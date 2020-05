NKC law firm offers help with denied, pandemic-related business insurance claims

By Angie Baldelomar

Contigo Centro Legal is offering help to Hispanic business owners who have had issues with their insurance claims.

During this pandemic, many business owners have been denied interruption insurance coverage for COVID-19-related claims. Beatriz Ibarra, Contigo Centro Legal owner and associate director, said the legal center is representing and advocating for Hispanic business owners who have been affected by this.

“Owners of Hispanic businesses have dedicated their whole lives to create … financial stability for their families and communities,” Ibarra said in a press release. “COVID-19 has once again exposed the disparities between Hispanic and non-Hispanic business owners.”

Business interruption insurance is designed individually, and based on the insurance company and the insured business. According to Ibarra, insurance companies are using this point to reject claims without seeing the policies. This has led to businesses around the country to file lawsuits against insurance companies that have rejected insurance claims related to the pandemic.

“We want to ensure that the legal rights of Hispanic business owners are upheld in high-caliber litigation in this country, and we are joining this litigation to ensure that our community is well-represented,” Ibarra said.

Contigo Centro Legal is a bilingual law firm based in North Kansas City, Missouri, that represents Hispanic business owners nationwide. The firm also is offering help to any business that has been denied interruption insurance coverage for COVID-19-related claims.

For more information, visit www.contigocentrolegal.com.

_____________________________________________________________________________

Despacho legal de NKC ofrece ayuda con reclamos de seguros comerciales denegados relacionados con la pandemia

Contigo Centro Legal está ofreciendo ayuda a los dueños de negocios hispanos que han tenido problemas con sus reclamos de seguro.

Durante esta pandemia, a muchos propietarios de negocios se les ha negado la cobertura del seguro de interrupción por reclamos relacionados con COVID-19. Beatriz Ibarra, propietaria y socia directiva de Contigo Centro Legal, dijo que el centro legal representa y aboga por los propietarios de negocios hispanos que se han visto afectados por esto.

“Los propietarios de negocios hispanos han dedicado sus vidas a crear un patrimonio y estabilidad financiera para sus familias y comunidades”, dijo Ibarra. “COVID-19 una vez más ha expuesto la disparidad entre los propietarios de negocios hispanos y no hispanos”.

El seguro de interrupción de negocios está diseñado individualmente y depende de cada compañía de seguros y el negocio asegurado. Según Ibarra, las compañías de seguros están utilizando este punto para rechazar reclamos sin ver las políticas. Esto ha llevado a las empresas de todo el país a presentar demandas contra las compañías de seguros que han rechazado las reclamaciones de seguros relacionadas con la pandemia.

“Queremos asegurar que los derechos legales de los propietarios de negocios hispanos sean defendidos en litigios de alto calibre en este país, y nos estamos integrando a esta litigación para asegurar que nuestra comunidad esté bien representada”, dijo.

Contigo Centro Legal es un despacho de abogados bilingüe con sede en el norte de Kansas City, Missouri, que representa a los propietarios de negocios hispanos en todo el país. La firma también está ofreciendo ayuda a cualquier negocio al que se le haya negado la cobertura del seguro de interrupción por reclamos relacionados con COVID-19.

Para más información, visite www.contigocentrolegal.com.