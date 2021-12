Biden increases temporary work visas

By Tere Siqueira

The Department of Homeland Security (DHS) announced Monday (Dec. 20) that the Biden administration will make 20,000 more nonagricultural guest-worker visas available during the winter, CNN reported.

People from Guatemala, Honduras, El Salvador and Haiti are among those who will receive the visas, CNN reported. Because the U.S. Border Patrol has apprehended 700,000-plus migrants from those countries this fiscal year, the offering is seen as a way of encouraging legal migration.

The new H-2B visas are among those issued in addition to the annual allotment of 66,000 visas for the fiscal year.

“The H-2B program allows U.S. employers or U.S. agents who meet specific regulatory requirements to bring foreign nationals to the United States to fill temporary nonagricultural jobs,” the U.S. Citizenship and Immigration Services website states. Such jobs include landscaping, hospitality and entertainment.

Biden aumenta las visas de trabajo temporal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el lunes (20 de diciembre) que la administración de Biden pondrá a disposición 20,000 visas adicionales para trabajadores temporales no agrícolas durante el invierno, informó CNN.

De acuerdo a CNN, las personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití se encuentran entre los que recibirán las visas. La oferta se considera una forma de alentar la migración legal debido a que la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. ha detenido a más de 700,000 migrantes de esos países este año fiscal.

Las nuevas visas H-2B se encuentran entre las emitidas, además de la asignación anual de 66,000 visas para el año fiscal.

“El programa H-2B permite a los empleadores o agentes estadounidenses que cumplen con los requisitos reglamentarios específicos traer ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos para ocupar empleos temporales no agrícolas”, afirma el sitio web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. Estos trabajos incluyen jardinería, hostelería y entretenimiento.