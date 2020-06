Wonderful World: Discover Acapulco

By Tom Sawyer

Welcome tourists! In this edition, we have to talk about one of the most popular tourist destinations in our neighboring country of Mexico, and the place where it is still one of the most visited by Mexicans, even if it has lost some international popularity in recent years. We are talking about Acapulco, Mexico. Founded in 1550 by Antonio de Mendoza, first viceroy of New Spain, it has a population density of almost 700,000 people, while its metropolitan area reaches almost 900,000 people.

The city had great international popularity since the 1950s, when it was visited by many Hollywood stars. Nowadays, it remains one of the most visited places in Mexico, mainly by Mexicans, particularly from people from Mexico City since it is located only 240 miles being the closest coast near that city.

Round-trip flights from Kansas to Acapulco have an average cost of $800 and most of them have two layovers. The best way to get around the city is by renting a car since Acapulco has more than 13 miles of beautiful beaches, so the fastest way to visit them is by car. Another good option to more around is the taxi service. I recommend you agree on a trip price before getting in the car. Lodging prices depend a lot on the area you stay in: The cheapest one is Acapulco Tradicional; the most popular one to stay in is the Acapulco Dorado and the most exclusive is Acapulco Diamante. The average cost of a room in a 3-star hotel is $50 per night while in a 5-star hotel is around $200 per night. The Acapulco cuisine is based primarily on fish and seafood. I suggest you try the grilled fish, which is a roasted fish with different spices and chilies; the ceviche, which is raw fish in pieces marinated in lemon and some vegetables; and you should also try the Guerrero version of pozole. The average cost of a meal is $12 with dessert included.

The places you should not miss during your next visit to Acapulco are:

*La Quebrada: it is a cliff over 40 meters high. This place has hosted a large number of high diving tournaments where you are not allowed to dive if you are not a professional. In the same way, you can enjoy the shows where experts in the field calculate the exact moment in which they should launch so that when they fall they do not hit the rocks of the seabed. The depth of the waters in this area is 3 meters high, which makes it an extremely dangerous jump.

*Papagayo Park: a large ecological, tourist and recreational reserve. In it you can find a wide variety of exotic species in captivity, three artificial lakes, children’s recreation areas that include a fair, sports courts, a skating rink, a library, extensive green areas and much more. It is considered the lung of the city since it is the largest green area in it. The entrance to the park is free, though some of the activities within it are paid.

*La Roqueta Island: located just in front of Acapulco Bay. This is one of the richest areas in vegetation and marine life in the entire area. The way to access it is by boat. The best activities to do in this area are diving and snorkeling since the marine life that you can enjoy here includes dolphins, corals, seahorses, hedgehogs, starfish and even if you are lucky any whale. The island has some beaches that will allow you to enjoy the sea and the beauty of the Acapulco bay from a distance.

*Punta Diamante Beach: the best beach in all Acapulco. It is located in the aforementioned area of Acapulco Diamante and is characterized by being an ecological area with ecotourism. Because of this, you can enjoy part of Acapulco’s marine life, with a wide variety of fish and stars, only a few meters from the shore. It is not necessary to stay in one of the 5-star hotels that surround this beach in order to access this beach, which has restaurants, bars and entertainment centers.

*Condesa Beach: one of the most popular beaches for all tourists. This is because the waves are one of the calmest in the entire area, making it ideal for people who do not know how to swim and for families with young children.

*Revolcadero Beach: this is the ideal beach for those who like more extreme emotions. As its name says, here you are going to suffer from several from the strong waves that occur here. It is the ideal area to surf.

Without more for the moment, I say goodbye, not before wishing you have an excellent adventure once the pandemic is over. Greetings and have a safe trip!

Conoce Acapulco

Bienvenidos turistas, en esta edición vamos a hablar de uno de los lugares turísticos más populares de nuestro país vecino México, sitio que aunque en los últimos ha perdido algo de popularidad internacional sigue siendo uno de los sitios más visitados por todos los mexicanos: nos referimos a Acapulco, México. Fundada en el año de 1550 por Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España, cuenta con una densidad de población de casi 700 mil habitantes mientras que su zona metropolitana alcanza casi los 900 mil habitantes.

La ciudad tuvo una gran popularidad a nivel internacional a partir de la década de 1950. Era muy visitada por las principales estrellas de Hollywood. Actualmente sigue siendo uno de los sitios más visitados de México principalmente por los mexicanos, en los que destacan los habitantes de Ciudad de México ya que estos se encuentran a tan sólo 240 millas, siendo así la zona costera más cercana esa ciudad.

Los vuelos redondos de Kansas a Acapulco tienen un costo promedio de $800 y, en su gran mayoría, cuentan con 2 escalas. La mejor manera de moverse por la ciudad es rentando un vehículo ya que Acapulco cuenta con más de 13 millas de hermosas playas, por lo que si te deseas desplazarte fácilmente por varias de ellas lo más rápido es en automóvil. Otra buena opción para moverte es el servicio de taxis; te recomiendo acuerdes el costo de tu viaje desde antes de ingresar al vehículo. El hospedaje depende mucho de la zona en la que te hospedes. La más económica es en Acapulco Tradicional, la zona más popular para hospedarse es la zona de Acapulco Dorado y la zona más exclusiva es la de Acapulco Diamante. El costo promedio de una habitación en un hotel 3 estrellas es de $50 la noche mientras que en un hotel 5 estrellas los costos son de unos $200 la noche. La gastronomía de Acapulco se basa principalmente en el pescado y los mariscos. Te sugiero pruebes el pescado a la talla, que se trata de un pescado asado con distintas especias y chiles; el ceviche que se trata de pescado crudo en trozos el cual está marinado en limón y algunas verduras. También deberás probar la versión guerrerense del pozole. El costo promedio de una comida es de $12 con postre incluido.

Los sitios que no deberás perderte en tu próxima visita por la ciudad de Acapulco son las siguientes:

*La Quebrada: se trata de un acantilado de más de 40 metros de altura. Este sitio ha albergado una gran cantidad de torneos de clavados de altura y en donde no está permitido aventarse si no eres un profesional. De igual manera podrás disfrutar de los espectaculos en donde los expertos en la materia calculan el momento exacto en el que deben lanzarse para que al momento de caer estos no se golpeen en las rocas del fondo del mar. La profundidad de las aguas en esta zona es de tan solo 3 metros de altura lo cual lo hace un salto de extremo peligro.

*Parque Papagayo: se trata de una grande reserva ecológica, turística y recreativa. En ella podrás encontrar una gran variedad de especies exóticas en cautiverio, tres lagos artificiales, zonas de recreación infantil que incluyen una feria, canchas deportivas, una pista de patinaje, una biblioteca, extensas áreas verdes y mucho más. Es considerado el pulmón de la ciudad ya que es el área verde más grande de la misma. La entrada al parque es gratuita, pero algunas de las actividades dentro del mismo son de paga.

*Isla La Roqueta: se encuentra justo enfrente de la bahía de Acapulco. Esta es una de las zonas más ricas en vegetación y vida marina de toda la zona. La forma de acceder a la misma es en lancha. Las mejores actividades para realizar en esta zona son bucear y realizar snorkel ya que la vida marina que aquí puedes disfrutar incluye delfines, corales, caballitos de mar, erizos, estrellas de mar e incluso si tienes suerte alguna ballena. La isla cuenta con algunas playas que te permitirán disfrutar del mar y de la belleza de la bahía acapulqueña a la distancia.

*Playa Punta Diamante: se trata de la mejor playa de todo Acapulco. Se encuentra en la antes mencionada zona de Acapulco Diamante y se caracteriza por ser una zona ecológica y con ecoturismo. Debido a esto es que podrás disfrutar a pocos metros de la orilla de parte de la vida marina de Acapulco con gran variedad de peces y estrellas de mar. No es necesario estar hospedado en uno de los hoteles 5 estrellas que rodean esta playa para poder acceder a esta playa, la cual cuenta con restaurantes, bares y centros de espectáculos.

*Playa Condesa: es una de las playas más concurridas por todos los turistas. Esto se debe a que el oleaje de la misma es uno de los más tranquilos de toda la zona, por lo que es ideal para las personas que no saben nada y para las familias con niños pequeños.

*Playa Revolcadero: esta es la playa ideal para los que gustan de emociones más extremas. Como su nombre lo dice aquí vas a sufrir de varias revolcadas por parte de las fuertes olas que aquí se dan, es la zona ideal para surfear.

Sin más por el momento me despido no sin antes desearles tengan un excelente aventura cuando la pandemia termine, saludos y buen viaje.