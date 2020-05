Mision Alcance offering help during pandemic

By Tere Siqueira

According to area data from public health departments, Latinos are being disproportionately affected by the coronavirus.

Mision Alcance (Mission Scope in English), a charity organization, is working to help Latinos and non-Latinos get the treatment they need.

According to Mision Alcance founder Alma Vargas, the organization is offering multiple programs to help meet people’s needs. One program consists of offering people coronavirus tests.

“We’ve been offering tests for people with the help of the Community Health Council (of Wyandotte County, Kansas), and people are starting to show up,” Vargas said. “Don’t be part of the statistics, … don’t wait until someone from your family dies to take this seriously.”

The program offers the tests through multiple mobile sites. Identification is not required and a person’s immigration status is not questioned.

Manuel Solano, Community Health Council program director, said the tests take a sample of respiratory secretions, where the virus lives. Clients are asked to cough and provide a saliva sample with a cotton brush. It takes about 48 business hours to get the results.

Those who are tested should “follow all (the) recommendations,” Vargas said.

“This is not a game,” she remarked. “This (has) changed how we are living our lives. We need to be conscious. Friends and family are dying, … this is a serious issue.”

In addition, Mision Alcance and the Community Health Council have “community workers for any needs,” Vargas said. Needs the organization addresses include employment.

“If you are not working, we will connect you with agencies that will help you get access to different resources,” she said.

Other services include connecting people with food pantries and providing guidance when filling out food stamp applications. All Mision Alcance programs are intended for the general public, regardless of immigration status; however, the organization makes a concerted effort to make its services available to area Spanish-speaking residents.

For more information about the programs, call (913) 371-9298. If no one answers, leave a message at Ext. 1, including name and contact number. The organization also has a Facebook page, https://www.facebook.com/misionalcanceusa/.

“We are here to help you, … open to all messages and questions,” Vargas said. “I’m always available to support. Don’t be ashamed to ask for help.”









Misión Alcance ofreciendo ayuda durante la pandemia

De acuerdo con los datos del área de los departamentos de salud pública, los latinos están siendo desproporcionadamente afectados por el coronavirus.

Misión Alcance, una organización benéfica, está trabajando para ayudar a los latinos a obtener el tratamiento que necesitan.

Según la fundadora de Misión Alcance, Alma Vargas, la organización ofrece múltiples programas para ayudar a satisfacer las necesidades de las personas. Un programa consiste en ofrecer a las personas pruebas de coronavirus.

«Hemos estado ofreciendo pruebas para personas con la ayuda del Community Health Council (del condado de Wyandotte, Kansas), y las personas están empezando a aparecer», indicó Vargas. «No seas parte de las estadísticas, … no esperes hasta que alguien de tu familia muera para tomar esto en serio».

El programa ofrece las pruebas a través de múltiples sitios móviles. No se requiere identificación y no se cuestiona el estado migratorio de una persona.

Manuel Solano, director del programa del Community Health Council, dijo que las pruebas toman una muestra de secreciones respiratorias, donde vive el virus. Se pide a los clientes que tosan y proporcionen una muestra de saliva con un cepillo de algodón. Se necesitan aproximadamente 48 horas hábiles para obtener los resultados.

Quienes se someten a la prueba deben «seguir todas las recomendaciones», dijo Vargas.

«Esto no es un juego», comentó. “Esto ha cambiado la forma en que estamos viviendo nuestras vidas. Necesitamos ser conscientes. Amigos y familiares se están muriendo … este es un problema grave «.

Además, Misión Alcance y él Community Health Council tienen «trabajadores comunitarios para cualquier necesidad», mencionó Vargas. Las necesidades en las que la organización apoya incluyen el empleo.

«Si no está trabajando, lo conectaremos con agencias que lo ayudarán a obtener acceso a diferentes recursos», dijo.

Otros servicios incluyen conectar a las personas con despensas de alimentos y proporcionar orientación al completar las solicitudes de cupones de alimentos. Todos los programas de Misión Alcance están destinados al público en general, independientemente del estado de inmigración; además, la organización hace un esfuerzo concentrado para poner sus servicios a disposición de los residentes de habla hispana del área.

Para obtener más información sobre los programas, llame al (913) 371-9298. Si nadie responde, deje un mensaje en Ext. 1, incluyendo nombre y número de contacto. La organización también tiene una página de Facebook, https://www.facebook.com/misionalcanceusa/.

«Estamos aquí para ayudarlo, … estoy abierta a todos los mensajes y preguntas», dijo Vargas. «Siempre estoy disponible para apoyar. No te avergüences de pedir ayuda «.