doubt about this – is its extraordinary capability of spreading,” Fauci said during an interview with Chuck Todd on the TV show “Meet the Press.” “It is just raging through the world.”

According to federal health officials, the Omicron variant is the fastest-spreading version and is the dominant variant in the United States, accounting for 73% of new COVID-19 infections.

Other health experts have encouraged the U.S. population to receive booster shots as part of the Biden administration’s response to the health crisis. Multiple media outlets have reported that, although more than 60% of the U.S. population is fully vaccinated, only 1 in 6 people have received the booster vaccine.

COVID outbreaks and COVID-related restrictions are coming, based on outbreaks among NFL teams and new rules in California and New York. Indeed, travel is starting to shut down again, and the NFL, NBA, and NHL have delayed or postponed games because of COVID-19 outbreaks.

The Kansas City area is dealing with a spike in COVID cases. Hospitals are full again, and doctors in Kansas City, Lawrence and Topeka have seen COVID cases and hospitalizations double, even triple in recent weeks. As a result, some hospitals are postponing non-emergency, non-coronavirus care to free up beds.

Se pide a los estadounidenses a obtener las vacunas de refuerzo para luchar contra la variante de Ómicron

Dos dosis de la vacuna COVID-19 no son suficientes para detener la propagación de la variante Ómicron del coronavirus, dijo el Dr. Anthony Fauci.

Fauci, asesor médico del presidente Biden y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, hizo ese comentario durante una reciente sesión informativa virtual en la Casa Blanca.

Fauci indicó que una vacuna de refuerzo puede hacer que la resistencia del cuerpo al virus sea más efectiva.

“Lo único que está muy claro, y sin dudas es su extraordinaria capacidad de propagación”, dijo Fauci durante una entrevista con Chuck Todd en el programa de televisión “Meet the Press”. “Está arrasando el mundo”.

Según los funcionarios federales de salud, la variante Ómicron es la versión que se propaga más rápidamente y es la variante dominante en los Estados Unidos, representando el 73% de las nuevas infecciones por COVID-19.

Otros expertos en salud han alentado a la población de EE. UU. a recibir vacunas de refuerzo como parte de la respuesta de la administración de Biden a la crisis de salud. Múltiples medios de comunicación han informado que, aunque más del 60% de la población de EE. UU. está completamente vacunada, solo 1 de cada 6 personas ha recibido la vacuna de refuerzo.

Se avecinan brotes de COVID y restricciones relacionadas con la enfermedad, basándose ​​en brotes entre equipos de la NFL y nuevas reglas en California y Nueva York. De hecho, los viajes están comenzando a restringirse nuevamente, y la NFL, la NBA y la NHL han retrasado o pospuesto los juegos debido a los brotes de COVID-19.

El área de Kansas City está lidiando con un aumento en los casos de COVID. Los hospitales están llenos nuevamente, y los médicos en Kansas City, Lawrence y Topeka han visto casos de COVID y hospitalizaciones duplicados, incluso triplicados en las últimas semanas. Como resultado, algunos hospitales están posponiendo la atención que no es de emergencia ni relacionada con el coronavirus para liberar camas.