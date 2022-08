Kansas votes to protect abortion rights, plus other election results

By Roberta Pardo

The right to an abortion will remain in the Kansas Constitution after voters overwhelmingly rejected a constitutional amendment that would have opened the door for state lawmakers to further restrict or ban abortions across the state.

In the first ballot test of abortion rights in a post-Roe America, Kansas voters turned out in historic numbers to vote “no” against this amendment. The Associated Press called the race in favor of the “no” vote at 9:40 p.m. central, with 59 percent versus 41 percent.

In other primary results, Kansas Gov. Laura Kelly, who’s seeking reelection, clinched the Democratic nomination for governor. She will face Republican and current Kansas Attorney General Derek Schmidt on the Nov. 8.

Kris Kobach won the Republican nomination for Kansas attorney general and will face Democrat Chris Mann. Democratic Rep. Sharice Davids will once again face off against Republican Amanda Adkins in the general election to represent Kansas’ 3rd Congressional District, after both candidates won their respective primaries.

Across the state line, Trudy Busch Valentine won the Democratic nomination for U.S. Senate and will face Republican Missouri Attorney General Eric Schmitt on Nov. 8.

Kansas vota para proteger los derechos de aborto y otros resultados de las primarias

El derecho al aborto permanecerá en la Constitución de Kansas después de que los votantes rechazaran abrumadoramente una enmienda constitucional que habría abierto la puerta para que los legisladores estatales restringieran o prohibieran aún más los abortos en todo el estado.

En la primera prueba electoral de los derechos al aborto en un Estados Unidos posterior a Roe, los votantes de Kansas votaron “no” en contra de esta enmienda en números históricos. The Associated Press dio de ganador al “no” a las 9:40 p.m. central, con el 59 por ciento frente al 41 por ciento de “sí”.

En otros resultados de las primarias, la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, que busca la reelección, logró la nominación demócrata para gobernadora. Se enfrentará al republicano y actual fiscal general de Kansas, Derek Schmidt, el 8 de noviembre.

Kris Kobach ganó la nominación republicana para fiscal general de Kansas y se enfrentará al demócrata Chris Mann. La representante demócrata Sharice Davids se enfrentará una vez más a la republicana Amanda Adkins en las elecciones generales para representar al 3er distrito del Congreso de Kansas, luego de que ambos candidatos ganaran sus respectivas primarias.

Al otro lado de la frontera estatal, Trudy Busch Valentine ganó la nominación demócrata para el Senado de los EE.UU. y se enfrentará al fiscal general republicano de Missouri, Eric Schmitt, el 8 de noviembre.