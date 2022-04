Hablando con la abogada Jesica Piedra: Fee Waiver – Are you eligible?

Did you know that you can save money on your application with the immigration service? At the Law Office of Jessica Piedra, we always check to see if our clients are eligible for a fee waiver for their case. A fee waiver is applicable for the following cases: Citizenship, Renewal of Permanent Residency, VAWA, and U Visas.

If approved, both the application filing fee and biometrics fee will be waived, and you will pay $0. However, to qualify for the fee waiver, you must demonstrate to the U.S. government that you are unable to pay the filing fee due to one or more of the following reasons:

First, your total annual household income is below a certain level-proved by your taxes; Second, you or a household member (spouse or children) receive public assistance such as medicaid or food stamps; or Third, you have financial hardships (such as large medical expenses or unemployment). If you prove any of these facts, USCIS will approve your fee waiver application, saving you hundreds of dollars!

Many lawyers do not bother with fee waiver applications for their clients as they see it as a waste of time. At the Law Office of Jessica Piedra, we look for every opportunity to assist our clients – we check for fee waiver eligibility and explain other programs that may help our clients such as community organizations and public assistance programs. This is just one of the many reasons to call us at 816-895-6363 to schedule a consultation with attorney Jessica Piedra.

Exención de Tarifas: ¿Eres elegible?

¿Sabías que puedes ahorrar dinero en tu solicitud con el servicio de inmigración? En la Oficina Legal de Jessica Piedra, siempre verificamos si nuestros clientes son elegibles para una exención de tarifas para su caso. Se aplica una exención de tarifas para los siguientes casos: ciudadanía, renovación de residencia permanente, VAWA y visas U.

Si se aprueba, se eximirá tanto de la tarifa de presentación de la solicitud como de la tarifa biométrica y usted pagará $0. Sin embargo, para calificar para la exención de tarifas, debe demostrarle al gobierno de los EE. UU. que no puede pagar la tarifa de presentación debido a una o más de las siguientes razones:

Primero, el ingreso anual total de su hogar está por debajo de cierto nivel, demostrado por sus impuestos; Segundo, usted o un miembro del hogar (cónyuge o hijos) recibe asistencia pública como Medicaid o cupones de alimentos; o Tercero, tiene dificultades económicas (como gastos médicos elevados o desempleo). Si prueba cualquiera de estos hechos, USCIS aprobará su solicitud de exención de tarifas, ¡lo que le permitirá ahorrar cientos de dólares!

Muchos abogados no se molestan con las solicitudes de exención de honorarios para sus clientes porque lo ven como una pérdida de tiempo. En la oficina legal de Jessica Piedra, buscamos todas las oportunidades para ayudar a nuestros clientes: verificamos la elegibilidad para la exención de tarifas y explicamos otros programas que pueden ayudar a nuestros clientes, como organizaciones comunitarias y programas de asistencia pública. Esta es sólo una de las muchas razones para llamarnos al 816-895-6363 para programar una consulta con la abogada Jessica Piedra.