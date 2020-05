JoCo offers free COVID-19 testing to residents with symptoms

By Roberta Pardo

The Johnson County Department of Health and Environment (JCDHE) is offering free appointment-based COVID-19 tests to Johnson County residents over the age of 18 that have symptoms of the novel coronavirus.

“Finding out who has COVID-19 in the community is important to containing the virus and reducing the spread,” Dr. Sanmi Areola, JCDHE director, said in a press release. “If we know who is ill, we can isolate that person and stop transmission of the virus.”

Residents need to have symptoms in order to be tested. They also should first seek testing from their primary health care provider. If testing is not available there, then they can make an appointment with the JCDHE.

Symptoms of COVID-19 typically appear between two and 14 days after exposure to the virus and include: fever, cough, shortness of breath/difficulty breathing, chills, muscle pain, sore throat and new loss of taste or smell. Other less common symptoms have been reported, including gastrointestinal symptoms like nausea, vomiting or diarrhea.

The department offers testing at two locations: Drive-thru testing in Olathe on Mondays and Wednesdays, and walk-in testing in Mission on Tuesdays and Thursdays 9 a.m.-noon and 1-3 p.m.

To make an appointment, visit www.jocogov.org/coronavirus. Those making an appointment will be asked to provide their name, address, email address, phone number, date of birth and sex/gender. Spanish speakers who need assistance when scheduling an appointment can call (913) 826-1200 and press 1 for customer service.

“As we ease up on shelter-in-place restrictions, open activities and roll things back, broad testing and contact tracing become our primary tools for controlling transmission of the novel coronavirus. We are therefore working to increase testing and to modify the tactics to reach as many residents as possible,” said Areola in an email.

JCDHE’s Mission office is located at 6000 Lamar Ave. The Olathe office is located at 11875 S. Sunset Drive. For questions, call (913) 715-2819 from 8 a.m. to 5 p.m. Monday-Friday or visit www.jocogov.org/coronavirus.

JoCo ofrece pruebas de COVID-19 gratuitas para personas con síntomas

El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson (JCDHE, por sus siglas en inglés) está ofreciendo pruebas de COVID-19 gratuitas basadas en citas a los residentes del Condado de Johnson mayores de 18 años que tienen síntomas del nuevo coronavirus.

“Descubrir quién tiene COVID-19 en la comunidad es importante para contener el virus y reducir la propagación”, dijo el Dr. Sanmi Areola, director de JCDHE, en un comunicado de prensa. “Si sabemos quién está enfermo, podemos aislar a esa persona y detener la transmisión del virus”.

Residentes tienen que tener síntomas para que se les haga una prueba. También tienen que haber buscado pruebas de su proveedor de atención primaria de salud. Si las pruebas no están disponibles allí, recién pueden hacer una cita con el JCDHE.

Los síntomas del COVID-19 generalmente aparecen entre dos a 14 días después de la exposición al virus e incluyen: fiebre, tos, falta de aliento/dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta y nueva pérdida de sabor u olfato. Se han informado otros síntomas menos comunes, incluidos síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea.

El departamento ofrece pruebas en dos ubicaciones: pruebas de drive-thru en Olathe los lunes y miércoles, y pruebas sin cita en Mission los martes y jueves de 9 a.m. a mediodía y de 1 a 3 p.m.

Para hacer una cita, visite www.jocogov.org/coronavirus. A los que hagan una cita se les pedirá que proporcionen su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento y sexo/género. Los hispanohablantes que necesiten asistencia para programar una cita pueden llamar al (913) 826-1200 y presionar 1 para servicio al cliente.

“A medida que atenuamos las restricciones de refugio en el lugar, las actividades se reanudan y las cosas vuelven, las pruebas amplias y el rastreo de contactos se convierten en nuestras herramientas principales para controlar la transmisión del nuevo coronavirus. Por lo tanto, estamos trabajando para aumentar las pruebas y modificar las tácticas para llegar a la mayor cantidad de residentes posible,” dijo Areola en un email.

La oficina de la Misión de JCDHE está ubicada en 6000 Lamar Ave. La oficina de Olathe está ubicada en 11875 S. Sunset Drive. Para preguntas, llame al (913) 715-2819 de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes o visite www.jocogov.org/coronavirus.