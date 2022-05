Reproductive rights rally held in KC following Roe v. Wade leak

By Tere Siqueira

The May 2 leak of a U.S. Supreme Court draft of a decision to overturn Roe v. Wade sent shockwaves nationwide, as multiple media outlets reported.

In response to the leak, rallies supporting reproductive rights were held across the country. Media outlets reported one such rally Sunday afternoon (May 8) in Mill Creek Park at the Country Club Plaza in Kansas City, Missouri.

Roe v. Wade, ruled on in 1973 by the court, helped make legal abortions accessible for millions of Americans. If the current makeup of the court approves overturning the decision this summer, when a decision is expected, that will mean that abortion rights will be left up to individual states, rather than the federal government.

Missouri banned most abortions in 2019. On the other hand, the Kansas Constitution protects the right to an abortion, in support of a state Supreme Court decision. But Kansas voters will decide on a constitutional amendment that would overturn the right to an abortion during the Aug. 2 primaries.

Media outlets report that a “no” vote means the constitution would remain unchanged; however, if residents vote “yes,” then Kansas lawmakers could pass any abortion restrictions allowable by federal law. Thus, state lawmakers could approve legislation to ban abortions in Kansas.

Any registered voter in Kansas can vote on the constitutional amendment. The voter registration deadline is July 12.

Manifestación de derechos reproductivos celebrada en Kansas City después de la filtración de Roe v. Wade

La filtración del 2 de mayo de un borrador de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de revocar Roe v. Wade conmocionó a todo el país, como informaron varios medios de comunicación.

En respuesta a la filtración, se realizaron manifestaciones en apoyo de los derechos reproductivos en todo el país. Los medios de comunicación informaron sobre una manifestación de este tipo el domingo por la tarde (8 de mayo) en Mill Creek Park en el Country Club Plaza en Kansas City, Missouri.

Roe v. Wade, dictaminado en 1973 por la corte, ayudó a que los abortos legales fueran posibles para millones de estadounidenses. Si la composición actual de la corte aprueba anular la decisión este verano, cuando se espera una decisión, eso significará que los derechos de aborto se dejarán en manos de los estados individuales, en lugar del gobierno federal.

Missouri prohibió la mayoría de los abortos en 2019. Por otro lado, la Constitución de Kansas protege el derecho al aborto, en apoyo de una decisión de la Corte Suprema estatal. Pero los votantes de Kansas decidirán sobre una enmienda constitucional que anularía el derecho al aborto durante los inicios del 2 de agosto.

Los medios de comunicación informan que un voto “no” significa que la constitución no cambiaría; sin embargo, si los residentes votan “sí”, entonces los legisladores de Kansas podrían aprobar cualquier restricción al aborto permitida por la ley federal. Por lo tanto, los legisladores estatales podrían aprobar legislación para prohibir los abortos en Kansas.

Cualquier votante registrado en Kansas puede votar sobre la enmienda constitucional. La fecha límite para el registro de votantes es el 12 de julio.