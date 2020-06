Unemployment claims reach 1.5 million

By Roberta Pardo

Another 1.5 million people filed for first-time unemployment benefits the first week of June, the U.S. Department of Labor reported June 9, suggesting that some Americans are still losing their jobs nearly three months into the coronavirus pandemic.

Additionally, nearly 706,000 people applied for benefits under the new temporary Pandemic Unemployment Assistance program created for people who are ineligible for traditional unemployment benefits. With those workers added, the number of new claims filed that week could be higher than 2.5 million.

Although the unemployment rate fell to 13.3% in May from a peak of 14.7% in April, experts warn that the economy has a long recovery ahead — even more challenging than the 2008 financial crisis.

The Federal Reserve projected on June 10 that the U.S. economy will contract by 6.5% this year, and that the unemployment rate will only drop to 9.3% by the end of the year.

Under the federal Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, enacted in March in response to the coronavirus pandemic, unemployed Americans were to receive an extra $600 a week in unemployment benefits. Those payments are scheduled to end July 31.

Now, Congress is setting up for a debate on whether to extend those benefits beyond that date. The Trump administration and Republicans take the falling unemployment rate as a sign the economy is on track to recovery; therefore, they oppose an extension of the $600-a-week added benefit. Democrats want to extend that in the next relief package.

However, the unemployment rate in May was still at historic highs not seen since the Great Depression. Data from the Bureau of Labor Statistics indicates that about 6 million people have left the workplace since January.

____________________________________________________________________

Solicitudes de desempleo llegan a los 1.5 millones

Otras 1.5 millones de personas solicitaron beneficios por desempleo por primera vez la primera semana de junio, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó el 9 de junio, lo que sugiere que algunos estadounidenses todavía están perdiendo sus empleos casi tres meses después de la pandemia de coronavirus.

Además, casi 706,000 personas solicitaron beneficios bajo el nuevo programa temporal de Asistencia de Desempleo para Pandemias creado para personas que no son elegibles para los beneficios tradicionales de desempleo. Con esos empleados agregados, el número de reclamos nuevos presentados esa semana podría ser mayor a 2.5 millones.

Aunque la tasa de desempleo cayó al 13.3% en mayo de un pico del 14.7% en abril, los expertos advierten que la economía tiene una larga recuperación por delante, aún más desafiante que la crisis financiera de 2008.

La Reserva Federal proyectó el 10 de junio que la economía de Estados Unidos se contraerá en un 6.5% este año, y que la tasa de desempleo sólo caerá al 9.3% para fin de año.

De conformidad con la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus, promulgada en marzo en respuesta a la pandemia de coronavirus, los estadounidenses desempleados recibirían $600 adicionales por semana en beneficios de desempleo. Esos pagos están programados para finalizar el 31 de julio.

Ahora, el Congreso está preparando un debate sobre si extender esos beneficios más allá de esa fecha. La administración de Trump y los republicanos toman la caída de la tasa de desempleo como una señal de que la economía está en camino a la recuperación; por lo tanto, se oponen a una extensión del beneficio adicional de $600 por semana. Los demócratas quieren extender eso en el próximo paquete de ayuda.

Sin embargo, la tasa de desempleo en mayo todavía estaba en niveles históricos no vistos desde la Gran Depresión. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales indican que aproximadamente 6 millones de personas han abandonado su lugar de trabajo desde enero.