Editorial: National Mental Health Awareness Month

Suicides outnumbered homicides 2 ½:1 in 2019, reported the Centers for Disease Control and Prevention. It was the tenth leading cause of death overall and second leading cause among 10-to-24-year-olds.

Clearly, more education and outreach are needed — a current focal point. May is National Mental Health Awareness Month. Special events nationwide are raising awareness about mental health; spotlighting resources and access to services; supporting and advocating for individuals with mental health issues and their families; and eliminating the stigma and other barriers for individuals needing mental health services.

The pandemic compounded the suicide crisis, especially among kids. In December, U.S. Surgeon General Vivek Murthy warned of a “devastating mental-health crisis” among young Americans (https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-youth-mental-health-advisory.pdf). Growing numbers are struggling with anxiety and depression, he wrote, declining to totally blame Covid. Numbers were rising well before the pandemic, experts affirm.

The mental health crisis predated the pandemic, asserts John Walkup, Lurie Children’s Hospital’s psychiatry and behavioral-health department chairman. Covid merely “unmasked people who have underlying vulnerabilities.”

A coalition of America’s pediatric health experts last fall declared a national child and adolescent mental health emergency. The American Academy of Pediatrics, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry and the Children’s Hospital Association are witnessing “soaring rates of mental health challenges among children, adolescents and their families.” Many are still going untreated, including an estimated 200,000 kids who lost a parent or guardian to Covid.

“Screening for depression and anxiety … will be crucial because the symptoms associated with those conditions are easier to manage and do less damage when addressed early,” the coalition stressed.

Appended to Murthy’s December warning were recommendations. They include recognizing that mental health is an essential part of overall health. Ensure that every child has access to high-quality, affordable and culturally competent mental healthcare. Address economic and social barriers that contribute to poor mental health. And empower youth and their families to recognize, manage and learn from difficult emotions.

Among recommendations for parents: Open a dialogue with kids about how they’re feeling and listen without judgement. Seek advice from a primary-care doctor or school counselor. Learn about valuable community resources.

“The future wellbeing of our country depends on how we support and invest in the next generation,” Murthy wrote.

“Asking for help is never a sign of weakness. It’s one of the bravest things you can do,” wrote Lee Rivers, CEO, Community Connections of Franklin County in the Adirondack Daily Enterprise. He envisions building healthier, stigma-free, trauma-aware communities where all individuals are empowered to create their own opportunities and successes.

Nota bene:

National Suicide Prevention Lifeline 365/7: 1-800-273-8255 available in English, Spanish & more

Missouri Mental Health Assistance Crisis line 1-888-279-8188

Johnson County Kansas Crisis Lines 913-268-0156

Wyandotte County Kansas Crisis Lines 913-788-4200

Local Mental Health Treatment Locations online https://mentalhealthkc.org/local-agencies/

Greater Kansas City Mental Health Coalition online https://itsok.us/

Metro Council of Community Mental Health Centers online https://mentalhealthkc.org/

U.S. Health & Human Services Substance Abuse and Mental Health Services Administration online https://findtreatment.samhsa.gov/ available in English, Spanish & more.

Mes Nacional de Concientización sobre la Salud Mental

Los suicidios superaron en número a los homicidios 2.5 a 1 en 2019, según reportaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Fue la décima causa principal de muerte en general y la segunda causa principal entre las personas de 10 a 24 años.

Claramente, se necesita más educación y divulgación, un punto focal actual. Mayo es el Mes Nacional de Concientización sobre la Salud Mental. Los eventos especiales en todo el país están creando conciencia sobre la salud mental; destacando los recursos y el acceso a los servicios; apoyando y defendiendo a las personas con problemas de salud mental y sus familias; y eliminando el estigma y otras barreras para las personas que necesitan servicios de salud mental.

La pandemia agravó la crisis de suicidios, especialmente entre los niños. En diciembre, el cirujano general, Vivek Murthy, advirtió sobre una “crisis de salud mental devastadora” entre los jóvenes estadounidenses (https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-youth-mental-health-advisory.pdf). Un número cada vez mayor está luchando contra la ansiedad y la depresión, escribió, negándose a culpar totalmente al Covid. Los números estaban aumentando mucho antes de la pandemia, afirman los expertos.

La crisis de salud mental es anterior a la pandemia, afirma John Walkup, presidente del departamento de psiquiatría y salud conductual del Lurie Children’s Hospital. El Covid simplemente “desenmascaró a las personas que tienen vulnerabilidades subyacentes”.

El otoño pasado, una coalición de expertos en salud pediátrica de Estados Unidos declaró una emergencia nacional de salud mental para niños y adolescentes. La Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente y la Asociación de Hospitales Infantiles están presenciando “tasas vertiginosas de problemas de salud mental entre niños, adolescentes y sus familias”. Muchos todavía no reciben tratamiento, incluidos unos 200,000 niños que perdieron a un padre o tutor a causa del Covid.

“La detección de la depresión y la ansiedad… será crucial porque los síntomas asociados con esas condiciones son más fáciles de manejar y causan menos daño cuando se tratan temprano”, enfatizó la coalición.

Se adjuntaron recomendaciones a la advertencia de diciembre de Murthy. Éstas incluyen el reconocimiento de que la salud mental es una parte esencial de la salud en general. Garantizar que todos los niños tengan acceso a servicios de salud mental de alta calidad, asequibles y culturalmente competentes. Abordar las barreras económicas y sociales que contribuyen a la mala salud mental. Y empoderar a los jóvenes y sus familias para que reconozcan, manejen y aprendan de las emociones difíciles.

Entre las recomendaciones para los padres: Abra un diálogo con los niños sobre cómo se sienten y escuche sin juzgar. Busque el consejo de un médico de atención primaria o un consejero escolar. Conozca los valiosos recursos de la comunidad.

“El futuro bienestar de nuestro país depende de cómo apoyemos e invirtamos en la próxima generación”, escribió Murthy.

“Pedir ayuda nunca es un signo de debilidad. Es una de las cosas más valientes que puedes hacer”, escribió Lee Rivers, director ejecutivo de Community Connections of Franklin County en el Adirondack Daily Enterprise. Él espera construir comunidades más sanas, libres de estigmas y conscientes de los traumas, donde todas las personas estén empoderadas para crear sus propias oportunidades y éxitos.

Nota bene:

National Suicide Prevention Lifeline 365/7: 1-800-273-8255 disponible en inglés, español y más

Línea de Crisis de Asistencia de Salud Mental de Missouri 1-888-279-8188

Líneas de crisis de Kansas del condado de Johnson 913-268-0156

Líneas de crisis de Kansas del condado de Wyandotte 913-788-4200

Ubicaciones locales de tratamiento de salud mental en línea https://mentalhealthkc.org/local-agencies/

Coalición de Salud Mental del Gran Kansas City en línea https://itsok.us/

Metro Council of Community Mental Health Centers en línea https://mentalhealthkc.org/

Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de Salud y Servicios Humanos en línea https://findtreatment.samhsa.gov/ disponible en inglés, español y más.