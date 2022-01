Update on COVID-19 Testing in Wyandotte County

Across the country, people are searching for available COVID-19 testing in the midst of the current COVID-19 surge. The Unified Government Public Health Department (UGPHD) is seeing this scenario throughout Wyandotte County, too. Workers at the UGPHD testing and vaccination facility at the former Kmart site at 7836 State Avenue say demand for testing and booster vaccinations is stronger than ever. Testing, vaccines, and boosters are especially important right now with such high COVID spread and variants like Omicron and Delta.

Here are some updates on COVID-19 testing in Wyandotte County:

*Free COVID testing is available at the UGPHD facility at 7836 State Avenue, Monday through Friday from 9 a.m. to 3 p.m. Like COVID-19 vaccinations, testing is free – no appointment or insurance is required.

*You can find additional COVID testing sites in Wyandotte County and throughout Kansas by visiting the KnowBeforeYouGoKS.com.

*Please be aware that, because of the extremely high volume of COVID testing that is going on, some area clinics and labs are experiencing delays on test results. The UGPHD has worked to provide some reduced testing turnaround times, but delays on test results are not uncommon.

When should I get tested?

You should get tested for COVID-19 if:

*You’re sick

*You’ve been exposed to COVID-19

*You will be traveling

*You are attending a large gathering or event

Remember: it is important to stay home while you wait for your test results, especially if you have any symptoms or you have been exposed to COVID-19.

Guidance on Home COVID Tests

Many people are curious about using “at home” COVID-19 tests. These can be purchased over the counter at stores such as CVS, Walgreens and Walmart, or they can be ordered online through Amazon.com. These at home tests are different than the PCR tests that are given by hospitals and public health testing sites. It’s very important to follow the directions on your at home test exactly as they are written. Here are some additional guidelines:

If you test positive for COVID with your at home test:

*This means you have COVID.

*If possible, get another test from a public health site or your health care provider to confirm your results.

*Stay at home for at least 5 days from when your COVID symptoms began (and please, stay home longer if you still don’t feel well or if you have had a fever within the past 24 hours). If you don’t have any symptoms, stay home 5 days from when you took your at home test and got the positive result.

*Notify people you were in close contact with while you had symptoms and during the two days before your symptoms started.

*Encourage these people to quarantine at home for at least 5 days if they are unvaccinated and then, to wear a mask for 5 days after that. If possible, they should get tested for COVID 5 days after they were exposed, whether they are vaccinated or unvaccinated.

*If you develop severe symptoms such as difficulty breathing, severe shortness of breath, chest pain, severe dizziness, confusion, inability to stay awake or slurred speech, seek emergency medical attention or call 9-1-1.

If you test negative for COVID on a home test and you DO have symptoms or were exposed to COVID:

*Home tests can sometimes miss a positive infection, because they are less reliable than a PCR test.

*Obtain a confirmatory PCR test and stay home until you can get this test and the results.

If you test negative for COVID on a home test and you DO NOT have symptoms and were not exposed:

*It’s unlikely that you are infected with COVID at this time.

*You can continue with your regular activities.

*If you develop symptoms later, re-test yourself.

To find COVID test locations visit https://bit.ly/WyCoCOVIDtest or www.wycovaccines.org, or call 3-1-1 (or call (913) 573-5311 if outside of Wyandotte County.

Actualización sobre las pruebas de COVID-19 en el condado de Wyandotte

En todo el país, las personas buscan pruebas de COVID-19 en medio del aumento actual del COVID-19. El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) también está viendo este escenario en todo el condado de Wyandotte. Los trabajadores de las instalaciones de prueba y vacunación del UGPHD en el antiguo sitio de Kmart en 7836 State Avenue dicen que la demanda de pruebas y vacunas de refuerzo es más fuerte que nunca. Las pruebas, las vacunas y los refuerzos son especialmente importantes en este momento en medio de una propagación tan alta del COVID y sus variantes como Omicrón y Delta.

Aquí hay algunas actualizaciones sobre las pruebas de COVID-19 en el condado de Wyandotte:

*Las pruebas gratuitas de COVID están disponibles en las instalaciones de UGPHD en 7836 State Avenue, de lunes a viernes de 9 a. m. a 3 p. m. Al igual que las vacunas contra el COVID-19, las pruebas son gratuitas; no se requiere cita ni seguro.

*Puede encontrar sitios de prueba de COVID adicionales en el condado de Wyandotte y en todo Kansas visitando KnowBeforeYouGoKS.com.

*Tenga en cuenta que, debido al volumen extremadamente alto de pruebas de COVID que se están realizando, algunas clínicas y laboratorios del área están experimentando retrasos en los resultados de las pruebas. El UGPHD ha trabajado para dar algunos tiempos de respuesta de prueba reducidos, pero las demoras en los resultados de las pruebas no son infrecuentes.

¿Cuándo debo hacerme la prueba?

Debe hacerse la prueba de COVID-19 si:

*Está enfermo

*Ha estado expuesto al COVID-19

*Estará viajando

*Está asistiendo a una gran reunión o evento.

Recuerde: es importante quedarse en casa mientras espera los resultados de su prueba, especialmente si tiene algún síntoma o ha estado expuesto al COVID-19.

Guía sobre las pruebas de COVID en el hogar

Muchas personas sienten curiosidad por usar las pruebas de COVID-19 “en casa”. Estos se pueden comprar sin receta en tiendas como CVS, Walgreens y Walmart, o se pueden pedir en línea a través de Amazon.com. Estas pruebas caseras son diferentes a las pruebas de PCR que se dan en los hospitales y sitios de pruebas de salud pública. Es muy importante seguir las instrucciones de la prueba casera exactamente como están escritas. Aquí hay algunas pautas adicionales:

Si da positivo por COVID con su prueba en el hogar:

*Esto significa que tiene COVID.

*Si es posible, obtenga otra prueba de un sitio de salud pública o de su proveedor de atención médica para confirmar sus resultados.

*Quédese en casa durante al menos 5 días desde que comenzaron sus síntomas de COVID (y, por favor, quédese en casa más tiempo si todavía no se siente bien o si ha tenido fiebre en las últimas 24 horas). Si no tiene ningún síntoma, quédese en casa 5 días desde que se hizo la prueba casera y obtuvo el resultado positivo.

*Notifique a las personas con las que estuvo en contacto cercano mientras tenía síntomas y durante los dos días antes de que comenzaran sus síntomas.

*Anime a estas personas a ponerse en cuarentena en casa durante al menos 5 días si no están vacunadas y luego, a usar una máscara durante 5 días después de eso. Si es posible, deben hacerse la prueba de COVID 5 días después de haber estado expuestos, ya sea que estén vacunados o no.

*Si desarrolla síntomas graves, como dificultad para respirar, falta de aire grave, dolor de pecho, mareos intensos, confusión, incapacidad para mantenerse despierto o dificultad para hablar, busque atención médica de emergencia o llame al 9-1-1.

Si da negativo para COVID en una prueba casera y SÍ tiene síntomas o estuvo expuesto a COVID:

*Las pruebas caseras a veces pueden pasar por alto una infección positiva, porque son menos confiables que una prueba de PCR.

*Hágase una prueba PCR para confirmar y quédese en casa hasta que pueda hacerse esta prueba y tenga los resultados.

Si da negativo para COVID en una prueba casera y NO tiene síntomas y no estuvo expuesto:

*Es poco probable que esté infectado con COVID en este momento.

*Puede continuar con sus actividades habituales.

*Si desarrolla síntomas más adelante, vuelva a hacerse la prueba.

Para encontrar ubicaciones de prueba de COVID, visite https://bit.ly/WyCoCOVIDtest o www.wycovaccines.org, o llame al 3-1-1 (o llame al (913) 573-5311 si está fuera del condado de Wyandotte.