Supreme Court rules against Trump’s attempt to end DACA

By Angie Baldelomar

In a 5-4 ruling Thursday, the Supreme Court ruled against President Donald Trump over his attempt to end the Obama-era immigration program known as Deferred Action for Childhood Arrivals, or DACA.

Chief Justice John Roberts, a conservative, joined the court’s four liberal justice and authored the opinion where he reasoned that the Trump administration’s termination of the program was “arbitrary and capricious” and in violation of the Administrative Procedure Act.

“We do not decide whether DACA or its rescission are sound policies. ‘The wisdom’ of those decisions ‘is none of our concern,” Roberts wrote. “We address only whether the agency complied with the procedural requirement that it provide a reasoned explanation for its action. Here the agency failed to consider the conspicuous issues of whether to retain forbearance and what if anything to do about the hardship to DACA recipients.”

Roberts continued.

“That dual failure raises doubts about whether the agency appreciated the scope of its discretion or exercised that discretion in a reasonable manner,” he wrote.

The ruling will protect hundreds of thousands of young immigrants who have been shielded from deportation and willed to receive work permits under the program. There were about 700,0000 DACA recipients at the time Trump ordered the program to wind down in September 2017.

Corte Suprema falla en contra de Trump en su intento por terminar con DACA

En un fallo de 5-4 el jueves, la Corte Suprema falló contra el presidente Donald Trump sobre su intento de poner fin al programa de inmigración de la era Obama conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA (por sus siglas en inglés).

El presidente de la corte, John Roberts, un conservador, se unió a los cuatro jueces liberales de la corte y escribió la opinión en la que razonó que la terminación del programa por parte de la administración Trump fue “arbitraria y caprichosa”, y en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo.

“No decidimos si DACA o su rescisión son políticas sólidas. ‘La sabiduría’ de esas decisiones ‘no es de nuestra incumbencia’”, escribió Roberts. “Solo abordamos si la agencia cumplió con el requisito de procedimiento de que brinde una explicación razonada de su acción. En este caso, la agencia no consideró los problemas conspicuos de mantener la paciencia y qué hacer si se trata de las dificultades para los beneficiarios de DACA”.

Roberts continuó.

“Esa doble falla plantea dudas sobre si la agencia apreció el alcance de su discreción o si ejerció esa discreción de manera razonable,” escribió.

El fallo protegerá a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que han sido protegidos de la deportación y han querido recibir permisos de trabajo bajo el programa. Había alrededor de 700,0000 beneficiarios de DACA en el momento en que Trump ordenó que el programa terminara en septiembre de 2017.