Is reopening timely or premature?

Communities across the metro area began relaxing stay-at-home restrictions last week, starting with Cass, Clay and Platte counties in Missouri. On Monday, May 11, Jackson County, Mo., and Johnson and Wyandotte counties in Kansas began reopening in phases. Is it premature to lift stay-at-home orders and reopen businesses?

Scientists think so. Most communities, they warn, haven’t met even the minimum criteria for reopening: a 14-day downward trajectory of confirmed COVID-19 cases; robust contact tracing and “sentinel surveillance” testing of asymptomatic individuals in vulnerable populations, such as nursing homes; and sufficient hospital capacity and testing for healthcare workers.

“We’re not reopening based on science,” Dr. Thomas R. Frieden, a former director of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention told The New York Times. “We’re reopening based on politics, ideology and public pressure. And I think it’s going to end badly.”

On May 12, Dr. Anthony S. Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases and a member of President Trump’s coronavirus task force addressed a U.S. Senate committee via teleconference. The crux of his message was the inherent danger in opening the country prematurely. Skipping minimum criteria for lifting restrictions, he warned, risks multiple new outbreaks that could lead to “needless suffering and death” and delay economic recovery.

The effects of states and communities’ reopening won’t be apparent right away, health experts warn. It takes up to three weeks for the newly infected to become ill enough to require hospitalization. In the interim, state and community leaders and the public could draw the wrong conclusion, let down their guard and bring on a second, deadlier wave of the novel coronavirus.

Most Americans worry that states are opening prematurely. The results of a Pew Research Poll released May 7 show that 68 percent of survey respondents are concerned that states will lift restrictions on public activity too quickly.

There are still some 25,000 new cases nationwide of the COVID-19 virus confirmed each day. On May 11, the Kansas Department of Health and Environment reported 132 new COVID-19 cases in the state, bringing the total to 7,116. Missouri reported 178 new cases, raising the total to 9,918.

And there are hot spots or clusters of up to hundreds of cases in area meat and poultry processing plants, long-term care facilities and prisons. At least 412 employees and contract workers at Triumph Foods in St. Joseph, Mo., have tested positive for COVID-19. There have been 132 confirmed cases at Riverbend Post-Acute Rehabilitation facility in KCK. The Kansas Department of Corrections reported May 12 that 88 employees and 694 inmates at Lansing Correctional Facility have tested positive for COVID-19; one employee and three inmates have died.

Because of the coronavirus pandemic shutdown, many area small businesses are facing financial ruin remaining closed. Owners need and want to reopen. But there’s greater risk in restarting prematurely, warns Federal Reserve Chair Jerome Powell. It raises “too much risk of second and third waves of the virus.”

Nota bene:

Read more about the Pew Research Survey online at https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/05/07/americans-remain-concerned-that-states-will-lift-restrictions-too-quickly-but-partisan-differences-widen/.

¿Hora de reabrir o es prematuro?



Las comunidades en el área metro comenzaron a relajar las restricciones de quedarse en casa la semana pasada, comenzando con los condados de Cass, Clay y Platte en Missouri. El lunes, 11 de mayo, el Condado de Jackson, Missouri, y los condados de Johnson y Wyandotte en Kansas comenzaron su reapertura en fases. ¿Es prematuro levantar las órdenes de quedarse en casa y reabrir negocios?

Los científicos creen que sí. Advierten que la mayoría de las comunidades no han cumplido ni siquiera los criterios mínimos para la reapertura: una trayectoria descendente de 14 días de casos confirmados de COVID-19; rastreo de contacto robusto y pruebas de “vigilancia centinela” de individuos asintomáticos en poblaciones vulnerables, como hogares de ancianos; y suficiente capacidad hospitalaria y pruebas para trabajadores de salud.

“No estamos reabriendo en función de la ciencia”, dijo el Dr. Thomas R. Frieden, ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, a The New York Times. “Estamos reabriendo en función de la política, la ideología y la presión pública. Y creo que va a terminar mal”.

El 12 de mayo, el Dr. Anthony S. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus del presidente Trump, se dirigió a un comité del Senado por teleconferencia. La importancia de su mensaje fue el peligro inherente de abrir el país prematuramente. Advirtió que omitir los criterios mínimos para levantar las restricciones, corre el riesgo de múltiples brotes nuevos que podrían conducir a “sufrimiento y muertes innecesarios” y retrasar la recuperación económica.

Los expertos en salud advierten que los efectos de la reapertura de los estados y las comunidades no serán evidentes de inmediato. Los recién infectados tardan hasta tres semanas en enfermarse lo suficiente como para requerir hospitalización. Mientras tanto, los líderes estatales y comunitarios y el público podrían llegar a una conclusión equivocada, bajar la guardia y provocar una segunda ola más mortal del nuevo coronavirus.

A la mayoría de los estadounidenses les preocupa que los estados se abran prematuramente. Los resultados de una encuesta de Pew Research publicada el 7 de mayo muestran que al 68 por ciento de los encuestados les preocupa que los estados levanten las restricciones a la actividad pública demasiado rápido.

Todavía hay unos 25,000 casos nuevos en todo el país del virus COVID-19 confirmados cada día. El 11 de mayo, el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas reportó 132 nuevos casos de COVID-19 en el estado, con un total de 7,116. Missouri reportó 178 nuevos casos, elevando el total a 9,918.

Hay lugares y grupos de hasta cientos de casos en plantas de procesamiento de carne y aves de corral, instalaciones de cuidado a largo plazo y prisiones. Al menos 412 empleados y trabajadores contratados en Triumph Foods en St. Joseph, Missouri, han dado positivo por COVID-19. Ha habido 132 casos confirmados en las instalaciones de rehabilitación post-aguda de Riverbend en KCK. El Departamento de Correcciones de Kansas informó el 12 de mayo que 88 empleados y 694 reclusos en la Instalación Correccional de Lansing dieron positivo por COVID-19; un empleado y tres reclusos han muerto.

Debido al cierre por la pandemia del coronavirus, muchas pequeñas empresas del área se enfrentan a la ruina financiera por permanecer cerradas. Los propietarios necesitan y quieren reabrir. Pero existe un mayor riesgo de reiniciar prematuramente, advierte el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Eleva “demasiado el riesgo de segunda y tercera oleadas del virus”.

Nota bene:

Lea más sobre la encuesta de Pew Research en línea en https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/05/07/americans-remain-concerned-that-states-will-lift-restrictions-too-quickly-but -partisan-diferencias-ensanchar /.