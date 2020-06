ICE detention center using disinfectant that causes bleeding

By Roberta Pardo

Two advocacy organizations have filed a complaint alleging that an Immigration and Customs Enforcement (ICE) detention center is using a novel coronavirus (COVID-19) disinfectant more than 50 times a day that causes bleeding and pain, according to Insider.

A report conducted by the Inland Coalition for Immigrant Justice and Freedom for Immigrants states that employees at the Adelanto Detention Center in California are spraying HDQ Neutral in poorly ventilated areas filled with detainees. HDQ Neutral’s manufacturer, Spartan Chemical, has warned that the spray can be harmful, as it can cause skin burns and serious eye damage when inhaled.

According to the complaint, filed on May 21, guards have been spraying HDQ Neutral every 15 to 20 minutes all over communal areas, with terrible consequences on the detainees.

“The guards have started spraying this chemical everywhere, all over everything, all the time. It causes a terrible reaction on our skin,” said one of the inmates interviewed for the report. “When I blow my nose, blood comes out. They are treating us like animals. One person fainted and was taken out. I don’t know what happened to them. There is no fresh air.”

Since May 11, at least nine inmates have fallen severely ill.

GEO Group Inc. — the company that runs the detention center — had been previously accused of not doing enough to prevent the spread of the coronavirus in its facilities. The Adelanto facility, in particular, had been criticized by Freedom for Immigrants for not properly cleaning to prevent the spread of COVID-19.

“To us, this is an apparent act of retaliation for publicly reporting that GEO staff was previously only cleaning with water,” Rebekah Entralgo, Freedom for Immigrants media strategist, told Insider.

An ICE spokesperson told the news outlet that the department is using disinfectant formulations that “are compliant with detention standards, registered by the Environmental Protection Agency, and used according to … (the manufacturer’s) instructions for routine cleaning and maintenance of the facility. Any assertion or claim to the contrary is false.”

Centro de detención de ICE usa desinfectante que causa sangrado y dolor, afirma reporte

Dos organizaciones de defensa han presentado una queja alegando que un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está utilizando un nuevo desinfectante de coronavirus (COVID-19) más de 50 veces al día que causa sangrado y dolor, según Insider.

Un reporte realizado por la Inland Coalition for Immigrant Justice y Freedom for Immigrants afirma que los empleados del Centro de Detención de Adelanto en California están rociando HDQ Neutral en áreas mal ventiladas llenas de detenidos. El fabricante de HDQ Neutral, Spartan Chemical, advirtió que el aerosol puede ser dañino, ya que puede causar quemaduras en la piel y lesiones oculares graves cuando se inhala.

Según la denuncia, presentada el 21 de mayo, los guardias han estado rociando HDQ Neutral cada 15 a 20 minutos en todas las áreas comunales, con terribles consecuencias para los detenidos.

“Los guardias han comenzado a rociar este químico en todas partes, en todo, todo el tiempo. Causa una reacción terrible en nuestra piel”, dijo uno de los detenidos entrevistados para el reporte. “Cuando me sueno la nariz, sale sangre. Nos están tratando como animales. Una persona se desmayó y fue sacada. No sé qué les pasó. No hay aire fresco”.

Desde el 11 de mayo, al menos nueve reclusos han caído gravemente enfermos.

GEO Group Inc., la compañía que dirige el centro de detención, había sido acusada anteriormente de no hacer lo suficiente para evitar la propagación del coronavirus en sus instalaciones. La instalación de Adelanto, en particular, había sido criticada por Freedom for Immigrants por no limpiar adecuadamente para evitar la propagación de COVID-19.

“Para nosotros, este es un acto aparente de represalia por informar públicamente que el personal de GEO antes sólo estaba limpiando con agua”, dijo a Insider Rebekah Entralgo, estratega de medios de Freedom for Immigrants.

Un portavoz de ICE le dijo al medio de comunicación que el departamento está utilizando formulaciones desinfectantes que “cumplen con los estándares de detención, registrados por la Agencia de Protección Ambiental y utilizados de acuerdo con … las instrucciones (del fabricante) para la limpieza y el mantenimiento de rutina de la instalación. Cualquier afirmación en contrario es falsa”.