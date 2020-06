Kansas public schools plan to reopen in August

By Roberta Pardo

The Kansas State Board of Education (KSBE) plans to reopen Kansas public schools in August, multiple media outlets reported.

According to the board, this means measures must be put in place to keep both students and staff healthy.

“We’re going to give guidance to the schools,” Ann E. Mah, KSBE member, told Fox4. “Like, ‘here’s the best way to clean a bus’, ‘here’s what we think will work to keep your classrooms clean’, ‘here’s how kids might pass between classes that would keep them safer.’”

More than 700 volunteers, consisting of educators, administrators, parents and community members, are creating the recommendations for school districts.

Guidance also will include how to make sure students are on track when it comes to education.

“We know that, when these kids come back in August, they’re going to be all over the board, because some really took to remote learning and some didn’t get it at all,” Mah said.

When Gov. Laura Kelly closed all public schools in March, the Kansas State Department of Education had approximately 48 hours to provide schools with remote learning guidance. Now, the department is writing more detailed recommendations, including guidance for completely remote learning or blended learning, where a portion of students are in school and the rest are learning from home.

“We want to make sure we provide good, viable alternatives to allow the education to continue for those students,” said Kathy Busch, KSBE chair.

Still, the board’s main goal is to get kids back to school in the fall.

“It’s important for our kids to be with our teachers, it’s important for our kids to be with one another, it’s important for that learning to go on; not only the educational learning but also the social and emotional learning,” said Busch.

Recommendations from the board will be sent to school districts in early July.

Escuelas públicas de Kansas planean reabrir en agosto

La Junta de Educación del estado de Kansas (KSBE, por sus siglas en inglés) planea reabrir las escuelas públicas de Kansas en agosto, reportaron varios medios de comunicación.

Según la junta, esto significa que se deben tomar medidas para mantener saludables a los estudiantes y al personal.

“Vamos a brindar pautas para las escuelas”, dijo a Fox4 Ann E. Mah, miembro de KSBE. “Como: ‘esta es la mejor manera de limpiar un autobús’, ‘esto es lo que creemos que funcionará para mantener sus aulas limpias’, ‘así es cómo los niños pueden pasar de una clase a otra para mantenerlos más seguros’”.

Más de 700 voluntarios, formados por educadores, administradores, padres y miembros de la comunidad, están creando las recomendaciones para los distritos escolares.

La orientación también incluirá cómo asegurarse de que los estudiantes estén encaminados en lo que respecta a la educación.

“Sabemos que, cuando estos niños regresen en agosto, estarán en todos los ámbitos, porque algunos realmente aprendieron a distancia y otros no lo entendieron”, dijo Mah.

Cuando la gobernadora Laura Kelly cerró todas las escuelas públicas en marzo, el Departamento de Educación del estado de Kansas tenía aproximadamente 48 horas para proporcionar a las escuelas orientación de aprendizaje remoto. Ahora, el departamento está escribiendo recomendaciones más detalladas, que incluyen orientación para el aprendizaje completamente remoto o el aprendizaje mixto, donde una parte de los estudiantes está en la escuela y el resto está aprendiendo desde casa.

“Queremos asegurarnos de proporcionar alternativas buenas y viables para permitir que la educación continúe para esos estudiantes”, dijo Kathy Busch, presidenta de KSBE.

Aún así, el objetivo principal de la junta es lograr que los niños vuelvan a la escuela en el otoño.

“Es importante que nuestros hijos estén con nuestros maestros, es importante que nuestros hijos estén juntos, es importante que ese aprendizaje continúe; no sólo el aprendizaje educativo sino también el aprendizaje social y emocional”, dijo Busch.

Las recomendaciones de la junta se enviarán a los distritos escolares a principios de julio.